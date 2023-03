Estudiantes en Rollins College se manifiestan en apoyo de los derechos sindicales de los trabajadores de comedores

click to enlarge McKenna Schueler/Orlando Weekly Estudiantes y profesores de Rollins College marchan en apoyo de los derechos de los trabajadores de comedores para organizarse en un sindicato.

McKenna Schueler/Orlando Weekly Un estudiante de Rollins College habla en una manifestación en apoyo de los derechos sindicales de los trabajadores de comedores.

McKenna Schueler/Orlando Weekly Un empleado de comedor de Sodexo en Rollins College habla en una manifestación de estudiantes en apoyo de los derechos sindicales de los trabajadores de comedores.

McKenna Schueler Estudiantes y profesores de Rollins College marchan en apoyo de los derechos sindicales de los trabajadores de comedores.

Docenas de estudiantes y profesores de Rollins College, una universidad privada de artes liberales cerca de Orlando, se manifestaron el viernes en apoyo de los trabajadores del comedor de la universidad, que buscan un proceso justo para la representación sindical con el sindicato Unite Here.La manifestación, celebrada el viernes por la tarde en Rollins' Mills Lawn, fue organizada por una coalición de organizaciones estudiantiles orientadas a la justicia social y económica en Rollins College, incluido el capítulo de Jóvenes Socialistas Democráticos de América del campus, la Unión de Estudiantes Musulmanes, la Unión de Estudiantes Negros y la organización feminista Voces.“Estas son personas que cocinan nuestra comida todos los días, nos entregan. Lo preparan, independientemente de cómo lo ordenemos, independientemente de cuántas personas vengan durante esas horas ocupadas del almuerzo y las horas ocupadas de la cena”, dijo Mikhail Guchkov, estudiante de Rollins College de 20 años y presidente del capítulo YDSA de la universidad. “Trabajan duro y hacen una comida fantástica. Y es hora de que realmente obtengan lo que necesitan para poder vivir una buena vida, sin tener que tener un segundo trabajo”.En agosto pasado, los trabajadores del comedor en la universidad, muchos de los cuales son personas de color e inmigrantes, comenzaron a organizarse discretamente con Unite Here, un sindicato que representa a 300,000 trabajadores en los Estados Unidos y Canadá, incluidos los trabajadores de restaurantes y concesiones en Disney World de Orlando.Los trabajadores del comedor de Rollins College, distribuidos en varios sitios del pequeño campus, son empleados oficiales de Sodexo, una de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo. La empresa, con sede en Francia, tiene contratos con diversas instituciones públicas y privadas, desde campus universitarios hasta centros de convenciones, aeropuertos y empresas privadas como Google y Disney World. La compañía reportó $22 mil millones en ingresos el año pasado, un 21% más que el año anterior, y las ganancias disminuyeron durante los primeros años de la pandemia.Aún así, Sodexo, una empresa que compite con otros contratistas de servicios de alimentos, es un postor bajo, y muchos de los empleados de la empresa, no solo en Rollins College, dicen que eso se refleja en sus salarios y condiciones de trabajo.“Queremos un sindicato porque tienes la oportunidad de negociar”, dijo Mateo Herrera, un trabajador del comedor de Sodexo en Rollins y estudiante de la Universidad de Florida Central, quien se unió a los estudiantes y profesores de Rollins el viernes. Con un sindicato, dijo, se puede negociar el salario, mejores beneficios laborales, como beneficios de salud y una pensión.Varios trabajadores de Sodexo en Rollins le dijeron a Orlando Weekly la semana pasada que se están organizando con el sindicato para abordar problemas como salarios estancados, falta de seguridad laboral, atención médica inasequible y programación poco confiable.Los trabajadores sindicalizados ganan un 10% más en promedio en comparación con sus contrapartes no sindicalizados en la misma industria, según el Instituto de Política Económica. Los sindicatos pueden ayudar a reducir las diferencias salariales raciales y de género, y proporcionar un mayor acceso a beneficios como vacaciones y licencias por enfermedad pagadas.Muchos de los trabajadores del comedor de Rollins, que ganan alrededor de $15 por hora, no ganan lo suficiente para vivir cerca de la universidad, que se encuentra en la ciudad predominantemente blanca de Winter Park, donde el alquiler medio es de $2100, un costo inasequible para alguien que gana aproximadamente $ 2,600 por mes trabajando a tiempo completo.“Esta es una parte increíblemente rica de la ciudad, y ningún trabajador aquí vive en un radio de 10 millas”, dijo Evan Caldwell, estudiante de la Universidad de Florida Central y organizador de los Jóvenes Socialistas Demócratas de América. “La gente toma el autobús una hora y media de ida y vuelta para llegar aquí y obtener salarios de miseria, y eso es una pena”.La Dra. Margaret McLaren, profesora de filosofía en Rollins College, criticó a Sodexo por su práctica de despedir a los empleados durante las vacaciones de verano y vacaciones, y evitar que cobren beneficios de desempleo durante esos períodos para compensar la pérdida de ingresos (Sodexo no respondió a esta acusación cuando Orlando Weekly solicitó comentarios la semana pasada).