Legal Public Notices 12/13/2023

Dale Graffuis - Household items. Dale Graffuis - Household Items. Autumn Taylor- Household Items. Patricia Osborn - Tote, Boxes. Jasmine Martinez-Household items,Maureen Mueller- Clothes,Claudia Atkins-Martin-Household items,Gregory Campbell-Household items,Migel Gonzalez-Household items,Keiana Bello Saldeno-Household items,Delray Herring-Household items,Thaddeus Wilson-Household items,Jadaka Manuel-Household items,Nancy Wilkins-Household items,Michelle Braga-Household items,Contina Coard-Household items,jennifer `osborne-Household items. Ivelisse Santiago- Basic household items, Hospitality Investment Partners c/o Fran Echevarria- household goods, Dana Mcgowan- car, Terry Murkey- lawn equipment, DaShawn Haugabrooks- Office Supplies, Lashanda Ovince- 3 bedroom house - boxes, totes Niselio Garcia Jr -safe, boxes, household items. Maurice Lewis- TV, shoes, totes. Joel Aaron David: scooter, clothes, lamp. shaleen shani Rosario: bedroom sets,clothing,household items,tv. KYRAH DOWDELL: clothes,boxes. Thomas McGill: household goods.Thomas McGill: household goods. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property. Justin Colebrook - clothes, kitchenware, boxes, bins Richart Amaro - ladder, chair, bed, totes, tv Efrain Ortiz Jr. - golf clubs, totes, clothes Dayami Rodriquez - clothes Ines Bruno - spot lights, stove, table, auto parts Noemi Rivera - mattress, lamp, boxes, desk, chair Ecosun Group LLC - luggage, sports equipment, bicycle, camp stove Kyle Rogers - bed, dresser, tv, clothes Charlotte Lindsey - luggage, water cooler, totes, bags Elizabeth Oquendo - luggage car parts, dresser, power tools. Christina Whiteside; Home Goods. Yolanda Jones; Two bedroom, TVs, tables, boxes, bed, mattresses. Gloria Delgado Castillo; Home goods. Jamira Charles; Bedroom furniture. Rose Charles; clothes. Hakeem Ishmail; amazon products, boxes. Cesar Lugo Jr; Furniture, Boxes. Maxwell Johnston homegoods, Maura Bird shelving & homegoods, Frenkli Nico homegoods Garrett Crispin: Household items, walking stick, bicycle, bags Erin Weisinger: Furniture, Dog bed, Mattress, TV, Totes, Hello Kitty toy car, Mirror, bike, Chest, canopy, toys, fishing poles, child vanity, big checker game; Evelyn G Perez: Pitcher Dispensers, Pressure Washer, Table, Personal Belongings, Totes, Candle holder, fashion Tiara Robert Katz: Gaming Chair, Weights, Backpacks, Standup Desk, Duffle Bag, Green Screen, Totes, Toolboxes, Caddy; Colby Logan Griffin: Gas Jug, Deco Items, Easel, Party Supplies, Wall Art, Shelf Steven Vergara: flat screen tv, tires, monitor, boxes. Donna Kubik: couch, dining set, large bird cage, bedroom set. JodyAnne Gabriel: rims, bedroom set, misc décor. Daniel Curran: baby swing, wooden chest, totes. Nayaryt Ortiz: couch, mattress, toys, childs bike. Heather Stackhouse: boxes, bags, cpu, truck parts. Maria Molina: bed set, small table. Lynn Caraballo: guitars, pet cages, boxes, bags, clothes The personal goods stored therein by the following:: Barbara Stahre: furniture, boxes, lamps; Sandra Wilmeth: furniture, totes, bird cage, holiday décor; Anthony Muriel: household goods, holiday décor; Lexander, Vega: household items, furniture, tools; Sandra Rainey: washer, dryer, totes; Alma Ridenour: washer, dryer, microwave, household goods; Jerry Dankers: Household goods; Elizabeth Wethington: luggage, clothes, shoes, baby items, bags; Carla Kingsbury: jack, barbell, exercise machine The personal goods stored therein by the following:: Connor McCraney bedroom furniture; Krista Anderson Household goods; Mikayla Sabino home goods. The personal goods stored therein by the following:: Mineyra Cartagenna-Household goods, J vona Monet Lewis- Household goods. The personal goods stored therein by the following:: Charlene Colette; two-bedroom household items, furniture. Gary Dunlap; Household items, dresser, boxes The personal goods stored therein by the following:Jessenia Altreche-Household goods; Tiffany Hazel- plastic containers, bags, clothes, bedding, tv box, garage items. Kaia Hilson: Furniture, totes Lauren Hendley, household items; Patricia Peterson, furniture; Yesenia Quinones, bed, boxes; Christopher Davis, Tv, dresser, mattress, boxes; Falisia Jarrett, couch, totes; Faith Based Logistics LLC, washer, dryer, boxes Latoya Samuels: Furniture, Household items, luggage, sports equipment Alicia Guy: furniture, boxes, bags, totes The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property. Jalonee Treshau Hopkins:household goods, Michael Eason Sr.:household goods, Bessie Batson:household goods, Robert Santiago:household goods, Enrique Rios, Hometowne Capital Management LLC: 2022 Cove 53F trailer,VIN-53FBN1423NF082449. Ð Quan Isom-Household items, Mecell Robinson-Household items, Emmanuel Chipungu-Household items, Tyquantis Revis-Household items, Sabrina Johnson-Household items, Wilgens Caliste- Household items, Edward Stridling-Household items, Clifford Holmes-Household items, Tashira Glover-Household items, Devrick Bell-Household items, Lemuel Rozier-Household items, Sharonda Hampton-Household items, Khaleed Williams-Household items, Anthony Wynter-Household items, Gregory Jackson-Household items, Aisha Castro-Household items, Shawn Chou-Household items, Susana Cervantes-Household items, Nadine Young- Brown-Household items, Adens Orange-Household items, Veronica Patterson-Household items, Kenneth Anderson-Household items, Ashley Kindred-Household items, Anthony Taylor-Household items, Gerson Fleur-1977 Chevrolet Truck VIN# CPL3273327818 Owner: LT Food Truck & Catering LLC, LT Food Truck & Catering LLC-1977 Chevrolet Truck VIN# CPL3273327818 Owner: LT Food Truck & Catering LLC Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA. JUVENILE DIVISION: 3/TYNANIN THE INTEREST OF MINOR CHILD: H.P. DOB: 07/26/2021, NOTICE OF ACTION FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS STATE OF FLORIDA TO:(Address Unknown). A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this court regarding the above-referenced child. You are hereby commanded to appear before Honorable Judge Greg A. Tynan on January 3, 2024 at 10:00 a.m. at the Juvenile Justice Center, 2000 East Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. You must appear on the date and at the time specified. The Hearing will be conducted in person. WITNESS my hand and seal of this Court at Orlando, Orange County, Florida this 20th day of November, 2023. This summons has been issued at the request of: Stacy McDuffie, Esquire, Florida Bar No.: 0056020 Senior Attorney for State of Florida, Department of Children and Families, Children's Legal Services/DCF [email protected] By: /s/ CLERK OF THE CIRCUIT COURT, Deputy Clerk (Court Seal) 1Maureen Mueller- 2-bedroom apartment. Twaneshia Singleton bed and boxes, Stephanie Luciano Household Goods Jessica Davis Events tents and general items to throw outdoor events. Bernice Washington-Household Goods/Furniture, TV/Stereo Equipment, Tools/Appliances, boxes; Antionette Reliford-Household Goods/Furniture; Jahad Alkhadar-Personal items; Guerda Cadichon-Household Goods/Furniture, Office Furn/Machines/Equip; Hector