Legal Public Notices 6/7

Orlando Legals

Personal property of the following tenants will be sold at public sale to the highest bidder to satisfy a rental lien in accordance with Florida Statutes, Sections: A83.801 - 83.809.. Viewing of photos will be available on www.lockerfox.com , up to 5 days prior to each scheduled sale. The owners or their agents reserve the right to bid on any unit and also to refuse any bid. All items or units may not be available on the day of sale. The Public Sale will take place via www.lockerfox.com on:Donita Hines, 1478, Sonya Gisela Shneider 1413, Summer Brown 1351, Nicole Walter 1604, Nicole Walter 1501, Nicole Walter 1143, Eudocia Chalfin 1420, Gregory Walter 1258, Diann Nelson 1000. The above Tenants have been given proper notice, fourteen days prior to the first publication of this Notice of Sale, that the Owner will enforce a statutory lien on the property located in their respective unit of the above-mentioned self-storage facilities. Ad to run: May 31 and June 7, 2023.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following:Laquintae Johnson- household items. Malinda A Jackson- furniture. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated: June 27th, 2023 at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following:Miryana Figueiras-Household items Careen Hamman-Household items. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following: 12:00 PM Extra Space StorageMichael Stewart - Boxes. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to comlete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below.Sherina Johnson-Dance Bars, tables, bookshelves, Samantha Marinella- Kitchen counter top appliances, Kitchen ware, Furniture, Personal Effects, Tom Oneil-Office Goods, Saleem Hafza- Household Goods. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:trayzahn wilson-Household items. Lindsay Vazquez-Home goods. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.Extra Space Storage will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following: The personal goods stored therein by the following:: Maxwell Jackston home goods, Baltazar Quinain medical equipment and totes, Bernard Lee furniture, Quiwanna Forrest home goods, David Kobos home goods Extra Space Storage will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below: The personal goods stored therein by the following:: Gineth Josefina Carrillo Briceno- TV, furniture, shoes, toys, bags, boxes. Christian Caraballo- furniture, appliances, totes. Edgar Soto- furniture, bikes, toys, luggage, totes. Alexis Broomfield- furniture, fridge, clothing, toys, shoes, books, boxes. Daniel Bodt- furniture, luggage, coolers. The personal goods stored therein by the following:Wilidya Moreno; Furniture. Ylliany Santana; Sectional, tv stand, boxes of personal items. Janice Reccio; two-bedroom, furniture, washer, dryer, stove. The personal goods stored therein by the following:Mikia Adams: Furniture; Sandra Wilmeth: household items; Victor Rodriguez: Gym Equipment The personal goods stored therein by the following:: Brandon Pruitt-Household goods, Adolphus Hall-Household goods, Roberta Abbott-Household Goods. The personal goods stored therein by the following:Joshua Garcia: Household items; Wayne Lanham: Household goods; Jenny Joseph: Household goods; Crystal Peterson: Home goods; Mariana Cancel: House appliances; Amira Willingham: Dorm furniture The personal goods stored therein by the following:: Frances Rivera- Furniture, clothing, shoes. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:Jasmine Martinez: bags/clothes-Phillip White Jr: household items-Maria Johnson: Pre-school furniture- Craig Mccullough: furniture- Greg Ofori: dolly, aquariums, furniture-Dayam Garcia: shelving/boxes-Sandra McCoy: household items-Earl Jackson IV: totes-Jennifer Osborne: dirt bike/household items-Cheryl Graham: furniture. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicatedat the time and location listed below. The personal goods stored therein by the following:Emily Nkechi Onyekwelu: furniture. Laura Bellanton: Personal belongings. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.Personal property of the following tenants will be sold at public auction to the highest bidder for cash to satisfy a rental lien in accordance with Florida Statutes, Sections 83.801 - 83.809. Auctions will be held on the premises at locations and times indicated below.. Contents: Misc. & household goods and vehicles. Viewing is at time of sale only. The owners’ or their agents reserve the right to bid on any unit, and to refuse any bid.0308-Lakesha Lewis, 0562-Marielis Fernandez, 0563-Sony Cristo, 1056-Lucile Ryan249ŠMoesha Cole, 354ŠAntonioTurner, 511ŠJessica Edouard, 545ŠChristiana Hosein, 614ŠDemetric Williams, 722ŠMohammed Al-Hamed, 769ŠMaurice Tolliver, 1015ŠRodolfo Neves, 1039ŠWilliam/Kitty Ellison, 1080ŠWilliam/Kitty Ellison, 1510- Antonio Mythinius Turner; 2001 Ford Truck F150, VIN#1FTRW07L81KB56105, Lien Hold: Southern Auto Finance Company (SAFCO), 1510ŠAntonio Mythinius Turner; 1995 Ford Truck F350 VIN#1FTJW35F7SEA70103320-Annalisa Rosario, 323-Ricky Martin Lizardi, 554-Alfredo Nieves0523-Elizabeth Agustin, 0822-Ada Gonzalez0118-6-1 DJB Pens c/o: Marshall Jungreis, 0803- Scoma Law Firm c/o: Melissa Scoma, 7255-Scoma Law Firm c/o: Melissa Scoma304-Pamela Boggs, 1003-Emmy Robinson, 1048-Amy Baker. Run dates 5/31 and 6/7.IN THE CIRCUIT COURT OF THE EIGHTEENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR SEMINOLE COUNTY, FLORIDA. JUVENILE DIVISION. CASE NO.IN THE INTEREST OF: M.L., a male child DOB: 12/17/2022. SUMMONS AND NOTICE OF ADVISORY HEARING FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS AND GUARDIANSHIP, STATE OF FLORIDA. TO:, Address unknown. A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this Court regarding the above referenced child. You are to appear before the Honorable, Melanie Chase, Circuit Judge, on the 31st day of July 2023 at 1:30 p.m. at the Seminole Juvenile Justice Center, 190 Eslinger Way, Sanford, FL 32773, in courtroom 2, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. You must appear on the date and time specified. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THE CHILD. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED, YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD NAMED IN THE PETITION ATTACHED TO THIS NOTICE. IF YOU FAIL TO APPEAR YOU MAY BE HELD IN CONTEMPT OF COURT. The mother is hereby advised, pursuant to §39.802(4)(d) and §63.082(6)(g), Florida Statutes, that a parent whose rights have not yet been terminated has the right to seek a private adoptive placement for the child, and to participate in a private adoption plan, through an adoption entity as defined in §63.032(3), Florida Statutes. As required by §63.165, Florida Statutes, the State further gives notice of the existence and purpose of a state registry of adoption information. The purpose of the Florida Adoption Reunion Registry is to reunite persons separated by adoption where both parties seek such reunion. Persons affected by an adoption may list themselves and their contact information on the registry. Registration is completely voluntary. Additional information is available at http://adoptflorida.com/Reunion-Registry.htm . Contact information for the registry is as follows: Florida Adoption Reunion Registry, Florida Department of Children and Families, 1317 Winewood Blvd., Tallahassee, Florida 32399-0700. Pleadings shall be copied to Renete Williams, Esquire, State of Florida, Department of Children and Families, Children’s Legal Services, 2921 S. Orlando Drive, Ste. 150, Sanford, FL 322773 (407-328-5656). If you are a person with disability who needs any accommodation to participate in order to participate in this proceeding, you are entitled, at no cost to you, to provision of certain assistance. Please contact the ADA Coordinator, Court Administration, at 301 North Park Avenue, Sanford, Florida, Telephone 407-665-4335, at least 7 days before your scheduled Court appearance, or immediately upon receiving this notification if the time before the scheduled appearance is less than 7 days. If hearing impaired, call 711. Witness my hand and seal of this court at Sanford, Seminole County Florida on this 31st day of May, 2023. This summons has been issued at the request of Renete N. Williams, Esquire, FL Bar No. 106239, Senior Attorney, State of Florida, Children’s Legal Services, Department of Children and Families. Grant Maloy, Clerk of the Circuit Court and Comptroller BY: /s/ Deputy Clerk, Court SealIN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA JUVENILE DIVISION: 3/ TYNAN CASE NO.:IN THE INTEREST OF MINOR CHILD: L.L.H. DOB: 10/12/2020 NOTICE OF ACTION (TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS) TO:Address Unknown YOU ARE HEREBY NOTIFIED that the State of Florida, Department of Children and Families, has filed a Petition to terminate your parental rights and permanently commit the following child for adoption: L.L.H., born on October 12th , 2020. A copy of the Petition is on file with the Clerk of the Court. You are hereby commanded to appear on August 7th , 2023, at 9:00 A.M., in person before the Honorable Judge Greg A. Tynan at the Thomas S. Kirk Juvenile Justice Center, in Courtroom 5, the address of which is 2000 East Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS OF THIS CHILD (OR CHILDREN). IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED, YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD OR CHILDREN NAMED IN THIS NOTICE. If you are a person with a disability who needs any accommodation in order to participate in this proceeding, you are entitled, at no cost to you, to the provision of certain assistance. Please contact the ADA Coordinator, Human Resources, Orange County Courthouse, 425 N. Orange Avenue, Suite 510, Orlando, Florida 32801, (407) 836-2303, at least 7 days before your scheduled court appearance, or immediately upon receiving this notification if the time before the scheduled appearance is less than 7 days; if you are hearing or voice impaired, call 711. WITNESS my hand as Clerk of said Court and the Seal thereof, this 1st day of June, 2023. Tiffany Moore Russell, as Clerk of Court By: /s/ As Deputy ClerkIN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA. DIVISION: 7/HIGBEEIn the Interest of: J.W., J.W, minor children. NOTICE OF ACTION (TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS) TO:, ADDRESS UNKNOWN. YOU ARE HEREBY NOTIFIED that the State of Florida, Department of Children and Families, has filed a Petition to terminate your parental rights and permanently commit the following child(ren) for adoption: J.W, born on 11/12/2021. A copy of the Petition is on file with the Clerk of the Court. You are hereby commanded to appear on July 17, 2023 at 9:30 a.m. before the Honorable HEATHER HIGBEE, Juvenile Division, Courtroom 6, at the Thomas S. Kirk Juvenile Justice Center, 2000 E. Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for an ADVISORY HEARING. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS OF THIS CHILD (OR CHILDREN). IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED, YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD OR CHILDREN NAMED IN THIS NOTICE. If you are a person with a disability who needs any accommodation in order to participate in a court proceeding or event, you are entitled, at no cost to you, to the provision of certain assistance. Please contact Court Administration at 425 N. Orange Avenue, Suite 510, Orlando, Florida, 407-836-2303 within two (2) working days of your receipt of this Summons. If you are hearing or voice impaired, call 800-955-8771. WITNESS my hand as Clerk of said Court and the Seal thereof, this 18th day of May 2023. CLERK OF COURT by /s/ Kayanna Gracie.NOTICE OF PUBLIC AUCTION FOR MONIES DUE ON STORAGE LOCKERS LOCATED AT UHAUL COMPANY FACILITIES. STORAGE LOCATIONS AND TIMES ARE LISTED BELOW. ALL GOODS SOLD ARE HOUSEHOLD CONTENTS, MISCELLANEOUS OR RECOVERED GOODS. ALL AUCTIONS ARE HELD TO SATISFY OWNER'S LIEN FOR RENT AND FEES IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807,: G0720 Sheila Smith, AA9536D Julian Anderson, A0080 Dino Uliano8020 Jazmine Lopez, 2099 Anastacha Constant, 3107 Curtis King, 4019 Rodriguez Dowe, 6030 Medina Snape Mitchell, 3068 Derek Spies, 3115 Ronnie Robinson, 2042 David Jean, 2022 Sarah Copeland, 1117 Keith Woolfork, 3040 Joseph Skopp.: AA1771K Mark Fernandez, AA4375E Teresa Ball, AA9759E James Ziegler, AA3671C Daniel Mclemore, 2210 Coleen Pastular, AA9330E Teresa Ball, AA1974F Robert Benoit, AA6547E Daniel Mclemore, AA2502H Carid Wutzke, AA6267D Jocelyn Dailey, 3213 Lashoun Sanders, AA8698A Anyoli Salazar, AA7356C Carid Wutzke, 2158 Roberta Nail, 2020 Marison Rivera, AA5104C Daniel Mclemore, AA1693D James Ziegler, AA3777E Teresa Ball, 2187 Todd Gifford, AA0805C Natalie Jackson, 1002 Earl Williams, AA5406G Daffine Clavier, AA7329C Steven Gargano.1533 Jason of Deborah Mayoral, 3478 Yekara Hawkins, 1633 Antonio Williams, 2490 Connie Graham, 3016 Jacqueline Bridges, 1544 Tim Manie, 2119 Luther Hanes, 2390 Cody Odaniel, 3358 Melissa Thomas, 3314 Jasmine Ellis, 2445 Alan Schwartz, 1565 Jason of Deborah Mayoral, 3553 Erica Day, 3433 Jennifer Carter, 3375 Earl or