“Además de los bajos salarios, la falta de beneficios de salud y la falta de vacaciones, nuestros trabajadores enfrentan constantemente inseguridad laboral y, por lo tanto, inseguridad en la vivienda y, a menudo, inseguridad alimentaria”, dijo el Dr. McLaren. “Y eso no está bien”.Los trabajadores le dijeron a Orlando Weekly que Sodexo, que tiene una larga historia de comportamiento antisindical, ha utilizado tácticas de intimidación para asustar a los trabajadores y evitar que incluso hablen con compañeros de trabajo a favor del sindicato, ha vigilado a los trabajadores y ha separado a los trabajadores a favor del sindicato mientras programan turnos.Algunos de los trabajadores del comedor en Rollins son monolingües en español, según Herrera, lo que significa que solo hablan español con fluidez. Con perspectivas laborales limitadas, esto ha hecho que los trabajadores estén aterrorizados de perder los ingresos de los que dependen para cuidarse a sí mismos y a sus familias.“Definitivamente hay una cultura del miedo en este momento”, agregó Grant Donovan, un trabajador de Sodexo y estudiante de UCF, quien se presentó a la manifestación del viernes con una camiseta de “Union Pride” con el logotipo de Unite Here. Los estudiantes y profesores que se presentaron el viernes por la tarde para mostrar su apoyo “es enorme”, dijo Donovan.“Creo que será de gran ayuda para ayudarnos en este esfuerzo sindical, con los obstáculos que enfrentamos actualmente en la universidad y en Sodexo”, dijo Donovan.Un portavoz de Sodexo le dijo a Orlando Weekly en un comunicado la semana pasada que “respetan los derechos” de sus empleados de sindicalizarse o no sindicalizarse, y agregó que tienen contratos sindicales en regla con los sindicatos de los EE. UU.La empresa no respondió a alegaciones específicas sobre tácticas de intimidación por parte de los gerentes de Sodexo que provienen directamente del manual antisindical.Los estudiantes de Rollins están pidiendo a Sodexo que permita a sus empleados un proceso justo para decidir si se sindicalizan o no, sin crear (o perpetuar, en este momento) un clima de miedo e intimidación.Pero también están apuntando a la universidad. “Pagamos mucho para ir aquí”, dijo a Orlando Weekly Sofia Baker, una estudiante de estudios ambientales en Rollins, que tiene una doble especialización en español. “El hecho de que a las personas que trabajan aquí como parte de nuestra comunidad no se les paga lo suficiente para tener un salario digno, no reciben beneficios y son despedidas cada semestre, simplemente no es justo, considerando cuánto Rollins se enorgullece de brindar lo mejor a sus estudiantes y profesores”, agregó Baker, quien es tesorero del capítulo YDSA de la universidad.Un portavoz de Rollins College le dijo a Orlando Weekly la semana pasada que la universidad apoya el derecho de los empleados a discutir la sindicalización.La actividad financiera de Rollins está algo envuelta por el hecho de que no son una institución pública. Pero el último Formulario de impuestos 990 de la universidad para 2020 muestra gastos funcionales de $ 5,5 millones en servicios de comedor y compras de alimentos, con una ganancia total de $ 16,2 millones en "empresas auxiliares" que incluyen comedores, vivienda y otros servicios para la comodidad y el bienestar de sus estudiantes, profesores y personal. En total, reportaron más de $ 206 millones en ingresos totales ese año y alrededor de $ 176,5 millones en gastos.Herrera, uno de los trabajadores de Sodexo que habló el viernes, dijo que Rollins College es uno de los sitios más rentables de Sodexo en los EE. UU. “¿Creen que alguno de los trabajadores obtiene esa ganancia anual?” preguntó Herrera, recibiendo un rotundo “¡No!”. de los asistentes al mitin.“Si quieres ayudar, habla con los trabajadores”, agregó Herrera. “Hágales saber que son bienvenidos aquí y que usted los apoya”.Los trabajadores y los organizadores sindicales le dijeron a Orlando Weekly que la universidad y Sodexo también han investigado a la seguridad del campus y, en una ocasión a principios de este mes, a la policía de Winter Park contra los organizadores sindicales.El portavoz de la universidad dijo que habían recibido denuncias de acoso por parte de los trabajadores de Sodexo. “Rollins es un campus privado y mantenemos nuestras políticas para la seguridad de todos los miembros de la comunidad del campus”, agregó el portavoz.La reunión de estudiantes del viernes coincidió con una reunión de la Junta Directiva, programada para durar todo el día. Los estudiantes que organizaron la manifestación convertida en marcha dijeron que inicialmente planearon marchar a los comedores reales para mostrar su apoyo a los trabajadores de los comedores, pero que la universidad finalmente decidió restringir su marcha a Mills Lawn. Al personal sindical de Unite Here se le prohibió unirse a los estudiantes en el campus.Orlando Weekly contactó al equipo de comunicaciones de Rollins para hacer comentarios, pero no han respondido hasta la publicación.Estudiantes y profesores de Rollins College marchan en apoyo de los derechos sindicales de los trabajadores de comedores.El grupo de estudiantes, profesores y trabajadores marcharon alrededor del césped designado durante unos buenos 15 minutos con carteles que mostraban mensajes como "La destrucción de sindicatos es repugnante" y "Poder para el pueblo".Cantos de "¡Cuando luchamos, ganamos!" y “Hey hey, ho ho, la avaricia de Sodexo tiene que irse” reverberó en la extensión de césped posiblemente falso (¡era demasiado verde!), mientras un par de miembros del personal de seguridad del campus miraban con expresiones ilegibles y en blanco. “Acabamos de llegar”, dijo vagamente un guardia de seguridad encogiéndose de hombros, sentado en un carrito de golf a la sombra.Después de una breve aparición de la representante estatal Anna Eskamani, una demócrata a favor de los trabajadores que se ha esforzado por presentarse ante los estudiantes de todo el estado esta semana, los estudiantes de Rollins que organizaron la manifestación terminaron con un llamado a la acción. Alentaron a sus compañeros de estudios a decirle al personal del comedor que los apoyan, que sean amables y que les hagan saber que están de su lado, independientemente de lo que piensen de la sindicalización. “Haremos la diferencia”, dijo Guchkov.