Luis Santiago Ramos-Household Goods/Furniture. Life Storage/Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.LOST OR ABANDONED PROPERTY FOUND OR RECOVERED WITHIN THE CITY LIMITS OF ORLANDO, FLORIDA. PROPERTY NOT CLAIMED WILL EITHER BE SURRENDERED TO THE FINDERS OR RETAINED FOR USE BY THE DEPARTMENT. PICTURE IDENTIFICATION IS REQUIRED.DESCRIPTION, FOUND PROPERTY:1. Purse w/ Misc. Items & cellphones 2000 blk of S Orange Ave.2. Cellphone & misc. Items 4000 Blk of Fountainview Ln.3. Cellphone 4000 Blk of Silverstar Rd.4. Cellphones 4000 Blk of International Dr.5. Cellphone 6000 Blk of Raleigh St.6. Cell phone Bruton Blvd & Columbia St.7. Electronics 5000 Blk of International Dr.8. Backpack w/ misc clothing & electronics 6000 Blk of International Dr.9. Misc. Cell phones 300 Blk of S Tampa Ave.10. Cellphones 500 Blk of E Jackson St.11. Keys N Orange Ave & Wall St.12. Cellphone W Colonial Dr & Sheriffs Central Complex Ent13. Misc. Electronics S Orange Ave & E Pine St.14. Cellphone 40 Blk of W Washington St.15. Keys N Pine Hills Rd. & North Ln.16. Electronics 800 Blk of W Jackson St.17. Electronics S Orange Ave & E Michigan St.18. Cellphones 3000 Blk of Wells St.19. Jewelry 5000 Blk of S John Young Pkwy.20. Bag w/ Electronics N Orange Ave. & E Jefferson St.21. Cellphone 6000 Blk of Raleigh St.22. Cellphone 4000 Blk of N Pine Hills Rd.23. Backpack w/ misc. Items Lake Ave & E Central Blvd.24. Electronics 2000 Blk of Grand Central Pkwy 4.25. Keys 40 Blk of W Washington St.26. Currency W Colonial Dr. & N John Young Pkwy.27. Bike 9000 Blk of Randal Park Blvd.NOTICE OF ACTION FOR DISSOLUTION OF MARRIAGE NO CHILD OR FINANCIAL SUPPORTIN RE: THE MARRIAGE OF LAGUERRE, MYRLENE, Petitioner Husband And SAINT VIL, MARC ARTHY, Respondent Wife NOTICE OF ACTION FOR PETITION FOR DISSOLUTION OF MARRIAGE TO: MARC ARTHY SAINT VIL 5301 POINT VISTA BLVD APT 307, ORLANDO FLORIDA 32839 YOU ARE NOTIFIED that an action for dissolution of marriage has been filed against you and that you are required to serve a copy of your written defense, if any, to it on Myrlene Laguerre 3014 Orange Center Blvd Apt 71, Orlando, FL 32805, on or before 1/23/2024 and file the original with the clerk of this Court at 425 N. Orange Ave Orlando Florida 32804 before service on Petitioner or Immediately thereafter. If you fail to do so, a default may be entered against you for the relief demanded in the petition. Copies of all court documents in this case, including orders, are available at the Clerk of the Circuit Court’s office. Dated 12/13, 12/20, 12/27/23 & 1/3/2024. CLERK OF THE CIRCUIT, By Tiffany Moore Russell All Kines of Stuff Inc (unit F5) at ReadySpaces ORS LLC, located at 2507 Investors Row Suite 100, Orlando FL 32837, will be sold to the highest bidder at www.storagetreasure.com onto satisfy the owner's lien for rent in accordance with FL law. All content sold "as is" and by unit only. Seller neither warrants title to any items sold and does not make any express or implied warranties to any item sold. NOTICE OF PUBLIC AUCTION FOR MONIES DUE ON STORAGE LOCKERS LOCATED AT UHAUL COMPANY FACILITIES. STORAGE LOCATIONS AND TIMES ARE LISTED BELOW. ALL GOODS SOLD ARE HOUSEHOLD CONTENTS, MISCELLANEOUS OR RECOVERED GOODS. ALL AUCTIONS ARE HELD TO SATISFY OWNER'S LIEN FOR RENT AND FEES IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807, STARTS AT 8:00am and RUNS CONTINOUSLY. Auction will be held online: www.storagetreasures.com 1514 Ecstacya Pelham, 1516 Mario Herrera, 1259 Mohamed Ait Bouhou, 1004 Jessica Royapen, 2084 Scarleth Cabral, 2248 Scarleth Cabral, 1205 Bryan Pereira, 2072 Darice Jordan, 2040 Zakiyah Tankard, 3413 Taneya Williams, 2523 Luciano Barbosa.3055 Erica Ramos, 1325 Iris Cruz, 3157 Raul Llach, 3067 Maraissa Colon, 1265 Alfred Montes, 3070 Virginia Morales, 1205 Carlos Cabrera, 1388 Johnathan Pender, 1190 Justin Perez.1287 Jeff Joachim, 3058 Samuel Joseph, 1027 Dayerling Maldonado, 3276 Chad Stowers, 3380 Paola Estra, 2275 Raymond Cole, 2029 Raymond Cole, 1177 Gustavo Ramos, 1088 Sammy Romero, 1144 Ashley Hobson, 1292 Nicole Dunn, 2425 Kathryn Talley, 3038 Alain Enriquez.428 Shadreka Stephens, 556 Caleb Maxie, 347 Shirley Gonzalez Velez, 968 Leonardo Villegas. 6035 Sand Lake Vista Dr, Orlando FL 32819, 407.337.6665 @ 11:00 AM: Cody Allen Stevens: Household Goods; Kayla Fortich: Appliances, boxes, furniture, office / business supplies 7360 Sandlake Rd Orlando FL, 32819, 407.634.4449 @ 11:45AM: Stephanie Velez- totes, sports equipment, mirror; Azariah Reid- clothing, shoes, boxes, misc items; Joseph Liverpool- 1 bedroom set, and a few boxes. Bar stools, table and a small box; Mayra Ventura- totes, suitcase, pillows 5603 Metrowest Blvd Orlando, FL 32811, 407.516.7751 @ 12:00pm: Abelardo Silva Pino: household goods; Cheri Swier: Photo albums, Christmas decorations, clothes, shoes; Dana Bell: household items; Dejuan Ocana: clothes and shoes; Esthephannia Mattos de sa: clothes; John Vasco: Clothing, Personal items, office supplies; Rontinus Nedd: 2 Couches, Bed, Tv, Dresser, Small appliances; Sophia Tisdale: 1 bedroom apt 8235 N Orange Blossom Trl Orlando, FL 32810, 727.428.6564. @ 12:00 PM: Heather Jefek- Household goods, Cristian Gonzalez- Household Goods/Furniture, Nadi Lowe- Household Goods/Furniture, Paula Davis- Household Goods/Furniture, Tranetta Stephens- Household Goods/Furniture, Joshua Shirley- Household Goods/Furniture, William Maines- Household Goods/furniture, Kenneth Byrd ll- Household Goods/Furniture, Jeromah Garner- Household Goods/Furniture, Diana Ocasio Lorenzana- Vehicle 1420 N Orange Blossom Trl Orlando, FL 32810 (407) 312.8736 on @ 12:00PM - Maureen Mueller- 2-bedroom apartment. Twaneshia Singleton bed and boxes, Stephanie Luciano Household Goods Jessica Davis- Events tents and general items to throw outdoor events. 2650 N Powers Dr Orlando, FL 32818, (407) 982-1032 @ 1:00 PM: Jean Dupre- sofa, bed, clothes, bike. Jones Legagneur- Couch, TV's, Totes, Boxes, Chair, Power Tools, Drum set, Small Appliances. Anthony Edwards- Bags, Boxes, Totes, Couch Car Speakers. Joseph Misere- Chair, Tv's, Speakers, Lamp, Electronics, Grill. Kadisha Henry- Bags, Boxes, Totes, Small Appliances, Fan, Mirror. Athanasia Auguste- Bicycle, Boxes, Clothes, Shoes, Totes, Furniture. Athanasia Auguste- Bags, Boxes, Dresser, Shoes, Clothes, Books, Totes, Toys, Rugs, Furniture. 1236 Vineland Rd, Winter Garden FL 34787, 407.794.6460@ 1:15 PM: Marsha Varga- Boxes, Clothes, Bedroom furniture; Glenn Thomas- Personal items 5592 L B McLeod Rd Orlando, FL 32811, 407.720.2832 @ 2:00 PM: Felicia Frasier- Clothes, Shoes, Bags; Smart Financial Operations LLC -Sharon Pusateri- boxes, fold up tables, christmas decorations; Steven Salters - Salon equipment; Benita St Pierre- Appliance; Nestapha Scott- Bed, tv, boxes. 