Shavonda Carter, 2382 Daniel Mourlam, 3336 Carol Williams, 2348 Jackson Lillene, 2533 Jessica Silkes, 3412 CJ Dye.1041 Ester Sanchez, 2236 Sean Caldwell, 2473 Debaro Debo, 2104 Kathi Kuha, 1146-48 Inez Spigner.Notice is hereby given that Value Store It 27, will sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sales will take place on. The sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) on behalf of the facilities management. Units will be available for viewing prior to the sale on www.storagetreasures.com . Contents will be sold for cash only to the highest bidder. A 10% buyer’s premium will be charged as well as a $50 cleaning deposit per unit. All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. No one under 16 years old is permitted to bid. The property to be sold is described as “General Household Items” “Personal Property” unless otherwise noted. Unit # Š Name Š Description.1046-Margaret Torres; 1090-Omar Tavarez/Omar Ramon Tavarez; 2005-Raishawn Nicholson; 2034-Miguel Rodriguez; 2035-Ernest Raymond Rodriguez; 2069-Emanuel Bell/Emanuel Bell JR; 3047-Jonathan Langhirt/Jonathan Federick Langhirt; 3121-Christopher Johnson/Christopher Lyn Johnson; 5035-Christopher Lamont Willbright Cook; 6034-Michelle Rivera/Michell RiveraUnit 2098-Arthur Kenneth Price, 1107-Erik Mosher, 1108-Erik Mosher,1155- Hubert Higgs.gives notice that on 06/12/2023 at 06:30 PM the following vehicles(s) may be sold by public sale at 526 RING RD, ORLANDO, FL 32811 to satisfy the lien for the amount owed on each vehicle for any recovery, towing, or storage services charges and administrative fees allowed pursuant to Florida statute 713.78.4S4BRCKC8D32366762013 SUBATo satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:45 PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1009 - Lopez, Maikol; 1113 - Gomez, Eddie; 1118 - Sharif, Mustafa; 1205 - wme, Dashid; 2008 - alicea, Reynaldo; 2061 - Lafontaine, Jaime; 2103 - Vega, Ada; 2122 - Singleton, Jualisa; 2145 - daniel, Theresa; 2244 - deck, Laura; 2264 - Smith, Tessia; 2304 - Anderson, Jasmine; 3005 - Murphy, Ashley; 3019 - conty, Jensen; 4027 - Roberts, Marik; 4057 - Johnson, Eugene; 6001 - jr, victor nieves; 6016 - Rivera Ortiz, Shelly; 6141 - May, Donivan; 6153 - May, Donivan0216 - SERRANO, JAVIER; 0231 - Cabrera, John; 0242 - keymont, Logan; 0244 - Velazquez, William; 0262 - Wardle, Gabrielle; 1042 - Ospina, Irma; 1049 - Rios, Cristina; 2005 - ceasar, janna; 2013 - Velazquez, Felix; 2041 - Dean, Mark; 2054 - Ngombo, Jonathan; 5022 - Saez, Joel; 7019 - Pettway, Alfred; 7032 - Rodriguez, Erickson; 7058 - camilo, Ana; 7070 - Baez, Luisana; 7073 - Miller, Cristina; 7114 - Halton, Staci. A009 - Hollis, Monica; C159 - Preston, Latrice; C171 - Rene, Kathy; C171 - Rene, Pathy; C188 - Moody, Adofo; D097 - Gap INC.Outleet Persaud, Dave; D125 - Durand, Luiz; D141 - RIVERA, TANIA; D162 - Dinardo, Julianna; D167 - Denis, Reginald; H077 - Williams, Lester; H081 - ORTIZ, ANTONIO. B004 - Amill, Denise; B008 - Joseph, Will Jouse; B011 - Bryant, Johnnie; B012 - Smith, Eric; B027 - Mercado, Maria; B031 - Roger, Joel; B048 - Jennings, Justin; B054 - Gonzalez, Elizabeth; C007 - Neil, Gerald; C014 - Davis, Joseph; C018 - Rodriguez, Johanna; C022 - Lake, Brianna; C036 - Mercado, Marlyn; C048 - Etienne, Julio; D007 - Williams, Verdell; D044 - Nazario, Elvin; D070 - Kenney, Jefferey; E019 - Pavlovsky, Marcus; E048 - Bennett, Brenda; F001 - Roque, Edward; F015 - Mazzola, Diana; F028 - Fleurant, Cassandra; G010 - Simmons, Jean; G016 - Chirino, Ramon; G034 - Perez, Nelson; H002 - Ramos, Reinaldo; H009 - Johnson, Sharod; H018 - Tellez, Elizabeth; J002 - Matthew, Diniah; J004 - Deborja, Alex; J018 - Guerrero, Wesly; J027 - Matos, Shadrayka; J030 - Resto, Jose; J036 - Mcneil, Lamario; J040 - Ford, Rondy; J047 - Huber, Justin; J063 - Herman, Mareah; J065 - Cordero, Ruben Rey; J069 - Travis, Kenya; J070 - Brown, Roosevelt; J080 - Metelus, Esnel; J083 - Rodriguez, Bernadette; J086 - St Phorin, Jehovanka; J092 - Gaston, Tyrone; J114 - Ward, Shakira; J115 - Strozier, Theresa; J125 - gonzalez, doris y; J132 - Briceno, hermes; J145 - Crespo, Kristie Laura; J147 - Deborja, Alex; J164 - Bellegarde, Darline; K046 - Andino, Carmen; K055 - Dixon, Gerrod; K059 - Martinez, Natalia; K093 - Warren, DiQwon. A114 - Valle, LaChandra; A125 - Jones, Wendy; A126 - Wardlaw, Bettie Anne; A131 - Marshall, Monique; B205 - Santos, Lakesha; B229 - George, Latoya; B242 - Rose, Richard; C305 - Lynch, Angelica; C327 - Coto, Jhonny; C336 - Fleming, Juanita; C383 - Valarie, Higley; D434 - Howard, Tiera; E505 - Thomas, Brittney; E516 - almonte, daniel; E535 - Padilla, Hilton; E546 - Alverio, Jason; F604 - Wesley, Sonya; F610 - Patrick, Martin; H808 - Venuti, Nicholas; J900 - velez, Shakaya; J901 - Cobb, Kendra Nicole. A115 - Shaw, Nay; A153 - Decembre, ALLEN; B207 - Sherman, Joyce; B213 - Palenzuela, Eddy; B219 - Valenzuela, Razzhie Mae; B230 - Devore, Kwajalyn; B235 - Perez-Parra, Fernando; B243 - Olds, Susan; C315 - jones, Jakeriaundra; C324 - thomas, paul tyrone; D412 - florimon, Carolina; D420 - Dorsey, Martha; E506 - Brewer, Susann; E515 - Ouazani, Jalil; E528 - Ayub, Monique; E537 - Paul, Kerline; F602 - Franklin, Deborah; F608 - Ward, Dominique; F626 - Dee, Kay; F630 - Dorival, Evena; G709 - Delice, Oneck; G711 - Desir, Lineda; G715 - Vega, Jycob; G721 - kyle, Margie; G724 - Figueroa Jr, Julio; H821 - Nazaire, Christo; H822 - Thigpen, Keisha; H823 - LEWIS, RITA; H831 - Gomez, Asky; I907 - Pineda, Fredric; I911 - Rivera, Christina; I913 - Escobar, Jose; I923 - Escobar, Jeremy; J009 - Martinez, Lillybeth; J013 - Del Valle Ortiz, Edgar; J019 - ALVARADO, EDDIE; J024 - Saez, Inocencio; J033 - Batista, Massiel; L202 - White, Terrance; L214 - Hendershot, John; O513 - Suevern, Hunter; P002 - Decembre, Feronel. 1008 - Pietsch, Jacqueline; 1014 - Trinidad, Mayra; 1064 - Senquis, Rachel; 1074 - Johnson, Lori Ann; 11032 - Garrett, Carey; 11105 - Banks, Jonathon Jerome; 11107 - Roland, Duena; 11301 - Eastman, Michael; 11302 - Gonzalez, Irene; 11305 - Tessler, Daniel; 11412 - Levenson, Brian; 12051 - Coachman, Tamara; 1214 - Nelson, Benjamin; 1219 - I & Drywall & Texture LLC Martinez, Margieth; 12302 - Brown, Darlene; 12317 - Lippford, Jason Demario; 12320 - olaves, Paola; 12402 - Paul, Danielle; 12410 - Medina, William; 12506 - Johnson, Marsheene; 12509 - Biscaro, Roberto; 12518 - Henao, Cristian; 1259 - Tillery, Timothy; 12617 - Negron, Anexie; 206 - Culbreath, Crystal; 515 - Mitchell, Steven Vitto; 593 - Morales, Emily; 596 - Oyola, Rotsenmary; 794 - Magic Balloon creation creations, Magic balloon; 807 - Need-A- Detail LLC Harvin, Latasha; 901 - Simon, Aron; 910 - Smith, Timothy; 914 - Clark-II, Timothy. 