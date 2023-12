Legal Public Notices 12/6/2023

Orlando Legals

Personal property of the following tenants will be sold at public sale to the highest bidder to satisfy a rental lien in accordance with Florida Statutes, Sections: A83.801 - 83.809.. Viewing of photos will be available on www.lockerfox.com , up to 5 days prior to each scheduled sale. The owners or their agents reserve the right to bid on any unit and also to refuse any bid. All items or units may not be available on the day of sale.#1146 Angela Thomas, #1178 Deandre Culmer, #1363 Jermaine McNeal, #1409 Ashley Atkins- Dellafield, #1531 Freddie Scott, #1684 Latoya Bryant. The above Tenants have been given proper notice, fourteen days prior to the first publication of this Notice of Sale, that the Owner will enforce a statutory lien on the property located in their respective unit of the above-mentioned self-storage facilities. Ad to run: November 29, 2023 & December 6, 2023.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below onat the location indicated:Brynn Pomeroy: furniture & items; Carolyn Rozier: household goods; Celeste Unertl: household goods; Gabriel Maciel Hernandez: refrigerator, boxes,furniture; Jared Delile: 4-bedroom apartment, boxes; Jessie Baptiste: Bedroom set, couch, table, kitchen items; John Reilly: household goods; Katiuska Anlis Guzman: Home furniture; Kevin Reddick: household goods; Kevin Thomas: Couches, tv, stand, bed and boxes; Lyndon Lafond: household items; Natisha Cuellar: Appliance, boxes, TV, clothes; Palamechia Bloodsaw: washer/dryer, dinette, 4 chairs; Precious Mcnabb: Bed,boxes,tv,baby stuff, couches, clothes; Richard Legros: Boxes; Sabrina Rodrigues: household goods; Terry Jenkins: household items; Valerie Phillips: beds, chair, household items, boxes, bags. will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:. at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following:Raymond Adams- bags, shoes. Tina Jordan-Nelson- Furniture. Shukeema Woodard- seasonal, tv. Malinda A Jackson- furniture. George Taylor- TV, luggage. IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA. JUVENILE DIVISION: 3/TYNANIN THE INTEREST OF MINOR CHILD: H.P. DOB: 07/26/2021, NOTICE OF ACTION FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS STATE OF FLORIDA TO:(Address Unknown). A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this court regarding the above-referenced child. You are hereby commanded to appear before Honorable Judge Greg A. Tynan on January 3, 2024 at 10:00 a.m. at the Juvenile Justice Center, 2000 East Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. You must appear on the date and at the time specified. The Hearing will be conducted in person. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THIS CHILD. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED, YOU MIGHT LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD NAMED IN THE PETITION. WITNESS my hand and seal of this Court at Orlando, Orange County, Florida this 20th day of November, 2023. This summons has been issued at the request of: Stacy McDuffie, Esquire, Florida Bar No.: 0056020 Senior Attorney for State of Florida, Department of Children and Families, Children's Legal Services/DCF [email protected] By: /s/ CLERK OF THE CIRCUIT COURT, Deputy Clerk (Court Seal)is hereby given that the undersigned, Michael Pabon, of 100 W Grant St. Apt. 3074, Orlando, FL 32606, pursuant to the requirements of the Florida Department of State, Division of Corporations, is hereby advertising the following fictitious name:It is the intent of the undersigned to registerwith the Florida Department of State, Division of Corporations. Dated: 11/29/2023 STORAGE LOCATIONS AND TIMES ARE LISTED BELOW. ALL GOODS SOLD ARE HOUSEHOLD CONTENTS, MISCELLANEOUS OR RECOVERED GOODS. ALL AUCTIONS ARE HELD TO SATISFY OWNER'S LIEN FOR RENT AND FEES IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807, STARTS AT 8:00am and RUNS CONTINOUSLY. Auction will be held online: www.storagetreasures.com 543 Sofia Bernard, 1217 Benjamin Marchman, 327 Joel Jay Guerrero, 430 Perlita Ocampo, 629 Alexis Gomez Jimenez, 226 Tiffany Mac Donald, 643 Italia Regius.1603 Terriana Bell, AB3880D Quiaurie Owens, AB1961F Bravo Cavaro, 1808 Suzan Guest, 1037 Erik Aquino.1123 Veronica Stafford, 1243 Derrick Howard, 1133 Veronica Stafford.: D212 Shamiya Mims, A105 Angelina Reyes, B196 Tiffany Frison, D152 Davina Fielder, D185 Jacky Calderon, A104 Hector Corujo, C115 Ivor St. Ange,2096 David Burns.NOTICE OF PUBLIC AUCTION FOR MONIES DUE ON STORAGE LOCKERS LOCATED AT UHAUL COMPANY FACILITIES. STORAGE LOCATIONS AND TIMES ARE LISTED BELOW. ALL GOODS SOLD ARE HOUSEHOLD CONTENTS, MISCELLANEOUS OR RECOVERED GOODS. ALL AUCTIONS ARE HELD TO SATISFY OWNER'S LIEN FOR RENT AND FEES IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807, STARTS AT 8:00am and RUNS CONTINOUSLY. Auction will be held online: www.storagetreasures.com 2301 Elizabeth Lebron, AA8021K David Whitty, AA4348P David Whitty.C117 Michelle Elms.Notice is hereby given that Value Store It 27, will sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sales will take place on. The sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) on behalf of the facilities management. Units will be available for viewing prior to the sale on www.storagetreasures.com . All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. No one under 16 years old is permitted to bid. The property to be sold is described as “General Household Items” “Personal Property” unless otherwise noted. Unit # Ð Name Ð Description.1016-Kenneth Blakely;1070-John Santiago/John Joseph Santiago;2005-Raishawn Nicholson;3121-Christopher Johnson/Christopher Lyn Johnson;4066- Alfredo Gomez/Alfredo P Gomez;6117-Jennifer Paden/Jennifer June Goss PadenNotice is hereby given that Value Store It 36 Ð Celebration 2, will sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sales will take place on. The sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) on behalf of the facilities management. Units will be available for viewing prior to the sale on www.storagetreasures.com . Contents will be sold for cash only to the highest bidder. A 10% buyer's premium will be charged as well as a $50 cleaning deposit per unit. All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. No one under 16 years old is permitted to bid. The property to be sold is described as "General Household Items" "Personal Property" unless otherwise noted. Unit # Ð Name Ð Description.: 1003 - Christopher White/Christopher C White; 1031 - Valeska Alvarez; 1163 - Valeska Alvarez; 1107 - Erik Mosher; 1108 - Erik Mosher; 2035 - Ricardo M Rodriguez; 2098 - Shirley Mejia; 2203 - Juliana Bourland/Juliana Marie Bourland; 2240 - Elizabeth Ann Logue; 2242 - Duranda Frasier/Duranda Monet Frasier; 3018 - Abraham Werzberger; 3076 - Leylanie Diaz Diaz; 3122 - Taneshia Walker/Taneshia Saraha WalkerTo satisfy the owner’s storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 09:30 AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1025 - Burke, Ryan; 1170 - Boyd, Sandra; 1180 - Meyer, Catherine; 2042 - Anderson, Sean; 2200 - Walcutt, Christopher; 2242 - Clayton, Kalen; 2283 - Clayton, Earl; 2285 - Wood, Joshua; 2291 - Greene, Keshia; 2307 - Bray, Sergio; 2335 - Santiago, Alma N; 3008 - Hobbs, Evelyn; 4154 - Meyer, Wade; 4183 - Harley, Jacquelyn; 4204 - Ramassar, Tamera; 5009 - Kaya, Fikri; 5052 - Hobbs, Evelyn; 5134 - Battad, elizabeth; 5136 - Reid, Donna; 5153 - Pantazoglou, Alexus0151 - Blake, Abarrane; 0165 - Pollock, Tara; 0244 - prather, shi; 0308 - Gump, Donna; 7023 - Thakur, Diana; 8005 - Floyd, Belinda; 8025 - Prenn, Derrick; 9012 - Gholston, Jeremiah0105 - Jackson, James; 0148 - Parrilla Cruz, Marifel; 0151 - CLEVELAND, MELANIE; 0165 - zambrando, rosillo; 0176 - Mathis, Carla; 0245 - Marquez, Ruben; 0257 - Howell, Jennifer; 0267 - Wilson, Kayla; 1001 - White, Charie; 2019 - Johnson, Eugene; 3010 - Delgado Martinez, Aida; 3030 - Hale, Ferrell; 4009 - borjas, Majin orlando; 7024 - Martinez Torres, Luis; 7031 - Mustafa, Janay Grueiro; 7032 - Juergens, Courtney; 7046 - Reese, Marcus; 7127 - Houze, kim; 7131 - Tapia, Rochelle; 7132 - Morris, Kim; 7144 - Rodriguez, Daniel; 8023 - Colon, Jonathan; 8115 - Ahanotu, Longinus; 8130 - Lucret, Doris; 8156 - Alicea, Miguel; 8160 - Lucret, Doris; 8186 - Mathis, Carla. 0126 - Bradley, Deserie; 0139 - Nelson, Timothy; 0373 - Myers, Linda; 0379 - Kosla, John; 2042 - Grandt, Julia; 2052 - Hall, Lisa; 2061 - Holden, Bethany; 2070 - Cheney, Jenifer; 2090 - Walwyn, Tiseanna; 2125 - Richardson, Charles; 3006 - Sheppard, Joseph; 3017 - Jones, Gayle; 5014 - King, Tyrone. 0007 - Johnson, Carina; 0023 - Brown, Eric; 0035 - COOPER, BRICENDA; 0056 - Delgado, Andy; 0060 - Johnson, Letarius; 0076 - arnold, Lakia; 0082 - Vache, Kimberly; 0116 - Vinueza, Henry; 0175 - brown, alvin; 0232 - Myers, Genoveva; 1014 - Acevedo, Yarimel; 1026 - [email protected] , Sherri; 1033 - Mobley, Christian; 2066 - thomas, Khiana; 4001 - McCormick, Matthew; 4027 - Banks, Keith; 4063 - Falu, Yvonne; 5003 - Whipple, Erin; 5013 - Howard, Moesha; 5014 - Long, Timothy; 5034 - Reid, Micheal; 5035 - Eaton, Travis; 6007 - mcelhanon, Alex; 6023 - Lessin, Laurie; 6026 - thomas, Khiana; 6043 - Reid, Micheal; 9002 - guerra, richard; 9027 - Johnson, Richard; 9051 - Flood, Miguel. B029 - Barker, Leigh; C004 - Medina, Tania; C019 - Bernstein, Jordan; C083 - Garrastazu, Luis; D002 - Johson, Adrian; D024 - Price, Taneice; D029 - Overstreet, Tory; D055 - Powell, Markeyth; D070 - Hall, Rickae; D106 - Cintron, Rayzamarie; D144 - Harrison, Amber; D166 - Cruzada, Joel; D172 - Arguinzoni, Edilberto; D199 - Suarez, Pedro; D214 - Nash, Marie; D223 - ojeda, nelson; E002 - Felix, Rodney; E044 - Aguilar, Ivan; E071 - Yambo, Michael; E079 - Furlow, Carlos. 1279 - goodwin, jacob; 2050 - Kline, Harmony; 2079 - Willis, Guy d.; 2214 - Pew Mortgage Research Lavalle, Aneurin; 2257 - Manning, Summer; 2270 - Bathjer, Casey; 2300 - HinoJosa, Jose; 2301 - Brown, MarkAnthony; 2327 - Hayes, Kari; 2345 - Lopez-Devictoria, Erica; 2398 - Cruz, Mark; 2407 - Tigue, Corey; 2408 - Moore, Payton; 3067 - Goldsby, Caleb; 3102 - Theus, Wanisha; 3124 - Hill, William; 3209 - Stapleton, Francine; 3278 - Cochran, Jennifer; 3326 - Stringfield, Desere; 3360 - Dervil, Serena; 3386 - Nichols, Riahna; F360 - Lacroix, Karein; F366 - Hunt, Michael; F409 - Rogers, Teresa; F416 - Miller, Shaval; F419 - Thornton, Adornal; F425 - Soria, Carmen; F445 - Gillett, Brian; G452 - Nunez, Jose; G460 - Gerace, Madilyn; G511 - Molina, Angel; H540 - hendry, Quentin; H564 - Corasmin, Brandon; H566 - Hirtzig, Sierra; H572 - Stanley, DeAndre; I631 - King, Henry A; I634 - ruiz, michael; I639 - Commercial Condominium Association, Inc., Center For Health and Wellbeing; I642 - Commercial Condominium Association, Inc., Center For Health and Wellbeing; I651 - Simon, Lutes. 