1GRAA0622VW0215031997 GDAN To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 09:30 AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1025 - Burke, Ryan; 1170 - Boyd, Sandra; 1180 - Meyer, Catherine; 2042 - Anderson, Sean; 2200 - Walcutt, Christopher; 2242 - Clayton, Kalen; 2283 - Clayton, Earl; 2285 - Wood, Joshua; 2291 - Greene, Keshia; 2307 - Bray, Sergio; 2335 - Santiago, Alma N; 3008 - Hobbs, Evelyn; 4154 - Meyer, Wade; 4183 - Harley, Jacquelyn; 4204 - Ramassar, Tamera; 5009 - Kaya, Fikri; 5052 - Hobbs, Evelyn; 5134 - Battad, elizabeth; 5136 - Reid, Donna; 5153 - Pantazoglou, Alexus0151 - Blake, Abarrane; 0165 - Pollock, Tara; 0244 - prather, shi; 0308 - Gump, Donna; 7023 - Thakur, Diana; 8005 - Floyd, Belinda; 8025 - Prenn, Derrick; 9012 - Gholston, Jeremiah0105 - Jackson, James; 0148 - Parrilla Cruz, Marifel; 0151 - CLEVELAND, MELANIE; 0165 - zambrando, rosillo; 0176 - Mathis, Carla; 0245 - Marquez, Ruben; 0257 - Howell, Jennifer; 0267 - Wilson, Kayla; 1001 - White, Charie; 2019 - Johnson, Eugene; 3010 - Delgado Martinez, Aida; 3030 - Hale, Ferrell; 4009 - borjas, Majin orlando; 7024 - Martinez Torres, Luis; 7031 - Mustafa, Janay Grueiro; 7032 - Juergens, Courtney; 7046 - Reese, Marcus; 7127 - Houze, kim; 7131 - Tapia, Rochelle; 7132 - Morris, Kim; 7144 - Rodriguez, Daniel; 8023 - Colon, Jonathan; 8115 - Ahanotu, Longinus; 8130 - Lucret, Doris; 8156 - Alicea, Miguel; 8160 - Lucret, Doris; 8186 - Mathis, Carla. 0126 - Bradley, Deserie; 0139 - Nelson, Timothy; 0373 - Myers, Linda; 0379 - Kosla, John; 2042 - Grandt, Julia; 2052 - Hall, Lisa; 2061 - Holden, Bethany; 2070 - Cheney, Jenifer; 2090 - Walwyn, Tiseanna; 2125 - Richardson, Charles; 3006 - Sheppard, Joseph; 3017 - Jones, Gayle; 5014 - King, Tyrone. 0007 - Johnson, Carina; 0023 - Brown, Eric; 0035 - COOPER, BRICENDA; 0056 - Delgado, Andy; 0060 - Johnson, Letarius; 0076 - arnold, Lakia; 0082 - Vache, Kimberly; 0116 - Vinueza, Henry; 0175 - brown, alvin; 0232 - Myers, Genoveva; 1014 - Acevedo, Yarimel; 1026 - [email protected] , Sherri; 1033 - Mobley, Christian; 2066 - thomas, Khiana; 4001 - McCormick, Matthew; 4027 - Banks, Keith; 4063 - Falu, Yvonne; 5003 - Whipple, Erin; 5013 - Howard, Moesha; 5014 - Long, Timothy; 5034 - Reid, Micheal; 5035 - Eaton, Travis; 6007 - mcelhanon, Alex; 6023 - Lessin, Laurie; 6026 - thomas, Khiana; 6043 - Reid, Micheal; 9002 - guerra, richard; 9027 - Johnson, Richard; 9051 - Flood, Miguel. B029 - Barker, Leigh; C004 - Medina, Tania; C019 - Bernstein, Jordan; C083 - Garrastazu, Luis; D002 - Johson, Adrian; D024 - Price, Taneice; D029 - Overstreet, Tory; D055 - Powell, Markeyth; D070 - Hall, Rickae; D106 - Cintron, Rayzamarie; D144 - Harrison, Amber; D166 - Cruzada, Joel; D172 - Arguinzoni, Edilberto; D199 - Suarez, Pedro; D214 - Nash, Marie; D223 - ojeda, nelson; E002 - Felix, Rodney; E044 - Aguilar, Ivan; E071 - Yambo, Michael; E079 - Furlow, Carlos. 1279 - goodwin, jacob; 2050 - Kline, Harmony; 2079 - Willis, Guy d.; 2214 - Pew Mortgage Research Lavalle, Aneurin; 2257 - Manning, Summer; 2270 - Bathjer, Casey; 2300 - HinoJosa, Jose; 2301 - Brown, MarkAnthony; 2327 - Hayes, Kari; 2345 - Lopez-Devictoria, Erica; 2398 - Cruz, Mark; 2407 - Tigue, Corey; 2408 - Moore, Payton; 3067 - Goldsby, Caleb; 3102 - Theus, Wanisha; 3124 - Hill, William; 3209 - Stapleton, Francine; 3278 - Cochran, Jennifer; 3326 - Stringfield, Desere; 3360 - Dervil, Serena; 3386 - Nichols, Riahna; F360 - Lacroix, Karein; F366 - Hunt, Michael; F409 - Rogers, Teresa; F416 - Miller, Shaval; F419 - Thornton, Adornal; F425 - Soria, Carmen; F445 - Gillett, Brian; G452 - Nunez, Jose; G460 - Gerace, Madilyn; G511 - Molina, Angel; H540 - hendry, Quentin; H564 - Corasmin, Brandon; H566 - Hirtzig, Sierra; H572 - Stanley, DeAndre; I631 - King, Henry A; I634 - ruiz, michael; I639 - Commercial Condominium Association, Inc., Center For Health and Wellbeing; I642 - Commercial Condominium Association, Inc., Center For Health and Wellbeing; I651 - Simon, Lutes. 1300 - Medina, Yanialbeliz; 1319 - Banner, Taquanna; 1325 - Jones, Derius; 1347 - Finch, Nakori; 1359 - Brice, Jay; 1363 - Finch, Nakori; 1372 - Titre, Diandra; 1375 - Dominguez, Nestor; 1387 - pena, Yoneidy; 1438 - morales, Adalberto; 1722 - Porro, Freddy; 1734 - Fouche, Vanessa; 1758 - Sepulveda Gonzague, Waleska; 1788 - Buceta, Belinda; 2038 - Szczepanik, Paul; 2058 - Autry, Lamar; 2084 - DeCorbiac, Karen; 2245 - Colon, Melanie; 2417 - Mayo, Rebecca; 2419 - seymore, Erica; 2443 - Horvath, Leslie; 2483 - Wesley, Catherine; 2605 - Navarra, John; 2611 - Betancourt, Leon Orpheus; 2616 - Rivera, Cherayna; 2618 - Holland, Angela0118 - Burnett, Kimberly; 0133 - Salermo, Gabriel; 0137 - Valle, Ivanise; 0153 - Canty, Nicole; 0437 - Lozano alvarez, Dayma; 0441 - Ellis, Maleeka; 0452 - Mafeo-Lutman, Desiree; 0481 - Harris, Derrick; 0494 - Westerveld, Richard; 0517 - Cruz, Joaquim; 2018 - Petsinger, Jayson; 3053 - Melendez, Osvaldo; 3063 - Smith, Gage; 3074 - Domena, Angel; 3117 - Camacho, Chanys; 3120 - GUERRERO, LEONARDO; 3121 - paulino, Fidelio; 4050 - Rodriguez, Jerameel; 4059 - Starks, Sertrone; 6035 - Morales, Angelica; 6041 - GonzaleZ, Melissa; 7008 - Gonzalez, Denise. A011 - Ozuna, Celeste; A045 - Washington, Malik; A058 - Fabian, Ashley; A068 - Rose, Emily; A120 - Torres, Mildred; A133 - Mcarthur, Daniel; A154 - Augustave, Desiree; A164 - Dunn, Shar-Dai; A174 - Martinez, Lisanette; A182 - Linzy- Richardson, Jaelyn; A198 - Lozada, Maria; A211 - Desensi, Viva N; A216 - Pagan, Hilda; A222 - Summers, Melanie; A223 - Acevedo, Sylvia; A244 - Marshall, David; A247 - Orero, Rosalind; B319 - Jr, William Shoaff; B339 - santos, Joelyce; D410 - Galarza, Ivys; D416 - Rachel, Lourietta; D454 - Berrios, Suehay; D470 - Day, Ebony; D489 - Cruz, Michelle; E509 - Baker, Shannon; E530 - Aguilar, Fidel; F565 - Molina, Eddie; F569 - Waleska, Ramos. A035 - Collins, Katelyn; C113 - Mccutchen, Justin; C121 - Sofianos, Anthony; C177 - Coomes, Nathanial; C204 - Culver, Dawn; D365 - Mendozzi, Joan; D496A - Dial, Shelia; E533 - Johnsten, Crystal; F543 - Pugh, JaimieA121 - Blintsova, Vladyslava; A124 - Castillo, Ryan; B111 - Viering, Talisha; B116 - Nodarse, Elianni; B144 - Perez, Hans; B187 - Rendon, Malaika; B191 - Whitner, Antonio; B230 - Negron, Samuel; C103 - Gil, Manuel; C195C - Masterhill, Jasmine; C195F - Koziara, Leora; C199E - Lajas, Christina; C209 - Chavez, Jessica; C212G - Schmidt, Angel; C227G - Rivera, yvette; C230H - St Fort, Moise1206 - United Global Outreach, ; 1212 - Maldonado, Aracelis; 2018 - Baez, Maria; 2056 - Baez, Maria; 2243 - Hopkins, Greg; 2254 - Schaffner, Elizabeth R; 2261 - Jackson, Denise; 2296 - Rios, Nancy; 2320 - Simmons, Anthony; 2340 - Concetcion, Jose; 2436 - Blacknall, Wabu; 2524 - Reed, Randi; 2529C - COOPER, BRICENDA; 2550 - Dejesus, Louie; 2563 - Brown, Nathan; 2566 - figueroa, Sarah; 2575 - Dunn, Cheyenne; 2582 - Martinez, Cecilia; 2664 - DeJesus, Efrain; 2677 - Hedglin, Myra; 2706C - Barbaro, Antonio; 2708 - Ayers, Ramon Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.1107 - Davis, Randolph; 1302 - Rodriguez, Desarea; 1313 - Ellington, Jaronte; 1411 - Torres, Maranda; 1827 - Waters, Cheryl; 2110 - Mcneal, Miriam; 2401 - Williams, Melissa; 2503 - Newsome, Christy; 2510 - Harper, Amy; 2733 - Tucker, Aisha; 3116 - sheets, gregory; 3125 - Shannon, Alda; 3511 - Casella, Jaclyne; 3717 - Lasanta, Theresa; 3727 - sheets, gregory. A008 - Singletary, Destini; A028 - churchill, nicholas; B042 - Mason, Nefertiti; B043 - White, Caitlin; D134 - Delille, Danecee; D142 - Kough, Norma; G208 - Gonzalez, iburay; H247 - Montanez, William; J280 - waters, Robin; J287 - Negron Jr, Alexis; J293 - Tritch, Thomas; J342 - Mompoint, Carla; J401 - Tellado, Rose; L476 - Welch, Beverly; M512 - fRANCE, jUSTIN; R546 - Schwartz, Kimberley; S580 - Roseboro, Marilyn; S584 - Medeiros, DeniseC306 - Fowler, Anthony; C323 - ROBINSON, NATALIE; C357 - Francois, Jasmine; E012 - Jankay, John; E018 - Rumble, Gina; E029 - Miller, Walter; E031 - Reese, Jeff; E043 - Andrews, Lockett; E091 - Hodges, Satique; E102 - Martinez, Daniel; F619 - Impact Moving & Cleaning Services, LLC Anglin, Jazmin; F639 - Trent, Talon; F667 - Stokes, Lawrence; F687 - Holman, Brian; G081 - Ahmed, Imtiaz; G090 - ROBINSON, NATALIE; H834 - buchanan, JeffreyA110 - Mitchell, Tristan; A113 - Hoey, Christine; B203 - Moore, Ernesto; B204 - Cowan, Tonya; B212 - Spencer, Trenton; B226 - Barnes, Keona; B229 - rozier, tyran; B238 - Ford, Valarie; C302 - Hancock, Chris; D404 - Williams, Narcissus; D428 - Paul, Emerald; D445 - Myrick, Shaquana; D450 - Nelson, Jonathan; E514 - Edmund, Kenneth; F604 - All Womens Health Center Orlando INC Sagal, Stephanie; G751 - Richmond, Mark; G753 - Martinez, Viviana. A042 - Wilcox, Vanessa; A043 - zolenski, Brandon; B008 - Marte, Jarlyn; B011 - Williams, Travis; C011 - Maya, Carlos; D026 - Smith, Katrina; D030 - Hillery, Chandra; D058 - Poindexter, Michael; D099 - Hunt, Quentin; E008 - Suffering bastard Boothe, Arthur; E018 - grant, jessica; E019 - Ireland-Baker, Jennifer; E022 - Foster, Roshonda; E029 - Keating, Kelly; E035 - Rivera, Iliana; E049 - Simms, Vonetta; H003 - Keane, Michael; H032 - Edwards, Norma; I004 - Wansley, Lavar; I021 - Keane, Michael; J117 - Williams, Vickie; J213 - Russell, Jackie; J423 - Rodriguez, Ricardo; J507 - Townsend, Mary Jo; J518 - Lopez, Freddy; J616 - MARENGO, DENISE; J801 - Peterson, Tinasha; P066 - Soto, Josue; P067 - Batton, Torreano; P072 - Osorio, SelenaA108 - Mcduffie, Janet; A124 - Roux, Ronald; B232 - Mather, Garth; B234 - phillips, Tarez; B282 - Stone, Jamie; C309 - Parker, Tom; C368 - Logan Tax Express Joseph, Ribaine; D485 - Valdez, Ludwig; E510 - Shelton, Greggory; E516 - Clark, Helena; E527 - Miranda, Antori; E542 - mclain, dillon; E552 - Patsavos, Tracie; E571 - Haywood, John; E580 - Provenzano, Diane; F618 - Martinez, Kira; F624 - Gilbert, Michael; F630 - Paris, Christopher; G702 - Nichols, Angela; G718 - Rojas, Carizma; G728 - Beharry, Michael; H832 - goff, alexis; H839 - Russell, Rachel00202 - Rush, Brenton R; 00211 - Jumfuoh, Jennifer; 00310 - foster, Alexandria; 00416 - Richard, Jeremy; 00421 - Casey, Nikita; 00425 - Richard, Jeremy; 00453 - Sharma, Kiran; 00530 - Jones, Tiffaney; 00540 - McLaren, Robert; 00543 - Carter, Krystal; 00594 - Bryant, Ronald; 00627 - Filabaum, Kaleigh; 00709 - Rodriguez, Ricardo; 00718 - Lewis, LaShunda; 00720 - Buchanan, Josie; 00748 - Kilponen, Dawn; 00749 - Kearns, Courtnee; 00784 - Osborne, Mary; 00905 - Griffis, Joshua1027 - Robbins, DC; 2139 - Hinton, Joseph; 2164 - Livingston, Latiaonia; 3047 - Michel, Ashley; 3067 - Russell, Jason; 4014 - Tucker, Kayla; 4020 - Green, John; 4031 - Ortiz, Violeta; 5001 - Invirogen LLC Nash, Israel; 5015 - Ramos, Jazmine; 5124 - Veltman, Christi; 7005 - Gardner, Ronald; 7012 - Ebron, Sherita; 7019 - Leonard, Sean; 7031 - Moore, Eric; 9001 - Rivers, David. 1011 - Francis, Elijah; 1110 - Mottie, Ana Soto; 1114 - Ellis, Harry; 1121 - FITZGERALD, CHERISE MONIQUE; 1168 - Oliver, Felicia; 1175 - Brown, Farenda; 2018 - Cohen, Timothy; 2021 - Lopez Torres, Nicole Raquel; 2028 - Easley, Julian; 2036 - Spencer, Se Vonne; 2037 - CreationEvents Peay, Martine; 2040 - Jackson, Larry; 2044 - Rodriguez, Jonathan; 2058 - Gonzalez Batista, Deborah; 2154 - Parks, Valda; 3003 - Lopez, Maria; 3027 - Cardinal, Shiela; 3051 - Riley, Lance; 3089 - Pagan, Jessica; 3096 - Waisanen, Tara; 3097 - Burkholder, Candice; 3104 - TURNER, JOY; 3111 - Wells, Shaleah; 3121 - Hadley, Trenton; 4001 - MENEFEE, ERICK; 401213 - Smith, Jerome; 4018 - Thomas, Timeka; 4028 - TERRY, TIMOTHY; 4032 - TERRY, TIMOTHY; 4034 - Morton, Kaylee; 4048 - DASHER, LONNIE; 4054 - Brown,Farenda; 4065 - Williams-mbugua, Alvivon. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 9:30AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1204 - Brown, Marquis; 1421 - Faustin, Franky; 1424 - Jenkins, Faith; 1503 - White, Sheron; 1510 - Courtney, Alexis; 1612 - Dinkel, Barry; 2106 - Rodriguez, Nilmara; 2207 - Mcarthy, Travis; 2216 - WHEELER, BRENDA; 2219 - smith, nettie; 2307 - Mitchell, Jayvon; 2408 - Williams, Yolanda Chambliss; 2416 - Love, Vincent; 2532 - KANGETHE, ALLAN; 2702 - Laseter, Mary; 2707 - Williams, Ashaunti; 3210 - WASHINGTON, La’Shawn; 3309 - Pittman, Latonya; 3512 - Mccaskill, Kelly; 3527 - Williams, Natasha; 3711 - Lewis, Alvin; 4107 - Engram, Jshone; 4115 - Arnette, Howard; 4202 - Fleming, Kiara; 4212 - Manigat, Gregory; 4217 - Cygul, Rob; 4303 - Musaev, Victoria; 4320 - Garrett, Leshayla; 4409 - Musaev, Victoria; 4502 - States, Ben; 5113 - Brown, VaNeeka; 6113 - ProCam Market, LLC White, Cameron; 7105 - JOHNSON, THOMAS; 7111 - Greenlee, Shawn; 8114 - Johnson, Imoni; 8115 - Outing, Rosa; 8125 - Williams, Lakim D1213 - Rodriguez, Lourdes; 2218 - Puckett, Shirley; 2231 - Dees, Julie; 2313 - Carlo, Laiza; 2414 - Mckenna, Patricia; 2531 - Henderson, Christine; 2532 - boykins, tshwanda; 2610 - Mirsalim, Bibi; 2716 - Lobeck, Rebecca; 3103 - CROCKETT, BRITTNEY0043 - Guerrero, Jose; 0062 - Mctavish, Shanique; 0075 - Babington, William; 0089 - Holmes Jr., Benjamin; 0098 - Gibson, Susan; 0114 - Garcia Da Silveira, Roney; 0132 - Francis, Joseph; 0179 - Mosbey, Alesha; 0192 - Harris, Jonathan; 0207 - Ortiz, Hilari; 0217 - Santana, Lenin; 0224 - Carson, Jennifer; 0229 - Rucker, Jacqueline; 0240 - Miller, Andre; 0244 - Perez Arevalo, Leonardo Aflonzo; 0258 - Jackson, Paige; 0263 - Pringle, Telario; 0290 - Franklin, Tyneshia; 0297 - Fountain, Elijah Daquan; 0299 - Gibson, Susan; 0335 - Orr, Hillary; 0344 - Chapman, Jamarr; 0423 - Clark, Tashianna; 0436 - Walker, Kyra; 0437 - Fisher, Amanda; 0445 - Brady, Addesha; 0459 - Logan, Christopher; 0500 - Boone, Darryl; 0504 - Gaines, Shayla; 0510 - Nipaver, Jennifer; 0515 - Towns, Pamela; 0550 - Norman, R0518 - Muschett, Kahlil0114 - Jackson, Nicole; 0118 - Williams, Leslie; 0322 - Jeanfrancois, Manoucheca; 0502 - Johnson, William; 0604 - Higgs, Shirley; 0616 - Padilla, Tabitha; 0802 - forgit, Timothy; 0832 - Grant, Lynese; 0840 - Hernandez, Emilce; 0844 - Clark, Ria; 0905 - Whitlock, Orestes; 0917 - braz, Carlos; 1005 - Hayes, Omega; 1110 - Dubuisson, Samyre; 1114 - Woodard, Debra; 1117 - Samuel, Christopher; 1130 - Rawls-graham, Dequicia; 1215 - trabelsi, Tonica; 1220 - Harland, Emma; 1222 - Rawls-graham, Dequicia; 1316 - Hutchison, CoCintheane1022 - Fuller, Carson; 1049 - RICHARDSON JR., JAMES; 1102 - smith, Aneshai; 2074 - Murbe, Ali; 3015 - bullock, quintin; 3032 - Freeman, Cornelius; 3051 - Freeman, Cornelius; 3066 - Corrigan, Shannon; 3083 - Wittman, Matt; 4034 - Rivera, Alberto; 4103 - Largin, Jayden1055 - Clemons, Jonathon; 2140 - Pontius, David; 3028 - Fuller, Sue; 3042 - Corriere, Cassandra; 3106 - Toussaint, Sara; 3197 - HCS healthcare Lindauer, Lily; 3212 - Thomas, Chaundra; 4009 - Arthurs, Craig; 4012 - Gateway Property LLC Rausch, MGM, Yvonne0612 - Walker, Daniel; 2117 - Terry, Kathy; 3011 - Badawi Aviation, LLC Badawi, Monzer; 3136 - Mason, Taylor. A046 - Johnson, Howard; B031 - RUBALLO-KLINE, ARIEL; B035 - Jarrett, Lauriston; B044 - Warren, James; B072 -Davis, Jacob; C001 - Whittaker, George; C008 - Lloyd, Monique; C011 - Rashford, Shanelle; C013 - JOHNSON, JACQUELINE; C062 - Samuels, Isiah; D009 - Lopez, Kevin; D027 - Cobb, Velma; D032 - nichoks, Darrin; D052 - Goodwin, Kelli; D087 - Hope, Cameron; D102 - Gaskill, Cade; D105 - Ndiaye, Antoine; D137 - Key, Jacquese; E011 - Dinkel, Barry; E029 - Islam, Sumaia; F027 - Sparks, Jawanza; P003 - Timby, Peter; P010 - Johnson, Reggie. 