003 - Rodriguez-Rodriguez, Joivan; 108 - Scott, Sarah; 202 - Detten, Rachael; 221 - Germaine, Allison; 227 - maldonado, Javier; 245 - rivera, francesyanis; 268 - Ford, Johnnia thin; 336 - Lee, Kevin; 454 - Rivera Trabal, Orlando; 465 - Silliman, Melinda; 500 - Shepherd, Gayla; 505 - vidal Rivera, Victor; 513 - Benitez, Angel; 555 - Betancourt, Tony; 612 - O’shea, Patricia; 712 - Toth, Judith; 824 - Sierra,Sandra; 831 - Maldonado, Juan; 844 - Fenesi, Geza; 846 - Coroluna, Lili; 868 - Ramos, Lorraine; 888 - White, Monica01120 - Rodriguez, Luis; 01131 - Velez Segui, Carlos; 01143 - Paul, Bettyna; 02108 - Sallett, Oliver; 02119 - ortiz, Maria; 02141 - Arias, Charlie; 02148 - Viney, Robert; 02205 - encarnacion, Izaiah; 02404 - Pinder, Megan; 02415 - lamkin, Neixael; 02437 - Mitchell, Richard; 02517 - Lucca, Samantha; 04103 - Roman, Jose; 04312 - Draper, Natasha; 05115 - Rivera, Dulfay; 05155 - Clayton, Daja; 05215 - Espada, Felicita; 05233 - Harmon, Nicole; 05332 - Nelthrope, Makita; 05337 - Benjamin, Zena; 05411 - Rosario-Mejias, Agustin; 05418 - Roman, Aracelis; 05431 - Corchado, Jennifer1002 - RIVERA, CARLOS; 1016 - Maxie II, Steven; 1204 - Colon, Angelica; 1224 - ninito martinez, jeico; 1228 - Olivares, Maria; 1402 - Mateo Rodriguez, Aida; 1409 - Jones, Ira; 1415 - Rodriguez, Julissa; 1423 - None Franklin, Cynthia; 1428 - Villegas, Erbin; 1541 - Torres, Keycha; 1605 - Rodriguez, Julissa; 1621 - Vargas, Robinaret; 1626 - Rivera, Kenneth; 1714 - EUSTACE, JOHN; 2033 - Maddox, Constance; 2059 - Burke, Heather; 2073 - Baptista Moriera, Evelino; 2109 - Albert, Henry; 2146 - Yenny, Justin; 2152 - Giraldo, paola; 2160 - Quinones, Nellie; 2162 - Pabon, Preston; 2246 - serrano, Alice; 2343 - Pires, Nelida; 2415 - Nolasco, Luis. 0041 - Poole, Breyanna; 0056 - Sperandio Martinez, Cesar David; 0108 - Bowers, Bernard; 0114 - Arce, Melissa; 0116 - Cycle Rehab Foster, Damian; 0120 - Simonson, Peter; 0157 - Lopez, Xiomara Diaz; 0159 - Vargas, Olivia; 0202 - Peterson, Kaluv; 0312 - Bruno, Erica; 1025 - escribano, Asbel; 1031 - Nasser, Raed; 2004 - Hernandez, Aurora; 2012 - Gomez, David; 2111 - Martinez, Jose; 3017 - Arce, Laura; 4016 - Rondon, Francisca; 4019 - Rocke, Randel; 4051 - Miranda, Norma; 5005 - DIXON, MARLENE; 5006 - Rodriguez, German; 6007 - Ruiz Aparicio, Humberto; 6032 - Worthen, Jashad; 6051 - De La Rosa Mercedes, Edgar; 6077 - Zarate, Emauel; 6083 - sanchez, Yorman; 6086 - Claudio, Ramon; 6087 - Smith, Phyllis; 6089 - Hernandez, Nancy; 6099 - Fountaine, Frederick; 6128 - Burge, Jeffrey; 6137 - Meeker, Samuel; 6140 - Quinones, Gilbert; 6141 - Simonson, Peter; 6144 - parra, Nalihel; 6159 - gonzalez, victor miranda; 6160 - RAMIREZ, MYRA; 6162 - Rojas Pena, Yegsibel; 6163 - Javier, Rosemar; 6172 - Martinez, Juan; 6185 - Emile, Nadia; 8003 - Swinehart, Kurt; 8012 - Rodriguez, Wenddy; 8014 - wilkins, Brenda; 8024 - peterson, casandra; 8071 - Miguel, Nacime. 00054 - Griffin, Winston; 0020 - Crouch, Christopher; 0024 - Velez, Carmelo; 0026 - GENUIN GOLF & DRESS OF AMERICA GENUIN, ROGER; 0038 - Higginbotham, Paula; 0042 - Jean, Deneka; 0049 - Strickly Business Lawncare Morris, Gregory; 0091 - Welch, Dennis; 0159 - Reinl-Frias, Erica; 0164 - Slate Resturant Ho, Kevan; 0219 - Ariza, Carlos Jose; 0265 - MCBRIDE, JEFFERY; 0350 - Bennett-Perry, Tionna; 0372 - Cedeno, Jason; 1139 - Sculthorpe, Stephen; 2009 - Pestalardo, Vera; 2026 - Mitchell, Daniel; 2032 - Vidal, Joseph; 2047 - Darr, Matthew; 2091 - LeBron, Carmela; 2127 - Canler, Alan; 2140 - Reed, Kimani; 2142 - Henderson, Sequoya0106 - Clifford, Melonie; 0112 - smith, Ladae; 0123 - Smith, Mariah; 0224 - Paterakis, Nick; 0225 - Rucker, Tammy; 0239 - philpott, latricia a; 0308 - Tonge, Janay; 0309 - Taylor, Troy A; 0314 - Breeneis, Melissa; 0319 - Jones, Doretha; 0323 - Smith, Ernest; 0328 - Brown, Samora; 0349 - parker, Ricardo; 0414 - Ascencio, Juan; 0431 - Infante, Elvin; 0440 - Bernadel, Kerlande; 0504 - Roger, Stephen; 0524 - Leftridge, Rashid; 0604 - Ingram, Jerard; 0605 - Michel, Robilina; 0608 - Rodrguez, Germania; 0617 - Griffin, Ricardo; 0623 - Pride, April; 0628 - Hawkins, Sheeka; 0711 - Robbins, Mykia; 0805 - turner, jamar; 0813 - Dyer, Michel; 0834 - Anderson, Lingi; 0837 - Crate, Grant; 09111 - Smith, Laticia; 0916 - Ortiz, Angelica; 0930 - Dorvil, Jackie; 0947 - Rivers, Tyrone; 0954 - Third Harry Productions, LLC Aaron, Harry; 0960 - Lundor, Weinfrid; 0975 - Lewis, Christopher; 1009 - Boston, Julie; 1014 - Wade, Sadiqa; 1032 - justiniano, Christopher; 1059 - Bennett, Matt; 1064 - Johnson, Artazia; 1070 - Hughey, Raven; 1075 - Belcher, Denzel; 1114 - Davis, Jayson; 1127 - Negron, Dennisse; 1134 - Petit Dor, Fifa; 1143 - laguerre, wilda; 1146 - Moss, Nichelle; 1172 - farrelly, Phillippe; 1174 - Wells, Sheila; 1184 - JONES, DEXTER; 1204 - Hernandez, Bryseida; 1217 - Uset, Mariam; 1228 - barnes, Brandy; 1237 - URBINA, OSCAR; 1239 - Bright, Ann; 1241 - Jackson, Wanda L; 1248 - Seaborg, Christine; 1254 - Georges, Wezman; 1267 - Swagest Capital LLC Benjamin, Lex; 1280 - Fils, Annaise; 1343 - Cardoso, Pedro; 1363 - Coker, Albert; 1367 - Nealy, Cassandra. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 09:30 AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.1101 - errico, kristy; 1103 - Miller, Michelle; 1116 - Harvin, Alecia; 1119 - Quillian, Katrina; 1204 - Whitmore, Khadine; 1700 - Rodgers, Rekeisha; 1829 - Flanders, Sharon; 1907A - Wiggins, Don; 1926 - Johnson, Sharmane; 1929 - Cotton, Raveenne; 2208 - Daniels, Demarius; 2428 - Ratcliff, Susan; 2500 - Hurd, Stephanie; 2501 - Fletcher, Damali; 2503 - clay, william; 2520 - Cooper, Shearico; 2707 - Stephens, Victor; 2711 - Tillman, Rosemary; 2712 - Carrion, Andre; 2714 - Andrea, Leanna0089 - Braxton, Ricky; 0103 - Buckley, Alicia; 0133 - Lawson, Susan; 0135 - Bloser, Jayson; 0139 - jones, Celeste; 0253 - Russell, Eustace; 0257 - Grimley, Devin N; 0347 - West, Quenteria; 0438 - Simmons, Lillian; 1013 - Williams, Ike; 1031 - Integrated Media Systems Reyes, Ysa; 1035 - Scott, Andre; 2005 - Duran, Ethan; 2021 - Moore, Ryan; 2050 - Patterson, Jackay; 2057 - Wilkins, Miesha; 3009 - Brown, Shkeem; 3035 - Hull, Tierra; 3043 - Nelson, Meghan Reilly; 3063 - Nelson, Meghan Reilly; 3091 - Mejias, Ada; 4028 - gates, leticia; 4030 - Hunt, Steven; 4040 - Rosario, Ashley; 4043 - West, Rena; 5015 - Jackson, Theodore; 5026 - Roberson, Isaih. 