1300 - Medina, Yanialbeliz; 1319 - Banner, Taquanna; 1325 - Jones, Derius; 1347 - Finch, Nakori; 1359 - Brice, Jay; 1363 - Finch, Nakori; 1372 - Titre, Diandra; 1375 - Dominguez, Nestor; 1387 - pena, Yoneidy; 1438 - morales, Adalberto; 1722 - Porro, Freddy; 1734 - Fouche, Vanessa; 1758 - Sepulveda Gonzague, Waleska; 1788 - Buceta, Belinda; 2038 - Szczepanik, Paul; 2058 - Autry, Lamar; 2084 - DeCorbiac, Karen; 2245 - Colon, Melanie; 2417 - Mayo, Rebecca; 2419 - seymore, Erica; 2443 - Horvath, Leslie; 2483 - Wesley, Catherine; 2605 - Navarra, John; 2611 - Betancourt, Leon Orpheus; 2616 - Rivera, Cherayna; 2618 - Holland, Angela0118 - Burnett, Kimberly; 0133 - Salermo, Gabriel; 0137 - Valle, Ivanise; 0153 - Canty, Nicole; 0437 - Lozano alvarez, Dayma; 0441 - Ellis, Maleeka; 0452 - Mafeo-Lutman, Desiree; 0481 - Harris, Derrick; 0494 - Westerveld, Richard; 0517 - Cruz, Joaquim; 2018 - Petsinger, Jayson; 3053 - Melendez, Osvaldo; 3063 - Smith, Gage; 3074 - Domena, Angel; 3117 - Camacho, Chanys; 3120 - GUERRERO, LEONARDO; 3121 - paulino, Fidelio; 4050 - Rodriguez, Jerameel; 4059 - Starks, Sertrone; 6035 - Morales, Angelica; 6041 - GonzaleZ, Melissa; 7008 - Gonzalez, Denise. A011 - Ozuna, Celeste; A045 - Washington, Malik; A058 - Fabian, Ashley; A068 - Rose, Emily; A120 - Torres, Mildred; A133 - Mcarthur, Daniel; A154 - Augustave, Desiree; A164 - Dunn, Shar-Dai; A174 - Martinez, Lisanette; A182 - Linzy- Richardson, Jaelyn; A198 - Lozada, Maria; A211 - Desensi, Viva N; A216 - Pagan, Hilda; A222 - Summers, Melanie; A223 - Acevedo, Sylvia; A244 - Marshall, David; A247 - Orero, Rosalind; B319 - Jr, William Shoaff; B339 - santos, Joelyce; D410 - Galarza, Ivys; D416 - Rachel, Lourietta; D454 - Berrios, Suehay; D470 - Day, Ebony; D489 - Cruz, Michelle; E509 - Baker, Shannon; E530 - Aguilar, Fidel; F565 - Molina, Eddie; F569 - Waleska, Ramos. A035 - Collins, Katelyn; C113 - Mccutchen, Justin; C121 - Sofianos, Anthony; C177 - Coomes, Nathanial; C204 - Culver, Dawn; D365 - Mendozzi, Joan; D496A - Dial, Shelia; E533 - Johnsten, Crystal; F543 - Pugh, JaimieA121 - Blintsova, Vladyslava; A124 - Castillo, Ryan; B111 - Viering, Talisha; B116 - Nodarse, Elianni; B144 - Perez, Hans; B187 - Rendon, Malaika; B191 - Whitner, Antonio; B230 - Negron, Samuel; C103 - Gil, Manuel; C195C - Masterhill, Jasmine; C195F - Koziara, Leora; C199E - Lajas, Christina; C209 - Chavez, Jessica; C212G - Schmidt, Angel; C227G - Rivera, yvette; C230H - St Fort, Moise1206 - United Global Outreach, ; 1212 - Maldonado, Aracelis; 2018 - Baez, Maria; 2056 - Baez, Maria; 2243 - Hopkins, Greg; 2254 - Schaffner, Elizabeth R; 2261 - Jackson, Denise; 2296 - Rios, Nancy; 2320 - Simmons, Anthony; 2340 - Concetcion, Jose; 2436 - Blacknall, Wabu; 2524 - Reed, Randi; 2529C - COOPER, BRICENDA; 2550 - Dejesus, Louie; 2563 - Brown, Nathan; 2566 - figueroa, Sarah; 2575 - Dunn, Cheyenne; 2582 - Martinez, Cecilia; 2664 - DeJesus, Efrain; 2677 - Hedglin, Myra; 2706C - Barbaro, Antonio; 2708 - Ayers, Ramon Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 09:30 AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.1107 - Davis, Randolph; 1302 - Rodriguez, Desarea; 1313 - Ellington, Jaronte; 1411 - Torres, Maranda; 1827 - Waters, Cheryl; 2110 - Mcneal, Miriam; 2401 - Williams, Melissa; 2503 - Newsome, Christy; 2510 - Harper, Amy; 2733 - Tucker, Aisha; 3116 - sheets, gregory; 3125 - Shannon, Alda; 3511 - Casella, Jaclyne; 3717 - Lasanta, Theresa; 3727 - sheets, gregory. A008 - Singletary, Destini; A028 - churchill, nicholas; B042 - Mason, Nefertiti; B043 - White, Caitlin; D134 - Delille, Danecee; D142 - Kough, Norma; G208 - Gonzalez, iburay; H247 - Montanez, William; J280 - waters, Robin; J287 - Negron Jr, Alexis; J293 - Tritch, Thomas; J342 - Mompoint, Carla; J401 - Tellado, Rose; L476 - Welch, Beverly; M512 - fRANCE, jUSTIN; R546 - Schwartz, Kimberley; S580 - Roseboro, Marilyn; S584 - Medeiros, DeniseC306 - Fowler, Anthony; C323 - ROBINSON, NATALIE; C357 - Francois, Jasmine; E012 - Jankay, John; E018 - Rumble, Gina; E029 - Miller, Walter; E031 - Reese, Jeff; E043 - Andrews, Lockett; E091 - Hodges, Satique; E102 - Martinez, Daniel; F619 - Impact Moving & Cleaning Services, LLC Anglin, Jazmin; F639 - Trent, Talon; F667 - Stokes, Lawrence; F687 - Holman, Brian; G081 - Ahmed, Imtiaz; G090 - ROBINSON, NATALIE; H834 - buchanan, JeffreyA110 - Mitchell, Tristan; A113 - Hoey, Christine; B203 - Moore, Ernesto; B204 - Cowan, Tonya; B212 - Spencer, Trenton; B226 - Barnes, Keona; B229 - rozier, tyran; B238 - Ford, Valarie; C302 - Hancock, Chris; D404 - Williams, Narcissus; D428 - Paul, Emerald; D445 - Myrick, Shaquana; D450 - Nelson, Jonathan; E514 - Edmund, Kenneth; F604 - All Womens Health Center Orlando INC Sagal, Stephanie; G751 - Richmond, Mark; G753 - Martinez, Viviana. A042 - Wilcox, Vanessa; A043 - zolenski, Brandon; B008 - Marte, Jarlyn; B011 - Williams, Travis; C011 - Maya, Carlos; D026 - Smith, Katrina; D030 - Hillery, Chandra; D058 - Poindexter, Michael; D099 - Hunt, Quentin; E008 - Suffering bastard Boothe, Arthur; E018 - grant, jessica; E019 - Ireland-Baker, Jennifer; E022 - Foster, Roshonda; E029 - Keating, Kelly; E035 - Rivera, Iliana; E049 - Simms, Vonetta; H003 - Keane, Michael; H032 - Edwards, Norma; I004 - Wansley, Lavar; I021 - Keane, Michael; J117 - Williams, Vickie; J213 - Russell, Jackie; J423 - Rodriguez, Ricardo; J507 - Townsend, Mary Jo; J518 - Lopez, Freddy; J616 - MARENGO, DENISE; J801 - Peterson, Tinasha; P066 - Soto, Josue; P067 - Batton, Torreano; P072 - Osorio, SelenaA108 - Mcduffie, Janet; A124 - Roux, Ronald; B232 - Mather, Garth; B234 - phillips, Tarez; B282 - Stone, Jamie; C309 - Parker, Tom; C368 - Logan Tax Express Joseph, Ribaine; D485 - Valdez, Ludwig; E510 - Shelton, Greggory; E516 - Clark, Helena; E527 - Miranda, Antori; E542 - mclain, dillon; E552 - Patsavos, Tracie; E571 - Haywood, John; E580 - Provenzano, Diane; F618 - Martinez, Kira; F624 - Gilbert, Michael; F630 - Paris, Christopher; G702 - Nichols, Angela; G718 - Rojas, Carizma; G728 - Beharry, Michael; H832 - goff, alexis; H839 - Russell, Rachel00202 - Rush, Brenton R; 00211 - Jumfuoh, Jennifer; 00310 - foster, Alexandria; 00416 - Richard, Jeremy; 00421 - Casey, Nikita; 00425 - Richard, Jeremy; 00453 - Sharma, Kiran; 00530 - Jones, Tiffaney; 00540 - McLaren, Robert; 00543 - Carter, Krystal; 00594 - Bryant, Ronald; 00627 - Filabaum, Kaleigh; 00709 - Rodriguez, Ricardo; 00718 - Lewis, LaShunda; 00720 - Buchanan, Josie; 00748 - Kilponen, Dawn; 00749 - Kearns, Courtnee; 00784 - Osborne, Mary; 00905 - Griffis, Joshua1027 - Robbins, DC; 2139 - Hinton, Joseph; 2164 - Livingston, Latiaonia; 3047 - Michel, Ashley; 3067 - Russell, Jason; 4014 - Tucker, Kayla; 4020 - Green, John; 4031 - Ortiz, Violeta; 5001 - Invirogen LLC Nash, Israel; 5015 - Ramos, Jazmine; 5124 - Veltman, Christi; 7005 - Gardner, Ronald; 7012 - Ebron, Sherita; 7019 - Leonard, Sean; 7031 - Moore, Eric; 9001 - Rivers, David. 1011 - Francis, Elijah; 1110 - Mottie, Ana Soto; 1114 - Ellis, Harry; 1121 - FITZGERALD, CHERISE MONIQUE; 1168 - Oliver, Felicia; 1175 - Brown, Farenda; 2018 - Cohen, Timothy; 2021 - Lopez Torres, Nicole Raquel; 2028 - Easley, Julian; 2036 - Spencer, Se Vonne; 2037 - CreationEvents Peay, Martine; 2040 - Jackson, Larry; 2044 - Rodriguez, Jonathan; 2058 - Gonzalez Batista, Deborah; 2154 - Parks, Valda; 3003 - Lopez, Maria; 3027 - Cardinal, Shiela; 3051 - Riley, Lance; 3089 - Pagan, Jessica; 3096 - Waisanen, Tara; 3097 - Burkholder, Candice; 3104 - TURNER, JOY; 3111 - Wells, Shaleah; 3121 - Hadley, Trenton; 4001 - MENEFEE, ERICK; 401213 - Smith, Jerome; 4018 - Thomas, Timeka; 4028 - TERRY, TIMOTHY; 4032 - TERRY, TIMOTHY; 4034 - Morton, Kaylee; 4048 - DASHER, LONNIE; 4054 - Brown,Farenda; 4065 - Williams-mbugua, Alvivon. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 9:30AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1204 - Brown, Marquis; 1421 - Faustin, Franky; 1424 - Jenkins, Faith; 1503 - White, Sheron; 1510 - Courtney, Alexis; 1612 - Dinkel, Barry; 2106 - Rodriguez, Nilmara; 2207 - Mcarthy, Travis; 2216 - WHEELER, BRENDA; 2219 - smith, nettie; 2307 - Mitchell, Jayvon; 2408 - Williams, Yolanda Chambliss; 2416 - Love, Vincent; 2532 - KANGETHE, ALLAN; 2702 - Laseter, Mary; 2707 - Williams, Ashaunti; 3210 - WASHINGTON, La’Shawn; 3309 - Pittman, Latonya; 3512 - Mccaskill, Kelly; 3527 - Williams, Natasha; 3711 - Lewis, Alvin; 4107 - Engram, Jshone; 4115 - Arnette, Howard; 4202 - Fleming, Kiara; 4212 - Manigat, Gregory; 4217 - Cygul, Rob; 4303 - Musaev, Victoria; 4320 - Garrett, Leshayla; 4409 - Musaev, Victoria; 4502 - States, Ben; 5113 - Brown, VaNeeka; 6113 - ProCam Market, LLC White, Cameron; 7105 - JOHNSON, THOMAS; 7111 - Greenlee, Shawn; 8114 - Johnson, Imoni; 8115 - Outing, Rosa; 8125 - Williams, Lakim D1213 - Rodriguez, Lourdes; 2218 - Puckett, Shirley; 2231 - Dees, Julie; 2313 - Carlo, Laiza; 2414 - Mckenna, Patricia; 2531 - Henderson, Christine; 2532 - boykins, tshwanda; 2610 - Mirsalim, Bibi; 2716 - Lobeck, Rebecca; 3103 - CROCKETT, BRITTNEY0043 - Guerrero, Jose; 0062 - Mctavish, Shanique; 0075 - Babington, William; 0089 - Holmes Jr., Benjamin; 0098 - Gibson, Susan; 0114 - Garcia Da Silveira, Roney; 0132 - Francis, Joseph; 0179 - Mosbey, Alesha; 0192 - Harris, Jonathan; 0207 - Ortiz, Hilari; 0217 - Santana, Lenin; 0224 - Carson, Jennifer; 0229 - Rucker, Jacqueline; 0240 - Miller, Andre; 0244 - Perez Arevalo, Leonardo Aflonzo; 0258 - Jackson, Paige; 0263 - Pringle, Telario; 0290 - Franklin, Tyneshia; 0297 - Fountain, Elijah Daquan; 0299 - Gibson, Susan; 0335 - Orr, Hillary; 0344 - Chapman, Jamarr; 0423 - Clark, Tashianna; 0436 - Walker, Kyra; 0437 - Fisher, Amanda; 0445 - Brady, Addesha; 0459 - Logan, Christopher; 0500 - Boone, Darryl; 0504 - Gaines, Shayla; 0510 - Nipaver, Jennifer; 0515 - Towns, Pamela; 0550 - Norman, R0518 - Muschett, Kahlil0114 - Jackson, Nicole; 0118 - Williams, Leslie; 0322 - Jeanfrancois, Manoucheca; 0502 - Johnson, William; 0604 - Higgs, Shirley; 0616 - Padilla, Tabitha; 0802 - forgit, Timothy; 0832 - Grant, Lynese; 0840 - Hernandez, Emilce; 0844 - Clark, Ria; 0905 - Whitlock, Orestes; 0917 - braz, Carlos; 1005 - Hayes, Omega; 1110 - Dubuisson, Samyre; 1114 - Woodard, Debra; 1117 - Samuel, Christopher; 1130 - Rawls-graham, Dequicia; 1215 - trabelsi, Tonica; 1220 - Harland, Emma; 1222 - Rawls-graham, Dequicia; 1316 - Hutchison, CoCintheane1022 - Fuller, Carson; 1049 - RICHARDSON JR., JAMES; 1102 - smith, Aneshai; 2074 - Murbe, Ali; 3015 - bullock, quintin; 3032 - Freeman, Cornelius; 3051 - Freeman, Cornelius; 3066 - Corrigan, Shannon; 3083 - Wittman, Matt; 4034 - Rivera, Alberto; 4103 - Largin, Jayden1055 - Clemons, Jonathon; 2140 - Pontius, David; 3028 - Fuller, Sue; 3042 - Corriere, Cassandra; 3106 - Toussaint, Sara; 3197 - HCS healthcare Lindauer, Lily; 3212 - Thomas, Chaundra; 4009 - Arthurs, Craig; 4012 - Gateway Property LLC Rausch, MGM, Yvonne0612 - Walker, Daniel; 2117 - Terry, Kathy; 3011 - Badawi Aviation, LLC Badawi, Monzer; 3136 - Mason, Taylor. A046 - Johnson, Howard; B031 - RUBALLO-KLINE, ARIEL; B035 - Jarrett, Lauriston; B044 - Warren, James; B072 -Davis, Jacob; C001 - Whittaker, George; C008 - Lloyd, Monique; C011 - Rashford, Shanelle; C013 - JOHNSON, JACQUELINE; C062 - Samuels, Isiah; D009 - Lopez, Kevin; D027 - Cobb, Velma; D032 - nichoks, Darrin; D052 - Goodwin, Kelli; D087 - Hope, Cameron; D102 - Gaskill, Cade; D105 - Ndiaye, Antoine; D137 - Key, Jacquese; E011 - Dinkel, Barry; E029 - Islam, Sumaia; F027 - Sparks, Jawanza; P003 - Timby, Peter; P010 - Johnson, Reggie. 