1004 - Jordan, Robert; 1009 - berardi, nicole; 2021 - Maldonado, Marisol; 2024 - Berry, Skip; 2050 - Lopez, David; 4039 - Payne, Dawn; 5007 - Davila, Pedro; 5010 - Maschinot, Tyler; 5051 - Voltz, Carlton; 5054 - burrell, iasia; 5056 - Hamilton, Dorothy; 5063 - Hinman, Stephen; 5212 - Smith, Sharon; 5303 - English, Michael; 5404 - Greenough, Kerry; 6110 - Hohmann, Daniel; 6308 - Mcbride, Jeremy; 6449 - Nerette, Jean Emmanuel; 6552 - Sendra, Jonis; 6630 - kammermann, sean. B008 - Revette, Jennifer; B018 - Rodriguez, Orlando; B029 - Lewis, Nick; B051 - Muhammad, Malikah; C019 - Perez, Nivea; C026 - WILLIAMS-SHELTON, ELESTER; C049 - Samuel, Ivey-Lin; C050 - Reichard, Monika; D004 - Jr, Elbert Dunn; D015 - Fleury, Paul; D038 - Trendle, Josh; E016 - Herring, Jamie; E030 - Gomez, Wilfredo; E055 - STEPHENS, Brenda; E091 - Morris, Cecelle; E139 - Schmidt, Garrett; E144 - Martinez Jr, Angel; E171 - Housley, Johnta; E209 - cedeno, lilye; E217 - Royal Highness LLC Martinez, Zoraida; E219 - Ashe, Cody. A012 - BERRERO PAZ, ALBERT; C017 - Simmons, Kurtz; C037 - Cooke, Rasheed; C068 - Harris, Shakala; C101 - Gerard, Ashlie; D003 - Dieudonne, Cameron; D004 - Hayden, Jennifer; D012 - Belier, Bejanne; E070 - Ellerbe, Gregory; G028 - Ramirez, Luz. 1101 - Silva, Rubens; 1153 - Solomon, India; 1160 - Armas, Serena; 2216 - MAXDESIGN HOME GROUP LLC Lemos Guimaraes, Arnold; 2233 - DeLaRosa, Rodrigo; 2253 - Williams, Yolanda Chambliss; 2255 - Tovpeko, Dennis; 2257 - sanchez, Kevin; 2264 - Cromes, Sondreka; 2265 - Pacheco, Juan; 2279 - thornton, redesign; 2290 - Lang, Jazmin; 2297 - Machado, Eros; 2317 - Fils, Ronisha; 2340 - Chance, Destine. 0004 - ADAMS, JAIRUS; 0007 - Salazar, Rafael; 0057 - Herrera, Fanny; 0096 - Shaffer, Mark; 0244 - Enfinger, Ross; 1052 - Walker, Gloria; 1068 - Rodriguez, Georgina; 2005 - Edwards, Aaron; 2089 - Bryant, Rakeem; 2110 Ð Constance, Anastatha; 2186 - Myers, Shadricka ; 2189 - Johnsonn, Kwame; 3168 - lampkin, Keiona. 1146 - Mitchell, Chrystal; 1177 - Palmer, Bobby; 2064 - Fraser, Shakeim; 2126 - Ives, John; 2133 - Slaughter, Terrence; 3028 - Johnson-Allen, Denise; 3058 - HURD, Anthonette; 3103 - Gutowski, Candice; 3111 - Valencia Construction Crew Lutchman, Vishaan; 3120 - Young, Erica; 3127 - Roman, William; 3169 - Valencia Construction Crew Lutchman, Vishaan; D102 - Carter, Jordan; D127 - Coleman, Patricia Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner’s storage lien, PS Retail Sales, LLC will sell at public lien sale onthe personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:00 PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1113 - Gomez, Eddie; 1118 - vega, Ann; 1130 - Perez, Melissa; 1138 - Steinfeld, Scott; 1151 - Padro, Arnel; 1187 - Layne, Jennifer; 2018 - Ultimate Party Orlando Bryant, Kendra; 2054 - Smith, Talina; 2061 - Lafontaine, Jaime; 2145 - daniel, Theresa; 2188 - Johnson, Eugene; 3006 - Rodriguez, Luis A; 3009 - Barrientos, Robinson; 3013 - SANTIAGO, JESUS; 3014 - williams, Camaya; 3059 - Williams, Latasha; 4027 - Roberts, Marik; 4040 - Hernandez, Hugo S; 4057 - Johnson, Eugene; 6014 - Buckley, Twanya; 6016 - Rivera Ortiz, Shelly; 6135 - Lopez, Gina. 0104 - Jean, Jalissa; 0169 - guerrero, josleidy a; 0216 - WALLACE, JANEL; 0227 - Maldonado, Marlene; 0262 - Wardle, Gabrielle; 1010 - Lowe , Troy; 1017 - Redfin, Joseph; 1036 - lewis, Melissa; 2019 - Pagan, Axel; 3003 - Arango, Juan; 3011 - Guilliard, Gregory; 7020 - bakr, Abu; 7051 - Carroll, Victoria; 7061 - Guzman, Jeremy; 7073 - Miller, Cristina; 7082 - James, Janita Y; 7095 - Atkins, Ricky; 7110 - Wharton, Rolando; 7111 - Eugene, James; 7125 - Austin, Kenneth; 8009 - CARVALHO, CAIO VINICIUS CARREIRO; 8028 - Gomez, Edgar. A025 - Waitress, Walter; C146 - Jackson, Shardea; C147 - Trinidad, Jose Rodriguez; C159 - Preston, Latrice; D139 - Blankenship, Jacob; D163 - Ashby, Jack; D168 - Marzan, Jaime; D172 - Macahuachi, Luis; E232 - Chapin, Matthew; H070 - Waitress, Walter. B004 - Amill, Denise; B054 - Gonzalez, Elizabeth; C003 - Griffin, Franklin; C017 - Paige, Abram; C024 - Lee-Williams, Precious; D003 - guerrier, Clebert; D004 - Samuels, Raechele; D012 - Martinez, Victor; D029 - Jacques, Ludner; D037 - Morris, Dawn J; D038 - Evans, Jade; D040 - Gilliam, Sade; D065 - Virtual Flight Academy Maguire, Larry; D070 - Kenney, Jefferey; E028 - Martinez, Katerine; F009 - Correa, Loida; F019 - Yeanue, Youngor; G005 - Mazzella Jr., Angelo; G009 - Cofer, Megan; G025 - Gonzalez, Andres; H025 - Electrik pros Cuear, Brany; H031 - myrlande, cherislert; J017 - Hardnett, Shakaria; J021 - Hernandez, Mauricio; J030 - Resto, Jose; J035 - Lane, Sean; J036 - Mcneil, Lamario; J047 - Huber, Justin; J063 - Herman, Mareah; J065 - Jean, Marie; J073 - Salazar, Rosemary; J083 - Rodriguez, Bernadette; J156 - saint rose, zatavia; J164 - Bellegarde, Darline; K018 - Merkley, David; K028 - Perez, Nettie; K039 - Lozada, Ariel; K077 - Hogan, Emanuel; K105 - Wesley, Navin; P002 - Jackson, GuyA107 - Daniel, Shelia; A118 - Cracchiolo, Toni; A121 - Wilson, Felicia; A125 - Jones, Wendy; A136 - Bryant, Robert; A136 Ð Harding, J.; B202 - Nash, Ernest; B205 - Santos, Lakesha; B207 - Nerlande Laurore, Marie; B221 - Rodriguez, Daniel; B224 - Huff, Jalil; B242 - Rose, Richard; B244 - Conquest, Kim; B248 - Fountain, Dieon; B262 - Saintfort, Milot; C310 - Cameron, Brandon; C328 - Ramirez, Nathalia; E505 - Antoine, Sedler; E541 - Wiltsey, Casey; E547 - Anderson, Ruby; F624 - Bridget, Rosa; F626 - green, Khadejah; F630 - Simon, Karen Ingrid; F644 - Simmons, Sebrina; G720 - Warren, Eddie; J904 - Murray, Lionel. A140 - Collazo, William; A144 - Burden, David; B226 - Petty, James; C328 - BROE, ALYSSA; D415 - Gittens, Duane; E515 - Ouazani, Jalil; E528 - Claude, Falene; F613 - Diaz, Rosendo; G724 - Collins, Willie; I906 - jr, Jeffrey baker; I913 - Escobar, Jose; I914 - Lee, Cynthia; I923 - Escobar, Jeremy; I929 - Sopon, Isui; J009 - Martinez, Lillybeth; K103 - Harris, Fefflyne; L215 - Maxie, Tyanna; L222 - Muniz, Glerisbeth; M311 - Person, Aaron; N413 - Sulyma, Richard; P015 - Mendez, Junior; P074 - Ilestin, Antoinette1014 - Trinidad, Mayra; 1020 - Gonzalez, Cristina; 1056 - Esperanca BPC Vitalino, Samuel; 1064 - Senquis, Rachel; 11001 - Cotto, Jose; 11105 - Morales, Clara; 1112 - Ocana, Ana; 1117 - Wiencko, Dale; 11307 - Osorio Morales, Jose Benjamin; 11408 - Torres, Desiree; 11412 - Levenson, Brian; 