4005 - Fraley, Daniel; 4043 - Lee, Connie; 5117 - Jalbert, Meghan; 5134 - DeBice, Derek; 6003 - Shaw, Toni; 6005 - Craig, Charity; 6102 - Peterson, Keashia; 6160 - Bell, Newton; 7001 - Goddard, Kaleb1004 - Williams, Lecol; 1018 - Brodie, Vincent; 3023 - Morris, Jason; 5067 - Williams, Kizzie; 5088 - Corbin, Zorna; 5092 - Ortiz, Jorge; 5150 - Rodriguez, Gabrielle; 6001 - bell, Coretha; 6021 - Hunt, Charisma; 6030 - Vargas, Jacqueline; 6036 - Santiago, Andy; 6102 - Crowl, Jared; 6113 - Yanez, Jean Carlos; 6115 - Colbert, Eric; 6121 - Pierga, Patrick; 6131 - Diaz, Laura; 7006 - Dotson, Larry. A106 - Rivera, Jonathan; A122 - Foy, Shaniqua; A140 - Yearby, janae; A147 - Sanders, Allegra; A152 - Montes, Miguel Angel; B220 - Smith, Haraneisha; B224 - Groth Hair Studio Brown-Walker, Sharenee; B235 - WILLIAMS, FELIX; B237 - Blair, Georgette; B255 - CORBIN, RICKY; B259 - Robles, Alexe; B260 - CLAIR, SHIRLEY ST; C306 - Nomikos, Philip; C316 - King, Alicia; C331 - Bomback, Mark; C355 - Dreamlife Center Johnson, Stephen; E005 - Mathis, Glenn; E006 - Stewart, Summer; E011 - Escarment, Wilder; E017 - Johnson, James; E027 - Phillips, Kenneth; E031 - Hedrington, Monica; E039 - Johnson, Jayla; E062 - stuart, Dwayne; E081 - Weaver, Lorne; E088 - collay, Alantra; E102 - Mathis, Marcia; E108 - Privat, Soraya; F606 - Harlee, Essence; F613 - Francois, Francis; F632 - Kirkland, Cedrea; F638 - Johnson, Devin; F654 - Johnson, Deborah; F665 - Jones, Fonda; G717 - Xavier, Michael; G727 - Cathedral of Praise Sanctuary Roberts, Michael; G729 - Cathedral of Praise Sanctuary Roberts, Michael; H803 - Gomer, Brenden; H814A - Muehlenbruch, Elisa; H814B - Jackson, Tawandra; H818 - Carr, Brandy; J903 - Wright, Barion; J904 - Law, Telly; J914 - Dreamlife Center Johnson, Steve; P010 - Wright, Jarick; P014 - Duran, Henry1004 - Cesard, Riguet; 1012 - Hunter, Terrance; 1103 - Hunter, Terrance; 1113 - RIOS, GERMAN; 1200A - Muller, Guerline; 1201 - Hall, George; 1203 - Palin, Thomas; 1218 - Mitchell, Da Shawn; 1304 - Harris, Chelsea; 1323 - Richards, Nadia; 1327 - Patrick, Charles; 1365 - Aviles, Wilson; 1404 - Laing, Kenya; 1410 - Wilkins, Joyce; 1428 - Gardner, Jerald; 1476 - Smith, Sherry; 2009 - Dobson, Xaviar; 2017 - Williams, Dasia; 2018 - Jackson, Nicole; 2024 - Williams, Clarinda; 2035 - Henry, Willie; 2106 - Wooten, Bianca; 2122 - Walker, Kristoffer; 2132 - Todarmal, Hafeez; 2216 - Comacho, Maribel; 2248 - Atkins, Tameka; 2258 - Shaw, Brandol; 2264 - duveillaume, Beatrice; 2295 - Lorvanis, Sindy; 2320 - Jones, Kyanna; 2325 - Rojas, Benjiman; 2415 - Lorde, Eldric; 2454 - Pierrissaint, Virgilet; 2469 - Jefferson, Greg; 2601 - Battle, Melisha; 2610 - Gwinn, SimiyaA001 - Sanders, Arroyo; A009B - Screen, Michael; A019 - Harp, Jerrad; B007B - Abraham, Jennifer; B017B - Haynes, Celestine; B019B - Lee, Michael; B042 - Beauford, Shavonda; B057 - Henry, Laura Hopkins; B070A - EPPS, Santa; B075A - King, Erika; B077A - Esperance, Ishmael; C013 - Brewster, Shunathan; C020 - Curry, Yara; C068 - Carr, Brandy; C069 - Reddick, Susan; C070 - Abraham, Jennifer; C078 - hicks, Kenyatta; C080 - Bridges, Bobby; D007 - Woodside, Lestanique; D012 - Parker, Na'Keitha; D045 - Horton, Aaron; D062 - etienne, Jabari; D073 - Dudley, Larry; D081 - Lampkin, Lawrence; D085 - Lewis, Karen; D088 - Redding, Ashley; D095 - HART, DOREEN; D097 - P J Multi Services Barnes, Patrick; D136 - Hammond, Justin Daniel; D147 - Hall, Reginal; E007 - Lewis, Ovida Denise; E019 - Dowell, Cynquetta; E031 - Okoye, Jonathan; E054 - Hurst, Chimene; E058 - Lespierre, Edith; E080 - Jenkins, Autumn; E087 - Bolden, Dmitry; E088 - Giddens, KIZZIE; F031 - Jones, David; F067 - Fairconeture, Yolanda; F068 - Ollie, Bianca; O016 - Young, James. 0029 - James, Pierre; 0039 - Tanis, Tanis; 0043 - Chambers, Ragine; 0045 - jitranath, surjan; 0055 - Crouch, Shanta; 0059 - Puello, Valeria; 0071 - Decius, Verlande; 0096 - Anderson, Tiffaney; 0099 - Anderson, Sheila; 0142 - terry, shelby; 0165 - Samone Professional Cleaning Gadson, Nina; 0171 - Maddox, Rhonda; 0185 - SMITH, FRAN; 0198 - Harvey, Laverne; 0259 - Longstreet, Charleen; 0268 - Gilmore, Ernest; 0272 - jenkins, Charles; 0276 - Johnson, Zarria; 0279 - Lamons, Shameeca; 0279 - Pinet, Shameeca; 0314 - Francis, Delma; 0326 - Patterson, Pamela; 0332 - Gaspard, Sylnithe; 0336 - Pollard, Tiffany; 0341 - Wilson, Desiree; 0353 - Mccloud, Samuel; 0368 - Bernice, James; 0369 - Chambers, Terance; 0385 - Daniels, Shaheeda; 0458 - Moore, Billie; 0473 - Owens, Dexter; 0486 - Garcia, Irene; 0504 - Fair, Vivian; 0515 - Cadet, Jimmy; 0550 - Brown, Candace; 0552 - SMITH, FRAN; 0576 - Carter, Whigham; 0593 - Longstreet, Charleen; 0599 - Colon, Vilma; 0608 - Middleton, Elijah; 0621 - Pinnock, Yvonne; 0627 - damali, Fletcher; 0631 - Tanner, Rodrick; 0645 - Jacques Louis, Garry; 0656 - Williams, Vonteria; 0660 - Ferguson, Kristina; 0662 - williams, tatisa; 0680 - Baker, Shannon; 0691 - Jeanfrancois, Manoucheca; 0708 - Castillo, Andre; 0745 - Cooper, Tyqeshia; 0763 - Douglas, Natasha; 0770 - Lee, Tamaya; 0772 - Warren, Jamie; 0778 - Colombo, Daniel; 0786 - dupre, Jason; 0806 - Marayne, Ronneisha; 0855 - Byrd, Ricardo; 0862 - Robinson, Joseph; 0868 - Lockwood, Robert; 0893 - miller, keira; 0895 - Ali, Casha. 0215 - Fitzgerald, Bernice; 0303 - McCoy, Bettina; 0408 - Heers, Brittney; 0517 - Lys, Bernite; 0616 - Ruiz, Norma; 0707 - Proudme, Maya; 0803 - Santana, Jezebel; 1108 - Heers, Brittney; 1111 - Bradford, Michael; 1112 - Lust Jr, Grant; 1207 - Hall, Jarad; 1222 - Stay, Cleetha; 1317 - White, Zavier; 1323 - Keys, Rodney; 1326 - Costley, Elacia; 1329 - McDougal, Tevon; 1331 - Thomas, Carly; 1347 - mcmath, Shakera; 1363 - Trammell, Heather; 1369 - woods, kyajahia; 1448 - Weir, Alicia; 1452 - Pinkerton, Allan; 1461 - Gonzalez, Orianna; 1476 - Simpkins, Meggan; 1712 - Jones Bishop, Saundra; 1715 - Chisholm, Marie; 1729 - McCoy, Bettina; 1739 - Pierre, Carline; 1747 - Napier, Vivian; 1753 - Swift, Corderal; 1777 - Ferguson, James; 1780 - Kendall, Kimberley. 0305 - Tanzer, Betty; 0308 - Rogers, Tricia; 0326 - Quintana, Juan; 0426 - crouso, Ryan; 0486 - Sabina, Melinda; 0541 - Mora, Ada; 0575 - Cruz, Eloi; 0675 - Moreau, Melissa; 0686 - lewis, sean; 0698 - Brogna, Ed; 0770 - kerper, Austin; 0808 - MCCORD, DERRICK; 0816 - Starks, Justin; 0817 - Bradley, Bernadette; 0823 - Barr, Teresa; 0856 - Montoya, Mikhail; 0875 - pierre, Chasity; 0898 - Ferguson, Steven; 0900 - mitchell, constance; 0918 - vanKeuren, Keith1008 - Gomez, Sabrina; 1057 - Rose, Anthony; 1080 - Patrick, Terrell; 1114 - Rosas, Rebecca; 1142 - Maynard, Aisha; 1152 - Joyce, Lindsey; 1163 - hogaboom, Jonathan; 1202 - Pollard, Tanisha; 1259 - Hermanns, Veronique; 1261 - Rousseau, Alexandra Cooper; 1297 - Jones, Willie; 1305 - Bryan, Leonna; 1353 - Harris, Quiana; 1388 - Jensen, Harrison; A006 - Torres, Jonathan; C015 - Pierre-Louis, Destiny; C019 - Pinnock, Yvonne; C032 - Viola, Tammy; D005 - Silva, Cisa; D021 - Gonzalez, Mary; D053 - Morgan, Vanessa; D061 - Baldwin, Shirley; D062 - Robinson, Jeffery; D065 - II, Larry Brown; D067 - Colter, Darian; D090 - Kelly, Tamicka; F004 - Peterson, Thomas; G002 - Tanner, Shameka Johnson; G021 - Flanary, James; G021 - Flanary, Brian; H004 - McCoy, Lakisha; H022 - Lawrence, Syriah; H026 - Martin, Ambra; NA17 - Jones, Sheena; NB15 - Shumpert, Bobbi; S010 - Shorter, Khan; S021 - Padilla, Eric; S037 - Hotchkiss, Tassia; T001 - King, Sandy; T008 - Williams, Shalana; W001 - Collins, Tawana; W008 - Wyatt, Xanaiya. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below -listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 09:30 AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1013 - Burke, Lilly; 1025 - Burke, Ryan; 1028 - Stewart Wolfe, Joni; 1180 - Meyer, Catherine; 1193 - Guzman, Edda; 2006 - Gonzalez, Lizette; 2016 - Smith, Connie; 2033 - Dakai Company Taylor, Shaunte; 2038 - Hardy, Shamily; 2042 - Anderson, Sean; 2205 - Gordon, Denali; 2238 - Baltazard, Ernstlee; 2253 - farzadmehr, samuel; 2285 - Wood, Joshua; 2291 - Greene, Keshia; 2292 - Cox, Kevonte; 2294 - Poole, Tadashi; 2305 - Lozada, Janet; 2307 - Bray, Sergio; 2310 - Neidlinger, LouAnn; 2318 - Marshell, Monica; 2338 - Perreault, Jordan; 2363 - Roberson, Jeremy; 3008 - Hobbs, Evelyn; 3012 - Tanner, Jason; 4020 - Beamon, Stephen; 4104 - Staco, Elberte; 4148 - Halle, Lisa; 4154 - Meyer, Wade; 4162 - DWJ Specialties Jones, Koretell; 4190 - Perez, Michael; 4206 - Wilson, Scott; 5021 - Burke, Brennain; 5032 - Newberry, Charles; 5034 - Morales, Derrick; 5052 - Hobbs, Evelyn; 5109 - Risbrook, Emmanuel; 5134 - Battad, elizabeth0115 - Johnson, Darrell; 0218 - adubato, Wendie; 0357 - Alexander, Loretta; 1012 - Harrison, Shanese; 2009 - Brissey, Tim; 3012 - Cortes, Angel; 5002 - Bezmen, Paul; 7018 - Newbern, Kelly; 7022 - Mahoney, Isiaah; 7023 - Thakur, Diana; 7043 - Pfundston, Cara; 7060 - Gaudet, Jazmine M; 7064 - Jackson, Johnnie; 8029 - Bezmen, Paul0127 - Delgado, Eneida; 0150 - Larribeau, Annelle; 0165 - Areizaga, Alfredo; 0176 - Mathis, Carla; 0208 - Pratt, Ashley; 0227 - torres, Jose; 0240 - Wade, Arlander; 0251 - Barry, Tom; 0253 - Monge, Christina; 0293 - Vasquez, Prisilla; 1001 - White, Charie; 1023 - Morris, Agnola; 3011 - Walker, Darniecca; 3016 - Wiggins, Eythan; 3029 - John, Jennie; 3036 - Potter, Jamie; 3059 - Lewis, Heather; 4019 - Siavichay-Alvarado, Juan; 6008 - Aheran, Euridice; 7004 - Cordero Pearman, Arlena; 7056 - Horton, Danielle; 7062 - Mercer, Kadesha; 7063 - Joseph, Judy; 7071 - Sierra, Jenuel; 7074 - Borges, Angel; 7100 - Ligon, Taylor; 7120 - Mejia, Tony; 7128 - Campos, Luis; 7129 - Allende, Carmen; 7133 - Diaz, Julio; 8033 - Nibbs, Miracle; 8122 - Depaula, Luccas; 8176 - Jefferson, Kendra. 0126 - Bradley, Deserie; 0301 - Herman, Rhonda; 0379 - Kosla, John; 0407 - Elliott, Ashley; 0492 - Blanco, Maxine; 0534 - Vega, Natasha; 2041 - Early, Paul; 2052 - Hall, Lisa; 2084 - Craft, Jordan; 3006 - Sheppard, Joseph; 3014 - Morales, Jacquelyn; 3017 - Jones, Gayle. 0041 - houston, Minnielle; 0041 Š Houston, Ralunda; 0102 - Ramos, Stephen; 0212 - laguer, Kevin; 1023 - Green, Alexia; 2066 - thomas, Khiana; 2091 - Cartagena, Ely; 2101 - Jones, Tanaras; 2116 - yorkie, myles; 4003 - Thompson, Anthony; 4027 - Banks, Keith; 4049 - Clark, Jakaree; 5002 - Daniels, Rodney; 5003 - Whipple, Erin; 5033 - Sharples Sr., Paul; 5038 - Lebedev, Alexei; 6014 - Smith, Vadohl; 6026 - thomas, Khiana; 6038 - Fontil, Matthew; 7014 - Nixon, Anthony; 7035 - Jr, Anthony Nixon; 8011 - garcia, AnaB012 - Navarro, Samary; B020 - Sola, Nanxyn; B023 - Lozano, Henessy; B029 - Barker, Leigh; C004 - Medina, Tania; C009 - Figueroa, Yaiza; C049 - Mustafa, Nidal; C078 - Cruz, Ana; D013 - Gonzales, Dario; D017 - Wiggins, Nicholas; D027 - Halstead, John; D053 - Aparicio, Lazaro; D055 - Powell, Markeyth; D058 - Elson, Laquetta; D071 - Edwards, Destiny; D083 - Cummings, Barbara A; D108 - Pinder, Rodney; D182 - Chaisson, Michelle; D209 - Laws, Mario; D223 - ojeda, nelson; E001 - Diaz, Jonathan; E014 - Mathews, Nicole; E018 - Jackson, Tawandra; E041 - Kheir, Mazin; E046 - Colon, Victor; E079 - Furlow, Carlos; E114 - Rivera, Felix Rivas1034 - Daniels, Anita; 1058 - harrison, Patreesa; 1265 - Torres, Samantha; 1279 - goodwin, jacob; 1298 - Moore, Daniel; 2079 - Willis, Guy d.; 2088 - Jackson, Julius; 2112 - Lee, Terry; 2271 - McAuliffe, Leigh; 2301 - Brown, MarkAnthony; 2327 - Hayes, Kari; 2407 - Tigue, Corey; 3067 - Goldsby, Caleb; 3256 - Sanchez, Sergio; 3301 - Pascal, Cilian; 3301 Š Pascal, Mary; 3360 - Dervil, Serena; 3372 - Rivera, Ricardo; 3386 - Nichols, Riahna; F336 - Vanattia, Julio; F338 - Dean, Drianna; F366 - Hunt, Michael; F379 - Pittman, Michael; F413 - Santos, shaunirie; F441 - Meza De la luz, Jose; F447 - Williams, Janai; G468 - Nash, Liliana; G494 - Rivera, Juan; G532 - Yochum, Dan; H544 - Maloney, Patrick; H563 - Wilton, Kipp; H566 - Hirtzig, Sierra; H570 - Shock, John; H605 - Santa Cruz, Miguel; H624 - Paty, Pauline1119 - Nieves, Jose; 1242 - Willey, Brittany; 1245 - Ortiz, Daniel; 1251 - Johnson, Michael; 1254 - Crawford, Irma; 1316 - Baron, Henry; 1319 - Banner, Taquanna; 1338 - Rodriguez, Peter; 1353 - Holland, Brian; 1375 - Dominguez, Nestor; 1401 - Rodriguez, Elsa; 1405 - Gillis, Carl; 1414 - Montanez, Hector; 1417 - Figueroa, Steven; 1437 - Robinson, Anya; 1524 - Burke, Denise; 1603 - Dieudonne, Robertson; 1720 - Toranzo, Christian; 1722 - Porro, Freddy; 1734 - Fouche, Vanessa; 1737 - Rosario, Crystal; 1751 - Stearman, Michael; 1773 - Santigo, Allison; 2028 - Reed, Reanni; 2038 - Szczepanik, Paul; 2085 - Pagan, Geovanni; 2099 - Stealey, Kristen; 2205 - Edwards, Adam; 2213 - Anderson, Vanilla; 2296 - Weathers, Lorenzo; 2422 - Fisher, Derrick; 2429 - Washington, Angelica; 2451 - Wade, Juliette; 2469 - Walker,Amari; 2600 - Lilly, Jamie1007 - Persaud, Ronald; 1206 - United Global Outreach, ; 2062 - Lemons, Shenae; 2136 - Torres, Yessenia; 2253 - Lince, Shirley; 2254 - Schaffner, Elizabeth R; 2259 - Geiger, Jonathan; 2261 - Jackson, Denise; 2299 - Fisk, Daryl; 2330 - Estrada, Lisandra; 2405 - Fletcher, Sherry; 2406 - Span, Mahogany; 2553 - Bonner, Marvin; 2575 - Dunn, Cheyenne; 2592 - Abell, Kathy; 2608 - Mai, James; 2637 - Gross, Virgina; 2662 - PREMIERE SALON AND NAIL SUPPLY Gittens, Cesson; 2664 - DeJesus, Efrain; 2677 - Hedglin, Myra. 0111 - Joseph, Stavany; 0118 - Burnett, Kimberly; 0175 - Torres, Nicole; 0187 - Hill, Dawn; 0366 - Dei Aryee, Deborah; 0416 - Nunez, Marcos; 0422 - Flaquer, Pedro; 0492 - Martinez, Laurie; 0517 - Cruz, Joaquim; 2006 - McCullough, Rhonnell; 3006 - Gonzalez, Griselle; 3008 - Paul, Brian; 3052 - Eldercraft LLC Elder, Jason; 3121 - paulino, Fidelio; 4050 - Rodriguez, Jerameel; 4064 - Gulbronson, Ashley; 4079 - Cook, Elliott; 6011 - Phillips, Andre; 6024 - Hernandez, Abigail. A011 - Malaret, Suheiry; A021 - Granadales, Ninoska; A045 - Rosario, Cris; A062 - Corsino, Lizbeth; A120 - Torres, Mildred; A123 - Blackshear, Maria; A128 - Melendez, Kathleen; A154 - Augustave, Desiree; A156 - Palomo, Carlimar; A174 - Martinez, Lisanette; A182 - Linzy-Richardson, Jaelyn; A198 - Lozada, Maria; A202 - Colon, Bianca; A217 - Santos, Evan; A223 - Acevedo, Sylvia; A299 - Padilla, Migdalia; B312 - Pena, Michael; B324 - Vazquez, Freed; C369 - Marchidon, Remus; D399 - Prado-Guadalupe, Daniel; D420 - McIntire, Madison; E509 - Baker, Shannon; G581 - Brown, Jeffrey; G582 - Viera, Issac j. A007 - bradley, Kineisha; C105 - Rosario, Reinaldo; C113 - Mccutchen, Justin; C128 - Hester, Callie; C152 - Agostini, Lined; C160 - Brown, Casey; D332 - Owens, Kaylen. A120 - Cesaire, Isham; B177 - Rodriguez, Tina; B204 - Potts, Tasha; B220 - Rivera, Noemi; C183 - Meissner, Christina; C209 - Chavez, Jessica; C219 - Marcucci, Ann Marie; C227D - Richardson, Tara; C227G - Rivera, yvette. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:15 PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.1126 - Gnaster, James; 1313 - Ellington, Jaronte; 1508 - Garcia, Alejandro; 2223 - Oser, Daniel; 2417 - Precision Security and Fire Chambers, Donald; 2509 - Herbert-Erlacher, Heaven; 3116 - sheets, gregory; 3305 - Jackson, Jerome; 3503 - Hudson, Adam; 3511 - Casella, Jaclyne; 3601 - Haboain, Anthony; 3804 - Batten, JayvonB009 - Jerome, Maneka; B053 - Purrazzi, Vincent; B063 - Daniel, Cathy; B087 - Arroyo, Malaquias; B198 - bouey, Sade; B218 - Jones, Bruce; C018 - Viverito, Frank; C020 - Ball, Jeffrey; D042 - Taylor, Arielle; D066 - Robinson, Wortford; D075 - Relentless Construction Vargas, Jorge; F016 - Cobbs, Ashley; F025 - Morris, Natasheona. A037 - Jennings, Raymond; G208 - Upham, Mike; H231 - Whitter, Shante; I264 - Dearlove, Lurline; J364 - Slater, Bolmon; K448 - Rodriguez, Ben; S580 - Roseboro, Marilyn. A127 - Bundy, David; A135 - Hoffman, Branden; C302 - Edge Marketing Hick, Tim; C306 - Fowler, Anthony; C323 - ROBINSON, NATALIE; C340 - Macloud, Zach; D430 - Parrillia, Israel; D450 - Richard, Isaac; E018 - Rumble, Gina; E029 - Miller, Walter; E089 - Miller, Toni; F604 - Henderson, Rose; F639 - Trent, Talon; F650 - Green, Nissandra; F688 - Jernigan, Jason; G016 - Taylor, Tiffany; G035 - Schweigert, Kathryn; H834 - buchanan, Jeffrey. A110 - Mitchell, Tristan; A113 - Hoey, Christine; A114 - Bennett, Ashley; B224 - Bryson, Alisha; B225 - Wilson, Amirah; B226 - Barnes, Keona; C301 - Otero, Nina; C316 - Viverito, Frank; D424 - Leon, Kaala; D446 - Thomas, Micah; D464 - Pringle, Jr, Albert; D466 - Lopez, Pedro; G704 - Baker, Keianna; G740 - Serafin, Anthony; G760 - Quinones, Ida; K009 - Surrency, JamethiaA009 - RAGHUNANAN, SHAWN; A011 - Phillips, Laqwanna; B002 - Prince, Lovrn; B003 - Canales, Gabriella; B005 - Dickinson, Brandon; B008 - Marte, Jarlyn; C009 - Noble, Kenneth; C012 - Snow, Steven; C032 - Earth Trades Henderson, Todd; D020 - Horne, Mona; D040 - Lockhart, Kierra; D044 - Rivera, Damaris; D058 - Poindexter, Michael; D059 - Stanley, Claudia; D069 - Nelson, Tara; D102 - nelson, bridget; D105 - SERRANO, Anna; D114 - Hobbs, Anthony; E067 - Ingram, Aaron; E086 - Horne, Janice; E089 - Nunez, Joel; F009 - Moran, Phillippe; F037 - Ward, Joshua; F040 - Leonard, Shannon; H006 - Ruiz, Jose; H039 - Wagner, Carrie; I004 - Wansley, Lavar; J110 - Johnson, Yolanda; J423 - Rodriguez, Ricardo; J503 - Marte, Jarlyn; J518 - Lopez, Freddy; J611 - We Provoke Thought Abdul-Karim, Raashid; J618 - Taylor, Shinese; J806 - Gelin, Brittany; J811 - Cochran, Sherrita; J912 - Conwell, Shomonica; P057 - Smith, Vennis; P078 - Small Cell Solutions, Inc. Davis, Kerry. A108 - Mcduffie, Janet; A115 - Gray, Jean; B232 - Mather, Garth; B253 - Schenck, Shatanya; B282 - Stone, Jamie; B286 - Sanchez, Joshua; B299 - Rejouis, Margarette; C305 - Rowen, Michael; C309 - Parker, Tom; C354 - Burnside, Sparkle; D476 - Haley, Austin; E537 - Mobley, Iya; E546 - Siler, Michael; E567 - Petersen, Surayyah; E591 - Interstellar Technologies Initiative, LLC Pacheco, Anthony; F624 - Gilbert, Michael; F631 - Halvorsen, Asia; F659 - Wolff, Micheal; F664 - Carter, Eloise; G702 - Nichols, Angela; G713 - Hinds, Veronica; G716 - Morrison, Amber; G728 - Beharry, Michael; G731 - Russell, Eustace; G733 - Pinto-Lewis, Yhorgos; H832 - goff, alexis; P019 - Marshall, Orville. 00103 - Hawkins, Steve; 00203 - Blekicki, Kim; 00256 - Hasley, David; 00271 - Hasley, David; 00416 - Richard, Jeremy; 00418 - Shelar, Wayne; 00425 - Richard, Jeremy; 00442 - Voteur, Donald; 00506 - Bach, Daniel; 00540 - McLaren, Robert; 00546 - Atripaldi, Kyle; 00554 - Pruitt, Michael Ray; 00563 - Burns, Tiffany; 00599 - ORTIZ, JOANNE; 00619 - Osborne, Mary; 00627 - Filabaum, Kaleigh; 00725 - williams, richard; 00748 - Kilponen, Dawn; 00782 - Colon, Ronald; 00784 - Osborne, Mary; 00786 - Walker, Chris1004 - Gines, Ida; 1098 - Williams, Barri; 2010 - Ditsch, Ryan; 2016 - MARTINO, JOSE; 2049 - Rivera, Vanessa; 2145 - Levigne, Austin; 3012 - Williams, Clifton; 3051 - McDonough, Chase; 4020 - Green, John; 5065 - Williams, Shakeisha; 5112 - Croteau, Lori; 6015 - Alexiou, Charles; 6102 - Campbell, Tanya; 7005 - Gardner, Ronald; 7025 - Renaud, Ethan; 7032 - Turner-Collins, Amy. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.Notice is hereby given thatwill sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sales will take place on. The sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) on behalf of the facilities management. Units will be available for viewing prior to the sale on www.storagetreasures.com . Contents will be sold for cash only to the highest bidder. A 10% buyer’s premium will be charged as well as a $50 cleaning deposit per unit. All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. No one under 16 years old is permitted to bid. The property to be sold is described as “General Household Items” “Personal Property” unless otherwise noted. Unit # Š Name Š Description. Value Store It 29 at 1251 Fountains West Blvd, Ocoee, FL 34761 will list storage units on www.storagetreasures.com atA010 Glenda Ferdinand;A011 Glenda Ferdinand;A024 Jeff Robinson/Jeff III Robinson;A105 William Adam Lee Holton;A115 Donel Richemond;B010 Sarah Johnston;B161 Diandra Wright/Diandra Siobhan Wright;C104 Gloria Gilliam/Gloria Rene Gilliam;C114 Thomas Armon Schrandt;C146 Gloria Gilliam/Gloria Rene Gilliam.. gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.4T1BK46K28U5611732008 TOYT1C4NJCBA5HD1018422017 JEEP2G1WB5EK9A11902282010 CHEV3VWD67AJ7GM2535462016 VOLK5NPEB4AC8CH3466612012 HYUNZFBCFABH7EZ0024352014 FIATNotice is hereby given that onat 08:00 AM the following vehicles(s) may be sold at public sale atfor the amount owed on each vehicle to satisfy the lien for repairs, services and storage charges and any administrative fees allowed pursuant to Florida Statute 713.585. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:2HGEJ6446VH1086771997 HONDA 83101.38Benji Auto Repair, 2779 OLD DIXIE HWY STE D, KISSIMMEE, FL 34744. gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:4T1BF1FK7FU073269TOYT 2015KNMAT2MTXGP618892NISS 2016KNMAT2MT4FP550927NISS 20151N4AL3AP2JC147032NISS 20185NPE24AF1FH132075HYUN 20151N4AL11E35C340198NISS 20051G6AA5RX6D0178082CADI 20132T1BU4EE5AC450257TOYT 20101GCCS145728140764CHEV 2002KMHHT6KD5DU082170HYUN 201319XFB2F53EE037237HOND 20143N1AB7AP9EY287356NISS 20145LMFU27R44LJ34828LINC 20042T3H1RFV5MW142224TOYT 20211FTRE14231HB61410FORD 2001JS1SK44AXM7101809SUZI 2021Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates at 7AM. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:JH2MF06482K010171HOND 20023C4PDDEGXKT738622DODG 2019JH2SC6122LK500051HOND 20202A4GM48406R838099CHRY 20062T1BR12E71C493485TOYT 20014A4JM3AS0AE017226MITS 20105J6RM4H38FL021830HOND 20155YFBU4EE5CP008985TOYT 20121FMCU0DG0CKA62690FORD 2012JTKDE167590285653SCIO 20091FTNW20L44ED54588FORD 20041FMEU73E09UA43281FORD 2009WDBTJ75J74F064235MERZ 20045FNYF3H5XAB003932HOND 20105N1AT2MV0GC896172NISS 20162C3CDXGJ5HH581516DODGE 20172D8HN54P38R125604DODG2008JM1NDAB77N0507009MAZD 2022Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates at 7AM. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:4T1B11HK6JU055754TOYT 20181FT7W2BT6BEC33497FORD 20111GCNCNEH1GZ332124CHEV 20165TDJZRFH0JS547148TOYT 20183N1CP5DV2LL515765NISSAN 20201HGCR2F34GA051703HOND20165UXTR7C58KLF28228BMW 20192HKRM4H49GH610180HOND 2016WDDHF5GB9BA264651MERZ 2011SHHFK7H48MU215653HOND 20213C4NJCEB7MT602188JEEP 2021Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:2008 ToyotaVIN: JTDKB20U8833028602009 FordVIN: 1FAHP36NX9W2373552004 ChevroletVIN: 1GAHG39U2411670232004 KiaVIN: KNDJD7336452265131995 HondaVIN: 1GHGCD5534SA0485982008 CadillacVIN: 1GYEE637780120757To be sold at auction at 8:00 am. on June 28, 2023 at 7301 Gardner Street, Winter Park, FL. 32792ADVERTISEMENT OF SALE NOTICE IS HEREBY GIVEN that the undersigned intends to sell the personal property described below to enforce a lien imposed on said property under The Florida Self Storage Facility Act. ADVERTISEMENT OF SALE NOTICE IS HEREBY GIVEN that the undersigned intends to sell the personal property described below to enforce a lien imposed on said property under The Florida Self Storage Facility Act. Bidding takes place on lockerfox.com and concludeswith payment following in CASH at the facility. Vil, Adelyne Household Items; Lawrence, Jalynn Household items; Ramirez, Madeline Household Goods; Day, Arel Household Items/Goods; Fernandez, David Household Items; Sims, Lashawn Household Items/Goods; Jackson, Malekah Household items; Osorio, Graciela Household Items; Smith, Britannica Household Items/Goods; Bowe, Tamara Household Items/Goods; Turner, Sandra Household Items; Stone, Edmond Household Items/goods; Robinson, Shonte Household Items/Goods; wilson, brian Household items; Gray, Susan Household Items/Goods; Blue, Devon Household Items/goods; Estrella-Silverio, Yomaris Household Items/goods; Thompson, Christopher Household Items/Goods; Alexandre, Johnny Household Items/goods; Swint, Gia Household Items/goods; Darlington, John Household Items/goods; Jackson, Destiny Household Items/goods; Victor, Dalen Household Items/goods. The Florida Self Storage Facility Act. Bidding takes place on lockerfox.com and concludeswith payment following in CASH at the facility.Bullard, Christopher Household Goods, Bikes, Tools, Couch, Grill, Deep freezer, washer and dryer,Misc boxes, Misc bins; Bradford, James Household Goods, Clothes, Couch, Misc Bins, Misc Boxes, Shoes, Luggage, Tools, Yard Equipment ; Decrescenzo, Anthony Household Goods, Chairs, Wardrobes, Misc Boxes, Misc Bins, Table; Davis, Raujon Household Goods, Bed Frame, Mattress, Chairs, Couch, Dressers, Vacuum ; Morgan, Carolynn Household Goods, Couch, Misc Boxes, Appliances, Wardrobes, Chairs, Bedroom Furniture; Hagood, Allen House HoldGoods, miscellaneous bins, dresser heater, fryer pot miscellaneous boxes, hunting gear ; JUSTICE, KARA ALENA Household Goods , grill, file, cabinets, printer, miscellaneous boxes ; Boone, Wendy House HoldGoods miscellaneous boxes, vacuum, miscellaneous bins, bedroom furniture, living room, furniture carpet, mattress; Thompson, Giovanna Household Goods, guitar nursery, miscellaneous bins, picture, frame, washer ; Hale, Mitchell Household Goods miscellaneous bags, B ins; Centeno, Anthony Household Goods, Chairs, Sofa, Misc Bins, Blinds, Misc Boxes, Suit case,; Spurlock, Anthony House Hold Goods miscellaneous boxes, miscellaneous bins, TV, dresser, guitar, and TV, dining table ; Kulp, Myya House HoldGoods, Suit Cases, Vacuum, Bins, Boxes, Bags; Holmes, Brittany House HoldGoods sectional, living room, furniture, dining table, chairs, miscellaneous bin, miscellaneous bag, Lamps ; Gonzalez, Vanessa Household Goods, TV, book shell couch, fan bags, vacuum ; Davis, Tysheerah House HoldGoods living room, furniture, couch, mattress, miscellaneous bags. Run dates 6/7 and 6/14.ORDER OF PUBLICATION COMMONWEALTH OF VIRGINIA Roanoke City Circuit Court Commonwealth of Virginia, in re:The object of this suit is to: terminate the residual parental rights of De’Sandra Yvette Wright pursuant to Virginia Code Sections 16.1-283(B) and 16.1-283(C) and 16.1-283(C)(1) and approve the goal set at the permanency planning hearing of adoption. “Residual parental rights are defined by Section 16.1-228 of the Code of Virginia (1950) as amended as the rights and responsibilities remaining with a parent after the parent loses custody of a child, including, but not limited to the right to visitation, consent to adoption, the right to determine religious affiliation, and the responsibility for support. The termination of your residual parental rights will permanently end all of your rights and responsibilities to the child named in the petition. The ties between you and your child are severed forever and you become a legal stranger to the child.” It is ordered that the defendant De’Sandra Yvette Wright appear at the above-named Court to protect his or her interest on or before July 14, 2023 at 9:00 am. Case Nos. CJ23-40, CJ23-92 Brenda S. Hamilton, Clerk. Run dates 5/17, 5/24, 5/31 and 6/7.