1004 - Jordan, Robert; 1009 - berardi, nicole; 2021 - Maldonado, Marisol; 2024 - Berry, Skip; 2050 - Lopez, David; 4039 - Payne, Dawn; 5007 - Davila, Pedro; 5010 - Maschinot, Tyler; 5051 - Voltz, Carlton; 5054 - burrell, iasia; 5056 - Hamilton, Dorothy; 5063 - Hinman, Stephen; 5212 - Smith, Sharon; 5303 - English, Michael; 5404 - Greenough, Kerry; 6110 - Hohmann, Daniel; 6308 - Mcbride, Jeremy; 6449 - Nerette, Jean Emmanuel; 6552 - Sendra, Jonis; 6630 - kammermann, sean. B008 - Revette, Jennifer; B018 - Rodriguez, Orlando; B029 - Lewis, Nick; B051 - Muhammad, Malikah; C019 - Perez, Nivea; C026 - WILLIAMS-SHELTON, ELESTER; C049 - Samuel, Ivey-Lin; C050 - Reichard, Monika; D004 - Jr, Elbert Dunn; D015 - Fleury, Paul; D038 - Trendle, Josh; E016 - Herring, Jamie; E030 - Gomez, Wilfredo; E055 - STEPHENS, Brenda; E091 - Morris, Cecelle; E139 - Schmidt, Garrett; E144 - Martinez Jr, Angel; E171 - Housley, Johnta; E209 - cedeno, lilye; E217 - Royal Highness LLC Martinez, Zoraida; E219 - Ashe, Cody. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale onthe personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:00 PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1113 - Gomez, Eddie; 1118 - vega, Ann; 1130 - Perez, Melissa; 1138 - Steinfeld, Scott; 1151 - Padro, Arnel; 1187 - Layne, Jennifer; 2018 - Ultimate Party Orlando Bryant, Kendra; 2054 - Smith, Talina; 2061 - Lafontaine, Jaime; 2145 - daniel, Theresa; 2188 - Johnson, Eugene; 3006 - Rodriguez, Luis A; 3009 - Barrientos, Robinson; 3013 - SANTIAGO, JESUS; 3014 - williams, Camaya; 3059 - Williams, Latasha; 4027 - Roberts, Marik; 4040 - Hernandez, Hugo S; 4057 - Johnson, Eugene; 6014 - Buckley, Twanya; 6016 - Rivera Ortiz, Shelly; 6135 - Lopez, Gina. 0104 - Jean, Jalissa; 0169 - guerrero, josleidy a; 0216 - WALLACE, JANEL; 0227 - Maldonado, Marlene; 0262 - Wardle, Gabrielle; 1010 - Lowe , Troy; 1017 - Redfin, Joseph; 1036 - lewis, Melissa; 2019 - Pagan, Axel; 3003 - Arango, Juan; 3011 - Guilliard, Gregory; 7020 - bakr, Abu; 7051 - Carroll, Victoria; 7061 - Guzman, Jeremy; 7073 - Miller, Cristina; 7082 - James, Janita Y; 7095 - Atkins, Ricky; 7110 - Wharton, Rolando; 7111 - Eugene, James; 7125 - Austin, Kenneth; 8009 - CARVALHO, CAIO VINICIUS CARREIRO; 8028 - Gomez, Edgar. A025 - Waitress, Walter; C146 - Jackson, Shardea; C147 - Trinidad, Jose Rodriguez; C159 - Preston, Latrice; D139 - Blankenship, Jacob; D163 - Ashby, Jack; D168 - Marzan, Jaime; D172 - Macahuachi, Luis; E232 - Chapin, Matthew; H070 - Waitress, Walter. B004 - Amill, Denise; B054 - Gonzalez, Elizabeth; C003 - Griffin, Franklin; C017 - Paige, Abram; C024 - Lee-Williams, Precious; D003 - guerrier, Clebert; D004 - Samuels, Raechele; D012 - Martinez, Victor; D029 - Jacques, Ludner; D037 - Morris, Dawn J; D038 - Evans, Jade; D040 - Gilliam, Sade; D065 - Virtual Flight Academy Maguire, Larry; D070 - Kenney, Jefferey; E028 - Martinez, Katerine; F009 - Correa, Loida; F019 - Yeanue, Youngor; G005 - Mazzella Jr., Angelo; G009 - Cofer, Megan; G025 - Gonzalez, Andres; H025 - Electrik pros Cuear, Brany; H031 - myrlande, cherislert; J017 - Hardnett, Shakaria; J021 - Hernandez, Mauricio; J030 - Resto, Jose; J035 - Lane, Sean; J036 - Mcneil, Lamario; J047 - Huber, Justin; J063 - Herman, Mareah; J065 - Jean, Marie; J073 - Salazar, Rosemary; J083 - Rodriguez, Bernadette; J156 - saint rose, zatavia; J164 - Bellegarde, Darline; K018 - Merkley, David; K028 - Perez, Nettie; K039 - Lozada, Ariel; K077 - Hogan, Emanuel; K105 - Wesley, Navin; P002 - Jackson, GuyA107 - Daniel, Shelia; A118 - Cracchiolo, Toni; A121 - Wilson, Felicia; A125 - Jones, Wendy; A136 - Bryant, Robert; A136 Ð Harding, J.; B202 - Nash, Ernest; B205 - Santos, Lakesha; B207 - Nerlande Laurore, Marie; B221 - Rodriguez, Daniel; B224 - Huff, Jalil; B242 - Rose, Richard; B244 - Conquest, Kim; B248 - Fountain, Dieon; B262 - Saintfort, Milot; C310 - Cameron, Brandon; C328 - Ramirez, Nathalia; E505 - Antoine, Sedler; E541 - Wiltsey, Casey; E547 - Anderson, Ruby; F624 - Bridget, Rosa; F626 - green, Khadejah; F630 - Simon, Karen Ingrid; F644 - Simmons, Sebrina; G720 - Warren, Eddie; J904 - Murray, Lionel. A140 - Collazo, William; A144 - Burden, David; B226 - Petty, James; C328 - BROE, ALYSSA; D415 - Gittens, Duane; E515 - Ouazani, Jalil; E528 - Claude, Falene; F613 - Diaz, Rosendo; G724 - Collins, Willie; I906 - jr, Jeffrey baker; I913 - Escobar, Jose; I914 - Lee, Cynthia; I923 - Escobar, Jeremy; I929 - Sopon, Isui; J009 - Martinez, Lillybeth; K103 - Harris, Fefflyne; L215 - Maxie, Tyanna; L222 - Muniz, Glerisbeth; M311 - Person, Aaron; N413 - Sulyma, Richard; P015 - Mendez, Junior; P074 - Ilestin, Antoinette1014 - Trinidad, Mayra; 1020 - Gonzalez, Cristina; 1056 - Esperanca BPC Vitalino, Samuel; 1064 - Senquis, Rachel; 11001 - Cotto, Jose; 11105 - Morales, Clara; 1112 - Ocana, Ana; 1117 - Wiencko, Dale; 11307 - Osorio Morales, Jose Benjamin; 11408 - Torres, Desiree; 11412 - Levenson, Brian; 11420 - Garcia, Eliezer; 1156 - Perez, Raquel; 12051 - Coachman, Tamara; 1211 - Lonon, Ellen; 1214 - Nelson, Benjamin; 1216 - Graham, Howard Junior; 12410 - Medina, William; 1282 - Silvera, Juan; 302 - lamadrid, Yocelyn; 366 - Lara, Carlos; 392 - Primrose, Shannon; 394 - mcdowald, Berkley; 465 - Gordon, Clive; 471 - Berrios, Kenny; 485 - Gonzalez Sanchez, Lisbeth Coromoto; 502 - Gonzales-Hoyes, Maria; 691 - Marshall, Gregory; 703 - Manuel, Roquanda; 709 - Joseph, Patrice; 794 - Magic Balloon creation creations, Magic balloon; 883 - Quintana, Yarimar; 957 - Ballesteros, Amy. 003 - Rodriguez-Rodriguez, Joivan; 023 - Rodriguez Fernandez, Pedro Anibal; 086 - Medina, Teresa; 102 - Rand, Alexus; 130 - Biligual Therapy Services LLC Reyes Zayas, Vilma; 155 - Gonzalez, Naisha; 202 - Detten, Rachael; 213 - Wingster, Bictoria; 306 - Lammens, Regina; 336 - Lee, Kevin; 346 - Santana, Hector; 349 - Toyensojeda, Marcos; 446 - Illidge, Omar; 459 - kirkland, Simea; 505 - vidal Rivera, Victor; 506 - O Rourke, Carol; 507 - Ayala, Nestor; 555 - Betancourt, Tony; 569 - Gonzalez, Angie; 574 - Garcia, Victor; 576 - Bash, Chanel; 612 - O’shea, Patricia; 824 - Sierra, Sandra; 850 Ð Mendez, Ceasar; 857 - Rodriguez, Yashmari; 888 - White, Monica; RV16 - Extreme Extraction And De TAAFFE, MICHAEL. 01103 - Reilly, James; 01113 - Salgado Rivera, Eduardo; 01131 - Velez Segui, 02121- Del Valle, Marcelo; Carlos; 02130 - Gomez, Emily; 02156 - Perez, Joseph; 02201 - Toribio, Yeshlie; 02402 - Johns, Aaron; 02404 - Pinder, Megan; 02437 - Mitchell, Richard; 02511 - Taylor, Amy; 04104 - Roque, Luis; 04113 - Joseph, Danielle; 04308 - Cespedes, Lidia; 04322 - Gray, Matthew; 05123 - mercado, Mariano; 05136 - Murillo, Hernan; 05137 - Sanchez Ocampo, Julian; 05247 - Rodriguez, Liz; 05368 - Garcia Posso, Sebastian; 05430 - Izurieta, Carlos. 1016 - Maxie II, Steven; 1225 - Delvalle, Michael; 1237 - lopez, Melisza; 1402 - Mateo Rodriguez, Aida; 1506 - Frazao, Diquel; 1544 - Wiggins, Leslie; 1607 - Santiago, Noel; 2032 - Tindell, Marvin; 2033 - Maddox, Constance; 2036 - Romani, Jeuvanni; 2055 - Fernandez, Monica; 2059 - Burke, Heather; 2077 - De Jesus, Luis; 2108 - German, Lizmarie; 2182 - Camacho, Kimberley; 2192D - lugo, Solay; 2197 - JeanJacques, Smith; 2317 - jr, Radhames reyes; 2337 - Hardy, Brook; 2343 - Pires, Nelida; 2415 - Nolasco, Luis. 0023 - Snow, Heather; 0026 - Green, Tyler; 0057 - Willoughby, Yvonne; 0076 - Castro, Gabriel; 0114 - Arce, Melissa; 0130 - Howes, Margaret; 0157 - Lopez, Xiomara Diaz; 0160 - ortiz, Evelisse; 0165 - hernandez, Mariah; 0202 - Peterson, Kaluv; 0305 - Borrero, Maryangelie; 0326 - North America Security Agency Inc. Sanchez, Joseph; 1016 - Leal Ramos, Manuel; 1019 - Salone, Shanae; 1020 - Doyle, Troy; 1025 - escribano, Asbel; 1026 - Burgos, Evelyn; 1030 - Baloa, Jose; 2012 - Gomez, David; 2013 - Cummings, Tia; 2068 - Martinez, Barbie; 2071 - Nieves, Javier; 2088 - ibarra, lillian m; 3014 - ARAMCA APPLIANCE LLC Ruiz, Juan; 4010 - Northern, Eugene; 4020 - Buford, David; 6001 - Williams, Juanetta; 6035 - Redeondo, Jesus; 6036 - ELIGIO SEGUNDO, FALCON; 6087 - Smith, Phyllis; 6097 - Merritt, Saraines; 6102 - Herrera, Yuli Andrea; 6124 - Carrillo, Israel; 6128 - Burge, Jeffrey; 6140 - Quinones, Gilbert; 6157 - Dion, Hedwin; 6159 - gonzalez, victor miranda; 6172 - Martinez, Juan; 6218 - Flores, Shadaylian; 8003 - Swinehart, Kurt; 8007 - Rodriguez, Ana Maria; 8024 - peterson, casandra; 8030 - Whittaker, Nicole00054 - Griffin, Winston; 0020 - Crouch, Christopher; 0080 - Naylor, Herman; 0086 - Petko, Susan; 0096 - kitaoka, Poubel; 0126 - Johnson, Jeff; 0220 - Quinta Camacho, Lourdes; 0343 - Poventud, Janaina; 0372 - Cedeno, Jason; 0374 - Peach Tree Hotel Group Heaxt, Christopher; 1030 - Gadson, Harry; 1066 - Jason Robert Peet Inc. Peet, Jason; 1134 - Tillman, Tory; 2023 - Melendez, Elizabeth; 2069 - Caraballo, Maria; 2072 - Richard, Cliff; 2130 - tilerin, cadeau0134 - Bienaise, Farah; 0146 - Mesidor, Silencieux; 0149 - Valdes, Cathlene; 0225 - Rucker, Tammy; 0229 - Melendez, Darwin; 0238 - Brown, Lashawnda; 0311 - Moise, Benite; 0319 - Jones, Doretha; 0323 - Smith, Ernest; 0343 - Matin, Mehran; 0353 - Simpson, Rolanda; 0427 - Williams, Mary; 0432 - francis, Nadia; 0512 - Edwards, Akeme; 0524 - Leftridge, Rashid; 0603 - Diaz, Aneuey; 0608 - Rodrguez, Germania; 0615 - Octelus, Daniella; 0626 - Leverston, Kiana; 0726 - rivera, luis; 0728 - Augustin, Rosena; 0735 - Ramirez, Beverly; 0805 - turner, jamar; 0809 - Paul, Dianite; 0824 - Lund, Amanda; 09112 - Wilson, Syrus; 09122 - Whittled, Becky; 09124 - Herrera, Fanny; 0916 - Ortiz, Angelica; 0928 - Manning, Sherena; 0928 Ð Baten, Vicki; 0934 - Blanco, Angela; 0935 - Darby, Chanda; 0938 - Ozborn, Dana; 0983 - wiggins, Erika; 1030 - Grant, Tishan; 1047 - Carey, Terri; 1053 - jeanLouis, Venante; 1105 - Gomer, Passionea; 1107 - Samual, Brian; 1120 - fleuridor, alibert; 1134 - Iglesias, Charles; 1135 - Belfort, Jean; 1137 - jr, David bishop; 1168 - Lavigne, Lawrence; 1220 - Vilma, Melistin; 1222 - francis, Nadia; 1224 - Patterson, Terrell; 1364 - Hagans, Michael; 1366 - carter, Alexis; 1367 - Nealy, Cassandra; 1370 - Joseph, Witza. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:00 PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1400 - McCalla, Khristoffe Dewight; 1602 - Britt, Stephen; 1603 - Johnson, Json; 1802 - Acosta, Carlos; 1816 - Owen, Tyler; 1817 - Giddens, Vicky; 1905 - Pope, Joy; 1917 - White, Carla; 1921 - Strawter, Brittany; 2209 - Banks, Brittany; 2220 - Eloit, Olga Saint; 2402 - COLE, LILLIAN; 2428 - Ratcliff, Susan; 2520 - Cooper, Shearico; 2711 - Tillman, Rosemary; 2726 - williams, Jacqueline; 2730 - Porterfield, Morris; 2801 - Samuel, Natika0085 - Wilson, Briana; 0094 - Baker, Chatamara; 0135 - Bloser, Jayson; 0253 - Russell, Eustace; 0257 - Grimley, Devin N; 0258 - jones, christopher; 0313 - register, nataie; 0391 - Rush, Kimberly; 0405 - Cowans, Christoria; 0421 - Oquendo, Nalia; 0423 - Bellance, Diane; 0448 - Martin, Rose; 0449 - Williams, Deneise; 0477 - Cayemitte, John; 0488 - Guevara, Eduatdo; 1007 - tribeca roofing clavizzao, victor; 2015 - Laguerre, Lamar; 2057 - Vazquez, Remy; 3009 - Brown, Shkeem; 3093 - Frias, Wendy; 4021 - Santiago, Keisha; 4022 - Plamann, John; 4025 - Turner, Tracy; 4050 - Simmons, Paige; 4054 - Charry, Andrea; 4067 - Robison, Mandy S; 5023 - Brugonone, Curtis; 5026 - Roberson, Isaih. 1006 - Thomas, Diane; 4002 - Thanos, Constantino; 5091 - Henderson, Sonjay; 5134 - DeBice, Derek; 5135 - CAMILO, LUIS; 6060 - Brown, Sean; 6160 - Bell, Newton; 6227 - Sabin, Page. 1004 - Williams, Lecol; 1010 - Vazquez Rodriguez, Luis; 1018 - Brodie, Vincent; 3023 - Morris, Jason; 4009 - Brooks, Efrem; 4017 - Jumpp, Ronel; 5080 - Samuels, Knakeesha; 5138 - Fletcher, Malcolm; 6002 - Allen, James; 6033 - Baptiste, Pertrice; 6074 - Alonso, Maria; 6092 - Kirkland, Latrice; 6102 - Crowl, Jared; 6115 - Colbert, Eric; 6135 - Peters, Anissa; 7006 - Dotson, LarryB001 - Lindsay, Trevor; B007 - Austin, Jeffrey; B009 - Jerome, Maneka; B022 - Brown, Robert; B027 - Kennedy, Amber; B058 - Church, Luthrell; B065 - Saner, Amanda; B088 - Phillips, Dejuan; B171 - Franks, Marquise; B176 - Whitely, Shenell; B191 - Borges, Kimberlee; C001 - cudjoe, Darwin; C009 - Willoughby, Kevin; C032 - Villegas, Genesis; C037 - Cain, Danielle; C041 - Furnity llc De La Garza, Mauricio; C043 - Furnity llc De La Garza, Mauricio; C044 - miller, precious; C056 - Montgomery, Lashanda; C082 - Colbert, Rosa; D001 - Jean-Charles, Guetchine; D021 - Steiner, Richard; E014 - Galvan, RodneyA1020 - Blake, Rashad; B1003 - Mccloud, Michelle; C1001 - Gosnay, Matthew; C1012 - Morris, Micheal; C1055 - James, Natasha; C1092 - De La Rosa, Katherine; C2021 - Morales, Keshia; C2029 - Smith, Monique; C2055 - Villamil, Crystal; D1002 - Harrington, Hieneka; D1029 - Upson, Taneshia; D1112 - Smith, Sharon; D1113 - Smith, Sharon; D1127 - Hamlett, Matthew; D2037 - Harris, Taneicia; D2099 - Elliotte, Terry; D2118 - Smith, Sharon; D2144 - Smith, Sharon; D2154 - Marshall, Cyara; D2157 - Clarke, Arielle; D2176 - Yant, Catherine; E1067 - Rodriguez, Mercedes; E1073 - FREEMAN, QUILLIS LEE; E1089 - Tybuszewski, Michelle; E1129 - Dolac, Joseph; E1133 - Torres, Angela; E1159 - Garrido, Rita; E1160 - Francisco, Anthony; Q0100 - Arroyo, Leonardo; Q0106 - Vasquez, Anselmo. A108 - Batey, Carla; A112 - Mack, Geresa; A113 - LASTER, TONYA; A130 - Atwell, Akina; B223 - Harvey, Willatrice; B242 - Thomas, Dwauntavia; B250 - McGee, Natasha; B255 - Rameriz, Elisa Torres; C304 - Anthony, Jamela; C326 - RIGDON, JONATHAN; C347 - CARINO, ROSA; C349 - Curtis, April; C355 - Dreamlife Center Johnson, Stephen; D420 - brazell, Harold; D421 - Providence, Jean; E001 - Eastwood, Camille; E005 - Mathis, Glenn; E011 - Escarment, Wilder; E016 - TAYLOR, SHERYL; E017 - Johnson, James; E027 - Phillips, Kenneth; E097 - Allen, Najee; E102 - Mathis, Marcia; E107 - Williams, Dejah; E108 - Privat, Soraya; F601 - Mcghee, Karena; F613 - Francois, Francis; F616 - Tooks, Courney; F654 - Johnson, Deborah; G704 - Boone, Natasha; G708 - Venue 126 party rentals & more haynes, DAMIEN; G715 - CACIQUE-PIERRE, Florine; G739 - Baker, Tonia; J914 - Dreamlife Center Johnson, Steve; J917 - Ashley, Brenda; J921 - Ramirez, Andres; P008 - MONROE, AARON; P010 - Wright, Jarick. 1113 - RIOS, GERMAN; 1203 - Palin, Thomas; 1206 - Bowe, Damichael; 1218 - Mitchell, Da Shawn; 1224 - Pierre Louis, Andieula; 1312 - De La Cruz, Manuel; 1323 - Richards, Nadia; 1327 - Patrick, Charles; 1340 - Norelia, Aser; 1351 - Grace, Jermaine; 1357 - John-Lewis, Ferdy; 1448 - Larrier, Leslie; 1502 - Johnson, Ezra; 1503 - John-Lewis, Ferdy; 1523 - Benson, Dynaia; 1600 - Jake of all trades Mckenna, Jake; 2029 - Peterson, Taurus; 2031 - Lemaine, Gemani; 2035 - Henry, Willie; 2107 - Brooks, Michelle; 2109 - Gustinvil, Jean; 2132 - Todarmal, Hafeez; 2134 - Reed, Royce; 2166 - Cole, Alexia; 2200 - CINE, PIERRE; 2209 - Palomino, Jose; 2215 - Rainge, Constance; 2232 - Pate, Nels; 2248 - Atkins, Tameka; 2265 - Faulk, Jessica; 2300 - Theophin, Exdra; 2303 - Latchman, Kamini; 2354 - Oneal, Jennifer; 2415 - Lorde, Eldric; 2454 - Pierrissaint, Virgilet; 2466 - Clark, Tiffany; 2469 - Jefferson, Greg; 2611 - Once N A Blue Moon Turner, Jackie. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below onat the location indicated:6035 Sand Lake Vista Dr, Orlando FL 32819, 407.337.6665 @ 11:00 AM: Bernard Tostanowski: Home Decor and Furniture; Catina Phillips: boxes, chairs; Craig Becton/ AXBN Construction: house products, furniture; Coralie Malebranche: luggage (6) & boxes; Natalie Barrera: totes, suitcase, clothes7360 Sandlake Rd Orlando FL, 32819, 407.634.4449 @ 11:45AM: Yesenia Guzman- boxes, hangers, Christmas tree, hangers, shelves; Tammy Carder- bags, luggage, linens1101 Marshall farms Rd Orlando, Fl 34761 407.516.7221@ 12:00pm: Earl Bethel-Water cooler, grill. LaJone Glass-household goods. Christopher White Popcorn machine, baby furniture, boxes. Gaven Smith-2 bikes, lumber. Martin Flowers-Pressure washer, charger ,totes.: 2650 N Powers Dr Orlando, FL 32818, (407) 982-1032 @ 1:00 PM: Charmagne Porter: Household Goods, Furniture, TV/Stereo Equipment, Tools, Appliances; Johanne Plymouth: Household Goods, Furniture, TV/Stereo Equipment, Tools, Appliances; Johanne Plymouth: Household Goods, Furniture, TV/Stereo Equipment, Tools, Appliances; Mario Pierre: Household Goods/Furniture; Yinner Dudley: Appliances; Youssef Khedr: Household Goods, Furniture, TV/Stereo Equipment, Tools, Appliances5592 L B McLeod Rd Orlando, FL 32811, 407.720.2832 @ 2:00 PM: Latarsha Frazier- Queen bed and bins TV; Jamarie Berthier- TV's, tables, couch & kitchen appliances; Linsley Joseph- 2 couches, 2 bar stools, end tables, and middle table; SS International Distributors LLC- Madeline Silva-Pallets. will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below on December 15, 2023 at the location indicated:800 Beard Rd Winter Garden, FL 34787, 407.551.6985 @ 12:00 PM: Shawnnel JewelJefferson: 2 bedroom aptmt, beds, dressers, boxes, sofa- Dynasty Carter: Boxes- Taylor Hamby: box spring, dinning room table, 5 chairs, totes, decoration- Eloi Goncalves: Secretary's, chairs, HHG garage items. Notice is hereby given thatwill sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sales will take place on. The sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) on behalf of the facilities management. Units will be available for viewing prior to the sale on www.storagetreasures.com . Contents will be sold for cash only to the highest bidder. A 10% buyer's premium will be charged as well as a $50 cleaning deposit per unit. All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. No one under 16 years old is permitted to bid. The property to be sold is described as "General Household Items" "Personal Property" unless otherwise noted.A010 Glenda Ferdinand;A011 Glenda Ferdinand;A105 William Adan Lee Holton;A115 Donel Richemond;C043B Tristen S Brown/Tristen Shenise Brown;C099 Noemi Morales;C114 Thomas Armon Schrandt.Pursuant to F.S. 713.78 on, will sell the following vehicles and/or vessels. Seller reserves the right to bid. Sold as is, no warranty. Seller guarantees no title, terms cash. Seller reserves the right to refuse any or all bids;1FDUF4HT7BEC737662011 FORD1FMFU17576LA896552006 FORD1FTEF15Y8TNA002941996 FORD1FTFX1CT3CFC171872012 FORD1GCUDEET3NZ5899912022 CHEV1GYEK63N93R1199002003 CADI1JJV532W44L8985442004 WABA1XKYDP9X9LJ3712112020 KW2B3CA3CV4AH1526552010 DODG2T1BURHE6EC1219542014 TOYT3C4PDCGG7KT7074952019 DODG3N1CC11E39L4448532009 NISS4F4YR16V9XTM369621999 MAZD4T1F11AK9PU8001142023 TOYT4V5PCBPF7VR7344411997 VOLV5E0AA14408G2421022008 COIN5TDKDRAH0PS0109762023 TOYTJH2PC37004M1040812004 HONDAJTKKU10468J0238982008 TOYTPursuant to F.S. 713.78 on, will sell the following vehicles and/or vessels. Seller reserves the right to bid. Sold as is, no warranty. Seller guarantees no title, terms cash. Seller reserves the right to refuse any or all bids;1G1PE5SB4D72234342013 CHEV1HGEM21682L0989512002 HOND1ZVBP8AMXD52281932013 FORD2T3ZFREV0JW4241442018 TOYT4T1BB46K98U0514182008 TOYT5J6RM4H42GL0148182016 HOND5NPD84LFXLH5063802020 HYUNKM8KNDAF5PU2157812023 HYUNKMHTH6AB6KU0139202019 HYUN. gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.2C3CDXHG5GH2048022016 DODGLL0TCKPG2NYS178882022 YNGFKNDJN2A2XG72766732016 KIAZACCJABT3GPE149182016 JEEP NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.JTHBK2629720341972007 LEXSNM0LS7E73F11832992015 FORD1HGCS2B87AA0025112010 HOND3GNEK13T12G1995002002 CHEVWDD5J4HB7LN0610492020 MB2C4GP44343R3326842003 CHRY4T4BF1FK0DR2911702013 TOY19XFB2F51FE1063322015 HOND3N1AB7AP1DL6152522013 NISSNotice of Public Sale: Notice is hereby given thatwill sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sale will take place at the website StorageTreasures.com onThe sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) and StorageTreasures.com on behalf of the facility’s management. Units will be available for viewing prior to the sale on StorageTreasures.com. Contents will be sold for cash only to the highest bidder. A 15% buyer’s premium will be charged as well as a $100 cleaning deposit per unit. All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. The property to be sold is described as “general household items” unless otherwise noted. Michael Bradford - #0A017, Lamar Woolbright - #0B002, Ericka Fipps Ð #0E014, Adalberto Rodriguez - #0F003, Romeo Laurent - #0G036, Jean Pierre Williams - #0G038The following vehicles will be auctioned at11 BMW vin:WBAPH7C55BE675174, 06 HUMMER vin:5GRGN23U96H103226, 12 HYUNDAI vin:KMHTC6ADXCU021343, 20 NISSAN vin:3N1CN8FV9LL812892, 09 NISSAN vin:1N4AL21E89N557603, 15 MERCEDES vin: WDDSJ4EB6FN174356, 13 VW vin:3VW5P7AT1DM822244, 16 NISSAN vin:3N1AB7AP3GY245929, 06 VW vin:3VWRF71K86M780170, 12 FORD vin:1FAHP3F29CL434810, 07 DODGE vin:2B3KA43R77H730633, 14 VW vin:3VWD17AJ7EM360026, 18 KIA vin:KNDJN2A23J7618391, 07 MAZDA vin:JM1FE173370208790, 08 NISSAN vin:3N1AB61E18L690855, 07 MERCEDES vin:WDBUF56X67B105334