11420 - Garcia, Eliezer; 1156 - Perez, Raquel; 12051 - Coachman, Tamara; 1211 - Lonon, Ellen; 1214 - Nelson, Benjamin; 1216 - Graham, Howard Junior; 12410 - Medina, William; 1282 - Silvera, Juan; 302 - lamadrid, Yocelyn; 366 - Lara, Carlos; 392 - Primrose, Shannon; 394 - mcdowald, Berkley; 465 - Gordon, Clive; 471 - Berrios, Kenny; 485 - Gonzalez Sanchez, Lisbeth Coromoto; 502 - Gonzales-Hoyes, Maria; 691 - Marshall, Gregory; 703 - Manuel, Roquanda; 709 - Joseph, Patrice; 794 - Magic Balloon creation creations, Magic balloon; 883 - Quintana, Yarimar; 957 - Ballesteros, Amy. 003 - Rodriguez-Rodriguez, Joivan; 023 - Rodriguez Fernandez, Pedro Anibal; 086 - Medina, Teresa; 102 - Rand, Alexus; 130 - Biligual Therapy Services LLC Reyes Zayas, Vilma; 155 - Gonzalez, Naisha; 202 - Detten, Rachael; 213 - Wingster, Bictoria; 306 - Lammens, Regina; 336 - Lee, Kevin; 346 - Santana, Hector; 349 - Toyensojeda, Marcos; 446 - Illidge, Omar; 459 - kirkland, Simea; 505 - vidal Rivera, Victor; 506 - O Rourke, Carol; 507 - Ayala, Nestor; 555 - Betancourt, Tony; 569 - Gonzalez, Angie; 574 - Garcia, Victor; 576 - Bash, Chanel; 612 - O’shea, Patricia; 824 - Sierra, Sandra; 850 Ð Mendez, Ceasar; 857 - Rodriguez, Yashmari; 888 - White, Monica; RV16 - Extreme Extraction And De TAAFFE, MICHAEL. 01103 - Reilly, James; 01113 - Salgado Rivera, Eduardo; 01131 - Velez Segui, 02121- Del Valle, Marcelo; Carlos; 02130 - Gomez, Emily; 02156 - Perez, Joseph; 02201 - Toribio, Yeshlie; 02402 - Johns, Aaron; 02404 - Pinder, Megan; 02437 - Mitchell, Richard; 02511 - Taylor, Amy; 04104 - Roque, Luis; 04113 - Joseph, Danielle; 04308 - Cespedes, Lidia; 04322 - Gray, Matthew; 05123 - mercado, Mariano; 05136 - Murillo, Hernan; 05137 - Sanchez Ocampo, Julian; 05247 - Rodriguez, Liz; 05368 - Garcia Posso, Sebastian; 05430 - Izurieta, Carlos. 1016 - Maxie II, Steven; 1225 - Delvalle, Michael; 1237 - lopez, Melisza; 1402 - Mateo Rodriguez, Aida; 1506 - Frazao, Diquel; 1544 - Wiggins, Leslie; 1607 - Santiago, Noel; 2032 - Tindell, Marvin; 2033 - Maddox, Constance; 2036 - Romani, Jeuvanni; 2055 - Fernandez, Monica; 2059 - Burke, Heather; 2077 - De Jesus, Luis; 2108 - German, Lizmarie; 2182 - Camacho, Kimberley; 2192D - lugo, Solay; 2197 - JeanJacques, Smith; 2317 - jr, Radhames reyes; 2337 - Hardy, Brook; 2343 - Pires, Nelida; 2415 - Nolasco, Luis. 0023 - Snow, Heather; 0026 - Green, Tyler; 0057 - Willoughby, Yvonne; 0076 - Castro, Gabriel; 0114 - Arce, Melissa; 0130 - Howes, Margaret; 0157 - Lopez, Xiomara Diaz; 0160 - ortiz, Evelisse; 0165 - hernandez, Mariah; 0202 - Peterson, Kaluv; 0305 - Borrero, Maryangelie; 0326 - North America Security Agency Inc. Sanchez, Joseph; 1016 - Leal Ramos, Manuel; 1019 - Salone, Shanae; 1020 - Doyle, Troy; 1025 - escribano, Asbel; 1026 - Burgos, Evelyn; 1030 - Baloa, Jose; 2012 - Gomez, David; 2013 - Cummings, Tia; 2068 - Martinez, Barbie; 2071 - Nieves, Javier; 2088 - ibarra, lillian m; 3014 - ARAMCA APPLIANCE LLC Ruiz, Juan; 4010 - Northern, Eugene; 4020 - Buford, David; 6001 - Williams, Juanetta; 6035 - Redeondo, Jesus; 6036 - ELIGIO SEGUNDO, FALCON; 6087 - Smith, Phyllis; 6097 - Merritt, Saraines; 6102 - Herrera, Yuli Andrea; 6124 - Carrillo, Israel; 6128 - Burge, Jeffrey; 6140 - Quinones, Gilbert; 6157 - Dion, Hedwin; 6159 - gonzalez, victor miranda; 6172 - Martinez, Juan; 6218 - Flores, Shadaylian; 8003 - Swinehart, Kurt; 8007 - Rodriguez, Ana Maria; 8024 - peterson, casandra; 8030 - Whittaker, Nicole00054 - Griffin, Winston; 0020 - Crouch, Christopher; 0080 - Naylor, Herman; 0086 - Petko, Susan; 0096 - kitaoka, Poubel; 0126 - Johnson, Jeff; 0220 - Quinta Camacho, Lourdes; 0343 - Poventud, Janaina; 0372 - Cedeno, Jason; 0374 - Peach Tree Hotel Group Heaxt, Christopher; 1030 - Gadson, Harry; 1066 - Jason Robert Peet Inc. Peet, Jason; 1134 - Tillman, Tory; 2023 - Melendez, Elizabeth; 2069 - Caraballo, Maria; 2072 - Richard, Cliff; 2130 - tilerin, cadeau0134 - Bienaise, Farah; 0146 - Mesidor, Silencieux; 0149 - Valdes, Cathlene; 0225 - Rucker, Tammy; 0229 - Melendez, Darwin; 0238 - Brown, Lashawnda; 0311 - Moise, Benite; 0319 - Jones, Doretha; 0323 - Smith, Ernest; 0343 - Matin, Mehran; 0353 - Simpson, Rolanda; 0427 - Williams, Mary; 0432 - francis, Nadia; 0512 - Edwards, Akeme; 0524 - Leftridge, Rashid; 0603 - Diaz, Aneuey; 0608 - Rodrguez, Germania; 0615 - Octelus, Daniella; 0626 - Leverston, Kiana; 0726 - rivera, luis; 0728 - Augustin, Rosena; 0735 - Ramirez, Beverly; 0805 - turner, jamar; 0809 - Paul, Dianite; 0824 - Lund, Amanda; 09112 - Wilson, Syrus; 09122 - Whittled, Becky; 09124 - Herrera, Fanny; 0916 - Ortiz, Angelica; 0928 - Manning, Sherena; 0928 Ð Baten, Vicki; 0934 - Blanco, Angela; 0935 - Darby, Chanda; 0938 - Ozborn, Dana; 0983 - wiggins, Erika; 1030 - Grant, Tishan; 1047 - Carey, Terri; 1053 - jeanLouis, Venante; 1105 - Gomer, Passionea; 1107 - Samual, Brian; 1120 - fleuridor, alibert; 1134 - Iglesias, Charles; 1135 - Belfort, Jean; 1137 - jr, David bishop; 1168 - Lavigne, Lawrence; 1220 - Vilma, Melistin; 1222 - francis, Nadia; 1224 - Patterson, Terrell; 1364 - Hagans, Michael; 1366 - carter, Alexis; 1367 - Nealy, Cassandra; 1370 - Joseph, Witza. A112 - Jazmin, Vega; A136 - PERRY, JONATHAN; A221 - MAXIK, FRED S; A230 - Acevedo, Dalys; A262 - Sierra, Jeriel; A277 - Zarada, Elizabeth; A285 - Blake, Jakela; A301 - Rivera, Daniel; B112 - Manney, Glorimi; B132 - Martinez, Alexis; B141 - Cardenas Chica, Juan; B143 - Armstrong, Jessica; B180 - Nuñez, Michael; B190 - Segui, Mario; C401 - Piner, LaVonne; C405 - Lane, Malcolm; C437 - Hufschmid, Deborah; C440 - Zakharenko, Olexandra; C507 - Santana, Jorge; C522 - ANTHONY, EDDY; C536 - Morales, Alberto; C552 - Williams, Latoya; C555 - Martinez, Elizabeth; C568 - Banks, Tierra; C594 - ALEXANDER, KEITH JACKSON; C597 - Guzman, Jeremy; D060 - Marin, Carlos. 1028 - Graves, Mathew; 1116 - Marburger, Alan; 1127 - Meyer, Wade; 1318 - Purple Elephant Animation Studios Meyer, Wade; 1331 - Graves, Marie; 1408 - Barefoot, Zane; 1414 - Meyer, Catherine; 1513 - Barrett, Jennifer; 2114 - Mascarenhas, Fernando; 2206 - Baez, Enid; 2237 - Mirabelli, Priscilla; 2303 - Kester, Matthew; 2400 - Maiorelle, Barbara; 3005 - Pontillo, Franco; 3105 Ð Hamachek, Anna; 3112 - Simpson, Davinia; 3131 - Dupuis, Evan; 3307 - Machado, Renta; 3317 - Cashwell, Sheila; 3323 - DRAIN, DEE DEE DENISE Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Retail Sales, LLC. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:00 PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1400 - McCalla, Khristoffe Dewight; 1602 - Britt, Stephen; 1603 - Johnson, Json; 1802 - Acosta, Carlos; 1816 - Owen, Tyler; 1817 - Giddens, Vicky; 1905 - Pope, Joy; 1917 - White, Carla; 1921 - Strawter, Brittany; 2209 - Banks, Brittany; 2220 - Eloit, Olga Saint; 2402 - COLE, LILLIAN; 2428 - Ratcliff, Susan; 2520 - Cooper, Shearico; 2711 - Tillman, Rosemary; 2726 - williams, Jacqueline; 2730 - Porterfield, Morris; 2801 - Samuel, Natika0085 - Wilson, Briana; 0094 - Baker, Chatamara; 0135 - Bloser, Jayson; 0253 - Russell, Eustace; 0257 - Grimley, Devin N; 0258 - jones, christopher; 0313 - register, nataie; 0391 - Rush, Kimberly; 0405 - Cowans, Christoria; 0421 - Oquendo, Nalia; 0423 - Bellance, Diane; 0448 - Martin, Rose; 0449 - Williams, Deneise; 0477 - Cayemitte, John; 0488 - Guevara, Eduatdo; 1007 - tribeca roofing clavizzao, victor; 2015 - Laguerre, Lamar; 2057 - Vazquez, Remy; 3009 - Brown, Shkeem; 3093 - Frias, Wendy; 4021 - Santiago, Keisha; 4022 - Plamann, John; 4025 - Turner, Tracy; 4050 - Simmons, Paige; 4054 - Charry, Andrea; 4067 - Robison, Mandy S; 5023 - Brugonone, Curtis; 5026 - Roberson, Isaih. 1006 - Thomas, Diane; 4002 - Thanos, Constantino; 5091 - Henderson, Sonjay; 5134 - DeBice, Derek; 5135 - CAMILO, LUIS; 6060 - Brown, Sean; 6160 - Bell, Newton; 6227 - Sabin, Page. 1004 - Williams, Lecol; 1010 - Vazquez Rodriguez, Luis; 1018 - Brodie, Vincent; 3023 - Morris, Jason; 4009 - Brooks, Efrem; 4017 - Jumpp, Ronel; 5080 - Samuels, Knakeesha; 5138 - Fletcher, Malcolm; 6002 - Allen, James; 6033 - Baptiste, Pertrice; 6074 - Alonso, Maria; 6092 - Kirkland, Latrice; 6102 - Crowl, Jared; 6115 - Colbert, Eric; 6135 - Peters, Anissa; 7006 - Dotson, LarryB001 - Lindsay, Trevor; B007 - Austin, Jeffrey; B009 - Jerome, Maneka; B022 - Brown, Robert; B027 - Kennedy, Amber; B058 - Church, Luthrell; B065 - Saner, Amanda; B088 - Phillips, Dejuan; B171 - Franks, Marquise; B176 - Whitely, Shenell; B191 - Borges, Kimberlee; C001 - cudjoe, Darwin; C009 - Willoughby, Kevin; C032 - Villegas, Genesis; C037 - Cain, Danielle; C041 - Furnity llc De La Garza, Mauricio; C043 - Furnity llc De La Garza, Mauricio; C044 - miller, precious; C056 - Montgomery, Lashanda; C082 - Colbert, Rosa; D001 - Jean-Charles, Guetchine; D021 - Steiner, Richard; E014 - Galvan, RodneyA1020 - Blake, Rashad; B1003 - Mccloud, Michelle; C1001 - Gosnay, Matthew; C1012 - Morris, Micheal; C1055 - James, Natasha; C1092 - De La Rosa, Katherine; C2021 - Morales, Keshia; C2029 - Smith, Monique; C2055 - Villamil, Crystal; D1002 - Harrington, Hieneka; D1029 - Upson, Taneshia; D1112 - Smith, Sharon; D1113 - Smith, Sharon; D1127 - Hamlett, Matthew; D2037 - Harris, Taneicia; D2099 - Elliotte, Terry; D2118 - Smith, Sharon; D2144 - Smith, Sharon; D2154 - Marshall, Cyara; D2157 - Clarke, Arielle; D2176 - Yant, Catherine; E1067 - Rodriguez, Mercedes; E1073 - FREEMAN, QUILLIS LEE; E1089 - Tybuszewski, Michelle; E1129 - Dolac, Joseph; E1133 - Torres, Angela; E1159 - Garrido, Rita; E1160 - Francisco, Anthony; Q0100 - Arroyo, Leonardo; Q0106 - Vasquez, Anselmo. A108 - Batey, Carla; A112 - Mack, Geresa; A113 - LASTER, TONYA; A130 - Atwell, Akina; B223 - Harvey, Willatrice; B242 - Thomas, Dwauntavia; B250 - McGee, Natasha; B255 - Rameriz, Elisa Torres; C304 - Anthony, Jamela; C326 - RIGDON, JONATHAN; C347 - CARINO, ROSA; C349 - Curtis, April; C355 - Dreamlife Center Johnson, Stephen; D420 - brazell, Harold; D421 - Providence, Jean; E001 - Eastwood, Camille; E005 - Mathis, Glenn; E011 - Escarment, Wilder; E016 - TAYLOR, SHERYL; E017 - Johnson, James; E027 - Phillips, Kenneth; E097 - Allen, Najee; E102 - Mathis, Marcia; E107 - Williams, Dejah; E108 - Privat, Soraya; F601 - Mcghee, Karena; F613 - Francois, Francis; F616 - Tooks, Courney; F654 - Johnson, Deborah; G704 - Boone, Natasha; G708 - Venue 126 party rentals & more haynes, DAMIEN; G715 - CACIQUE-PIERRE, Florine; G739 - Baker, Tonia; J914 - Dreamlife Center Johnson, Steve; J917 - Ashley, Brenda; J921 - Ramirez, Andres; P008 - MONROE, AARON; P010 - Wright, Jarick. 1113 - RIOS, GERMAN; 1203 - Palin, Thomas; 1206 - Bowe, Damichael; 1218 - Mitchell, Da Shawn; 1224 - Pierre Louis, Andieula; 1312 - De La Cruz, Manuel; 1323 - Richards, Nadia; 1327 - Patrick, Charles; 1340 - Norelia, Aser; 1351 - Grace, Jermaine; 1357 - John-Lewis, Ferdy; 1448 - Larrier, Leslie; 1502 - Johnson, Ezra; 1503 - John-Lewis, Ferdy; 1523 - Benson, Dynaia; 1600 - Jake of all trades Mckenna, Jake; 2029 - Peterson, Taurus; 2031 - Lemaine, Gemani; 2035 - Henry, Willie; 2107 - Brooks, Michelle; 2109 - Gustinvil, Jean; 2132 - Todarmal, Hafeez; 2134 - Reed, Royce; 2166 - Cole, Alexia; 2200 - CINE, PIERRE; 2209 - Palomino, Jose; 2215 - Rainge, Constance; 2232 - Pate, Nels; 2248 - Atkins, Tameka; 2265 - Faulk, Jessica; 2300 - Theophin, Exdra; 2303 - Latchman, Kamini; 2354 - Oneal, Jennifer; 2415 - Lorde, Eldric; 2454 - Pierrissaint, Virgilet; 2466 - Clark, Tiffany; 2469 - Jefferson, Greg; 2611 - Once N A Blue Moon Turner, Jackie. A007C - Christian, Precious; A008C - Pentecost, Matthew; B007B - Abraham, Jennifer; B019B - Lee, Michael; B025A - Law, Lakeithia; B063 - Stewart, Alvin; B070A - EPPS, Santa; B083A - Lewis, stevenia; C046 - Evans, Norma; C070 - Abraham, Jennifer; C085 - Jones, Taviers T; C106 - Stewart, Alvin; D038 - Howard, Rayard; D040 - Sunkett, Charles; D045 - Horton, Aaron; D061 - Griffin, Jennifer; D080 - Stanley, Marshella; D083 - Mcfadden, Shamekia; D093 - MARTIN, Ebony DAVIS; D095 - HART, DOREEN; D112 - Hennc, Jamesa; D145 - sweet, brady; E020 - Mervilus, Chinita; E026 - Cason, Johnny; E056 - Vaught, Ashley; E058 - Lespierre, Edith; E080 - Jenkins, Autumn; E084 - Johnson, Bernard; F008 - Vixama, ghislaine; F013 - Mccree, A’bria; F024 - Rowland, Beverly; F032 - Silva, Azuguir; F037 - Rodriguez, Victor; F056 - Vazquez, Stephen; F062 - joseph, Wislyne; F067 - Fairconeture, Yolanda; F086 - Gambles, Justin; G001 - Merine, Leon; G008 - Warner, Jeffery; G020 - ANTHONY, CASSANDRA; G023 - Chambers, Valerie; O016 - Young, James; O031 - Jachin, Corporation Soiro, Kendrick. 0012 - Beazer, Arlington; 0019 - Baker, Sylvia; 0072 - Alvarado, Gisel; 0075 - Owens, Brenda; 0119 - Jean-Baptiste, Jack; 0124 - Lewis, Ja’zavier; 0135 - Bouie, Shantoria; 0150 - Akande, Adewale; 0191 - White, Deijah; 0198 - Harvey, Laverne; 0242 - Lopez, Susana; 0251 - Leriche, Jennifer; 0259 - Longstreet, Charleen; 0268 - Gilmore, Ernest; 0279 - Lamons, Shameeca; 0292 - Samuels, Dwayne; 0311 - Gorman, Charles; 0345 - Casper, Alexander; 0385 - Manuel, Rodrycka; 0394 - Joseph, Dullaine; 0406 - Perry, Lawrence; 0413 - Reach Out the New Generation Lebrun, Robenson; 0424 - Mcrae, Earline; 0429 - Johnson, Sabrina; 0440 - Mathis, Myiesha; 0449 - johnson, Ramiya; 0463 - Alston, Brandon; 0467 - Gilles, Kenia; 0471 - Lafleur, Berry; 0484 - Mincy, Tiffany; 0485 - Gaskins, Christina; 0486 - Garcia, Irene; 0504 - Fair, Vivian; 0514 - Jones, Tomesia; 0523 - Mcrae, Earline; 0524 - Van Rynsoever, Johannes; 0542 - orius, rony; 0545 - Aristil, Brown; 0573 - byron, Chance; 0593 - Longstreet, Charleen; 0596 - Holmes, Ramona; 0603 - salmon, sylton; 0614 - Jackson, Brian; 0637 - Duffie, Sandrika; 0642 - Canto, Bryan; 0646 - Van Rynsoever, Johannes; 0648 - Reach Out the New Generation Lebrun, Robenson; 0665 - cabrales, Angelina; 0666 - Daley, Raymond; 0668 - Daley, Raymond; 0755 - Allen, Ingrid; 0759 - Johnson, Kevin; 0760 - Monsegue, Marlon; 0782 - Jeanbaptiste, PAUL; 0803 - Milfort, Lorens; 0828 - Etheart, Roberta; 0833 - Myrthil, Frida; 0837 - Dugger, Antonio; 0842 - Sallis, Naomi; 0893 - miller, keira; 0925 - Hart, Scott0209 - Neal, Joshua; 0222 - Barresi, Terri; 0305 - Fling, Vivian; 0314 - Robinson, Regean; 0318 - Daly, Amani; 0320 - Pitts, Avon; 0602 - Heers, Brittney; 0603 - Castillo, Ashley; 0616 - Ruiz, Norma; 0623 - Ortiz, Victoria; 1104 - Gallon, Christopher; 1120 - Nubian Motorsport LLC fox, sergio; 1316 - Engel, Shayna; 1323 - Keys, Rodney; 1373 - Lamphere, Phillip; 1452 - Pinkerton, Allan; 1476 - Simpkins, Meggan; 1503 - Bobb, Jessika; 1715 - Chisholm, Marie; 1718 - Jones, Twanyetta; 1752 - Shuler, Florence; 1764 - Meeks, Michael. 0305 - Tanzer, Betty; 0326 - Quintana, Juan; 0335 - Wilson, Keshaina; 0541 - Mora, Ada; 0554 - Broadbent, Robert; 0675 - Moreau, Melissa; 0705 - Perez, Efren; 0760 - Williams, Yolanda; 0766 - Holley, Antonio; 0777 - Miller, Donna; 0789 - Sprung, David; 0874 - Nurse, Treneice A1028 - Adu, Elizabeth; 1030 - Cooks, Michelle; 1064 - Soto, Analise; 1115 - Lewis, Kelvondra; 1117 - Davis, Lydell; 1130 - Miller, Arthur; 1163 - hogaboom, Jonathan; 1184 - Brown, Natasha; 1192 - Bhatti, Carlise; 1215 - Quates, Bryan; 1226 - Kind, Chanelle; 1234 - Ruiz, Sylvia; 1254 - Chavez, Susan; 1261 - Rousseau, Alexandra Cooper; 1272 - Short, TIffany; 1292 - white, Phashia; 1297 - Jones, Willie; 1316 - Cintron, Carlos; 1331 - Delmont, Eddrina; 1352 - Robinson, Ivan; 1370 - DELANE, CATRESIA; 1388 - Jensen, Harrison; B017 - Thomas, Traci; B034 - Alvarado, Selyna; B037 - Bernhagen, Marlisa; C032 - Viola, Tammy; D005 - Silva, Cisa; D050 - Williams, Stephanie; D085 - Joseph, Basten; E016 - GOHN, CARL; F001 - ALLEN, PAM; F021 - Brooks, Tyrone; G002 - Tanner, Shameka Johnson; G004 - Cody, Jennifer; G019 - Wallace, Jenod; H004 - McCoy, Lakisha; H026 - Martin, Ambra; NA03 - Rachel, Jeron; NA13 - Cerezo, Carolina; NA16 - Soares, Leonardo; NB03 - Moore, Luveaches; NB05 - Burks, Aspen; NB06 - Forrest, Tarvega; NB10 - Casper, Angel; S013 - Wall, Rhonda; S030 - Padilla, Javiel; T002 - Coates, Kristi; T018 - Griffin, Marcia; U032 - Vasquez, Gabriel; V007 - Kirkland, Shukaris; V009 - Polanco, Mayelin; W018 - Bracey, Elizabeth Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Retail Sales, LLC, 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.Extra Space Storage, on behalf of itself or its affiliates, Life Storage, will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:Marc Palmer - Other: CLOTHING. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property., on behalf of itself or its affiliates, Life Storage or Storage Express, will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:Dorinda G Frazier- Williams -Household Goods/Furniture, Frederick Tanzer -Household Goods/Furniture. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.Pursuant to F.S. 713.78 on, will sell the following vehicles and/or vessels. Seller reserves the right to bid. Sold as is, no warranty. Seller guarantees no title, terms cash. Seller reserves the right to refuse any or all bids;1FM5K8D83FGC590432015 FOR1GBFG15R1V10318641997 CHEV1GMDV03L05D2141522005 PONT1GNLRFEDXAJ2423942010 CHEV1N4AA51E19C8053852009 NISS2D4GP24R65R1054012005 DODG2G1FP22G6W21401761998 CHEV4S3BL6165872219262008 SUBA4V4NC9EG4FN9129312015 VOLV5E0AA14408G2421022008 COINJN1AS44DXSW0155771995 NISSJN8AZ08T65W3069622005 NISSJN8HD18Y1NW0347411992 NISSANWAUBFAFL4AN0653532010 AUDINOTICE OF PUBLIC SALE:ADAM AYED ENTERPRISES LLC gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on 12/29/2023, 09:00 am at 9712 RECYCLE CENTER RD ORLANDO, FL 32824- 8146, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. ADAM AYED ENTERPRISES LLC reserves the right to accept or reject any and/or all bids.3N1CB51D02L6196162002 NISS1GNCS13X74K1594612004 CHEV2HNYD18734H5284022004 ACURWBANE73557CM577102007 BMW1FTXW43R78EB756172008 FORD1UYVS2537GU4860032016 UTILITY TRAILER MFGJN1BJ1CP1HW0275632017 NISS1FUJHHDR5KLKH46892019 FREIGHTLINER CORP.4V4NC9EHXPN3369212023 VOLVO1JJV532D4RL3625852024 WABASH NATIONAL CORPNOTICE OF PUBLIC SALE:CORTES TOWING SERVICE gives notice that on 12/29/2023 at 10:00 AM the following vehicles(s) may be sold by public sale at 245 ORANGE AVE., LONGWOOD, FL 32750 to satisfy the lien for the amount owed on each vehicle for any recovery, towing, or storage services charges and administrative fees allowed pursuant to Florida statute 713.78.2T1BR32E25C3903802005 TOYT1NXBR32E07Z8424392007 TOYT3N1CN7AP3DL8658492013 NISS3FA6P0G72GR3984202016 FORD. gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.JH4DC4452SS0141231995 ACUR3B7HC16X5RM5540041994 DODG1FAFP34N45W1464422005 FORDNOTICE OF PUBLIC SALEgives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.KMHDN46D35U1838772005 HYUNVehicles will be sold as is, no warranty. Seller gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates at 7AM. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:2C3CDZAG3KH739643DODG 2019JM1FE173X40108715MAZD 20045YFBU4EE3DP183382TOYT 20131G1ZB5ST5JF179472CHEV 2018AQABEA11I203GLA 2003JYARN13E65A009983YAMA 2005JA32U2FU3HU006414MITS 20173KPFK4A77JE181646KIA 20182T1BURHE1GC564340TOYT 20162HGFA1F57AH525393HOND 20102T1KR32E36C606738TOYT 2006WP1AF2A2XELA35082PORS 20143N1BB51D01L122768NISS 20015XXGT4L34KG322340KIA 20191J4GA59149L716359JEEP 20091C6RR7VT0GS191174RAM 20161VWAT7A31GC043944VOLK 20165NPEB4AC9EH946673HYUN 20143FADP4FJ7FM110298FORD 2015WBANU5C50AC441753BMW 20101G1FX6S03P4174890CHEV 20234T1T11AK5NU682756TOYT 20223KPA24AD0NE439706KIA 2022Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates at 8:00AM. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:5J6YH28553L004713HOND 20031FTCR14U7TTA59555FORD 19962HKRM4H34EH601407HOND 20145J6RE3H76AL002597HOND 2010JN1CV6AP3BM503288INFINTI 20111N4AL2AP7AN404538NISS 20105NPD74LF8KH442356HYUN 2019Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:2004 BMWVIN: WBANA53514B8482422005 NissanVIN: 5N1AR18W15C7845232005 MitsubishiVIN: 4A3AB36F35E072314To be sold at auction at 8:00 am on December 27th, 2023 at 7301 Gardner Street, Winter Park, FL. 32792Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:2017 HondaVIN: 19XFC2F54HE0564932018 FordVIN: 1FAHP2F88JG1022952013 BMWVIN: WBAVM1C50DVL643972015 BMWVIN: WBA3N3C53FK231881To be sold at auction at 8:00 am on January 3rd, 2023 at 7301 Gardner Street, Winter Park, FL. 32792ADVERTISEMENT OF SALE NOTICE IS HEREBY GIVEN that the undersigned intends to sell the personal property described below to enforce a lien imposed on said property under The Florida Self Storage Facility Act. Bidding takes place on lockerfox.com and concludeswith payment following in cash or credit card at the facility.. Tiffany Ford ; RHONDA ROANE ; Edwin Henderson ; Lorriann Jackson ; Yvonne Franklin ; Marylis Gonzalez ; Domingo Labrador Santana ; Tiana Hoagland ; Sade Palmer ; Terri Taylor ; Keith Bradley ; Joshua Montanez ; Marisol Maldonado ; Theresa Belin ; Doreen Barnes ; Anthony Montalvo ; Sandra TurnerADVERTISEMENT OF SALE NOTICE IS HEREBY GIVEN that the undersigned intends to sell the personal property described below to enforce a lien imposed on said property under The Florida Self Storage Facility Act. Bidding takes place on lockerfox.com and concludeswith payment following in cash or credit card at the facility.. Shakenya Martin ; Gerardo Miranda ; Uriah Stafford ; Angel Jimenez ; Jaron Martin ; Da Quan Cosby ; Christopher Sototrinidad ; Aida Frances ; Anthony Clark ; Lee Palmer ; Giovanna Thompson ; Gregory Williams ; Sol Bell ; Christopher Bullard