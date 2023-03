Legal Public Notices 3/8/23

Orlando Legals

Personal property of the following tenants will be sold at public sale to the highest bidder to satisfy a rental lien in accordance with Florida Statutes, Sections: A83.801 - 83.809.. Viewing of photos will be available on www.lockerfox.com , up to 5 days prior to each scheduled sale. The owners or their agents reserve the right to bid on any unit and also to refuse any bid. All items or units may not be available on the day of sale. The Public Sale will take place via www.lockerfox.com on:Christine Hohf #1440, Mariano Vasquez #1233, Wilbert Mcfadden #1453. The above Tenants have been given proper notice, fourteen days prior to the first publication of this Notice of Sale, that the Owner will enforce a statutory lien on the property located in their respective unit of the above-mentioned self-storage facilities. Ad to run: March 1 and 8, 2023.will hold a public auction to sell personal property described below at the property indicated:at the times and location listed below. The personal goods stored therein by the following:Latisha Starke - Household Goods. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com Purchases must be made with cash only and paid at the above reference facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below.Daisha Brown-HOUSEHOLD GOODS, Katherine Pagan- HOUSEHOLD GOODS. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicatedat the time and location listed below. The personal goods stored therein by the following:Cierra Smith- Furniture TVs and clothes, Amber Caldwell- 2bedrooom home. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.Extra Space Storage will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following: The personal goods stored therein by the following:: Baltazar Quinain boxes totes cabinets, Shawn Bergeron furniture Extra Space Storage will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below: The personal goods stored therein by the following:Jennifer Chiappone- Mini Bike, safe, purse, VHS tapes, clothing, pictures, boxes. Cynthia Colon- dresser, luggage, table, bags, toys, totes. Edgar Soto- bed, mattress, TV, printer, bike, clothing, art, toys, boxes, totes. Shakiraliss De Jesus- furniture, bike, cooler, luggage. Donna Barnett- dresser, electronics, clothes, shoes, bags. Sull-ven International LLC- chair, books, pictures, tools, boxes. Alexis Broomfield- furniture, clothes, fridge, lamp, shoes, toys, totes. Anthony Brooks- chair, ladder, clothes, shoes, bags. Daniel Bodt- bed, dresser, shelves, luggage. The personal goods stored therein by the following:: Samara Steven; couch, dining table, 4chairs, bed, TVs, mirror, boxes. Brian Garzon; Office supplies, tools, household personal. Towan Edward Mathis; shoes, weight lifting bench, boxes, clothes. Peabo Ingram; Household items. The personal goods stored therein by the following:Griffin Paris; household goods: Russel Jeffcoat; household goods: Kristin Miller; household goods: Christian Mateo; household goods: Patrick Hanson; household goods: Shelly Caran; household goods: Victor Rodriguez; gym equipment The personal goods stored therein by the following:The Bridge at Orlando furniture, paperwork, decorations; Jonathon English 4 bedroom home fully furnished, tools, tables, bedrooms set, boxes; Justin David Johnson books, clothes, electronics; Joshua Garcia household items; Amira Willingham dorm furniture. The personal goods stored therein by the following:Adolphus Hall-Household items, Manny Ojeda-Household items\] The personal goods stored therein by the following:Dulce Maria Pacheco Aquino-Household items, Dulce Maria Pacheco Aquino-Household items. The personal goods stored therein by the following:Santos Sanchez, clothes and electronics; Laresa Moore, LR BR 3 beds, boxes, household items; Eddie Holmes, Clothes, Shoes, TV, Vinyl Records. The personal goods stored therein by the following:Tracy Ross-Hines: Couch, mattress, bikes, folding rolling bed, stools, headboard; Steven Moore: furniture, snowboard, shoe boxes, HHG, clothes, bedding, boxes, toes, freezer. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated: March 21st, 2023 at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following:Deion Martinez-Household items, Elizabeth Fullington-Household items. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following: 12:00 PM Extra Space StorageMichael Stewart-household goods.-Amanda M Trail-household items. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to comlete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:Gaspar De Avila: luggage, box-Junay Morris: mattress, kid's items-Lareen Fuchs: baby items, household-Monica Ewen: totes-Julian Williams: household items-Lawrence Hill: luggage, tools-Pablo Masid: table, bike-Tarasheka Davis: household items-Abiel Castro: boxes, furniture-Earl Jackson IV: totes-Jennifer Osborne: dirt bike, household items. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:Joshua Gales- Household Items. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.will hold a public auction to sell personal property described below belonging to those individuals listed below at the location indicated:at the times and locations listed below. The personal goods stored therein by the following:Shukeema Woodard- Seasonal, TV's. The auction will be listed and advertised on www.storagetreasures.com . Purchases must be made with cash only and paid at the above referenced facility in order to complete the transaction. Extra Space Storage may refuse any bid and may rescind any purchase up until the winning bidder takes possession of the personal property.IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA JUVENILE DIVISION: 07IN THE INTEREST OF MINOR CHILD: L.R. DOB: 6/19/2020. SUMMONS AND NOTICE OF MANIFEST BEST INTEREST HEARING STATE OF FLORIDA To:last known address: 3435 S. Orange Ave., Bldg. S., Apt. 105 Orlando, FL 32823 WHEREAS a Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this Court regarding the above-referenced child, a copy of which is attached; you are hereby commanded to appear before Judge Heather L. Higbee, on March 21, 2023, at 10:00 a.m., at the Juvenile Justice Center, 2000 East Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for a MANIFEST BEST INTEREST HEARING. You must appear in-person on the date and at the time specified. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS MANIFEST BEST INTEREST HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THIS CHILD. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD NAMED IN THE PETITION ATTACHED TO THIS NOTICE. “Pursuant to Sections 39.802(4)(d) and 63.082(6)(g), Florida Statutes, you are hereby informed of the availability of private placement with an adoption entity, as defined in Section 63.032(3), Florida Statutes.” WITNESS my hand and seal of this Court at Orlando, Orange County, Florida this 14th day of February 2023. This summons has been issued at the request of: CLERK OF THE CIRCUIT COURT Chelsea Bogdan, Esquire FBN: 0123752 [email protected] , Children’s Legal Services. By: /s/ Deputy Clerk (Court Seal)IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA JUVENILE DIVISION: 07IN THE INTEREST OF MINOR CHILD: L.R. DOB: 6/19/2020. SUMMONS AND NOTICE OF MANIFEST BEST INTEREST HEARING STATE OF FLORIDA To:last known address: 3435 S. Orange Ave., Bldg. S., Apt. 105 Orlando, FL 32823 WHEREAS a Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this Court regarding the above-referenced child, a copy of which is attached; you are hereby commanded to appear before Judge Heather L. Higbee, on March 21, 2023, at 10:00 a.m., at the Juvenile Justice Center, 2000 East Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for a MANIFEST BEST INTEREST HEARING. You must appear in-person on the date and at the time specified. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS MANIFEST BEST INTEREST HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THIS CHILD. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD NAMED IN THE PETITION ATTACHED TO THIS NOTICE. “Pursuant to Sections 39.802(4)(d) and 63.082(6)(g), Florida Statutes, you are hereby informed of the availability of private placement with an adoption entity, as defined in Section 63.032(3), Florida Statutes.” WITNESS my hand and seal of this Court at Orlando, Orange County, Florida this 14th day of February 2023. This summons has been issued at the request of: CLERK OF THE CIRCUIT COURT Chelsea Bogdan, Esquire FBN: 0123752 [email protected] , Children’s Legal Services. By: /s/ Deputy Clerk (Court Seal)IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA JUVENILE DIVISION: 07IN THE INTEREST OF MINOR CHILDREN: J.A. DOB:03/06/2020, J.A. DOB:03/15/2021, A.A. DOB: 06/11/2022 SUMMONS AND NOTICE OF TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING AND MANIFEST BEST INTEREST HEARING STATE OF FLORIDA To:last known address: 4610 Conley St. Orlando, FL 32811 WHEREAS a Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this Court regarding the above-referenced children, you are hereby commanded to appear before Judge Heather L. Higbee, on April 13, 2023, at 9:30 a.m., at the Juvenile Justice Center, 2000 East Michigan Street, Orlando, Florida 32806, for a MANIFEST BEST INTEREST HEARING. You must appear in-person on the date and at the time specified. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS MANIFEST BEST INTEREST HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THIS CHILD(REN). IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS AS A PARENT TO THE CHILD NAMED IN THE PETITION ATTACHED TO THIS NOTICE. “Pursuant to Sections 39.802(4)(d) and 63.082(6)(g), Florida Statutes, you are hereby informed of the availability of private placement with an adoption entity, as defined in Section 63.032(3), Florida Statutes.” WITNESS my hand and seal of this Court at Orlando, Orange County, Florida this 2ND day of March, 2023. This summons has been issued at the request of: CLERK OF THE CIRCUIT COURT Chelsea Bogdan, Esquire FBN: 0123752 [email protected] , Children’s Legal Services. By: /s/ Deputy Clerk (Court Seal)IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR ORANGE COUNTY, FLORIDA. DIVISION: 7/HIGBEEIn the Interest of: E.O DOB: 07/03/2015, E.K DOB: 04/05/2018, minor children. SUMMONS AND NOTICE OF ADVISORY HEARING FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS, STATE OF FLORIDA. TO:, mother, ADDRESS UNKNOWN. A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this court regarding the above - referenced children, you are hereby commanded to appear before The Honorable Judge Heather Higbee on April 4, 2023 at 9:00 a.m. in court room 6 at the Juvenile Justice Center, 2000 East Michigan Street, Orlando, FL 32806, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. You must appear on the date and at the time specified: In Person. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS OF THIS CHILD (OR CHILDREN). IF YOU FAIL TO APPEAR YOU MAY BE HELD IN CONTEMPT OF COURT. WITNESS my hand and seal of this court at Orlando, Orange County, Florida this 14th day of February, 2023. This summons has been issued at the request of: KIRSTEN TEANY, Esquire, Florida Bar No.: 981540, Attorney for Department of Children and Families, [email protected] . CLERK OF THE CIRCUIT By: /s/ Deputy Clerk (Court Seal)IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR OSCEOLA COUNTY, FLORIDA DIVISION: 41. IN THE INTEREST OF: D.D., DOB: 10/30/2007, Minor child. NOTICE OF ACTION AND OF ADVISORY HEARING FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS. STATE OF FLORIDA. TO:, Unknown Address. A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this court regarding the above-referenced children; you are to appear before Judge Laura Shaffer, on April 3rd, 2023, at 3:00pm at the Osceola County Courthouse at 2 Courthouse Square, Courtroom 4C, Kissimmee, FL 34741, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THIS CHILD. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS TO THE CHILD WHOSE INITIALS APPEAR ABOVE. "Pursuant to Sections 39.802(4)(d) and 63.082(6)(g), Florida Statutes, you are hereby informed of the availability of private placement with an adoption entity, as defined in Section 63.032(3), Florida Statutes." WITNESS my hand as the Clerk of said Court and the Seal, this 10th day of February, 2023. CLERK OF THE CIRCUIT COURT (Court Seal) By: /s/ Deputy Clerk.IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR OSCEOLA COUNTY, FLORIDA DIVISION: 41IN THE INTEREST OF P. C.-A., DOB: 03/11/2008, J. C.-A., Jr., DOB: 02/22/2011, K. C.-A., DOB: 11/19/2012, A. C.-A., DOB: 12/05/2013, H. C., Jr., DOB: 04/11/2015, L. C., DOB: 07/20/2016, MINOR CHILDREN. NOTICE OF ACTION AND OF ADVISORY HEARING FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS STATE OF FLORIDA TO:(unknown address) A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this court regarding the above-referenced child(ren); you are to appear before Judge Laura Shaffer, on April 3rd , 2023, at 3:30p.m. at the Osceola County Courthouse at 2 Courthouse Square, Courtroom 4C, Kissimmee, FL 34741, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. You must appear on the date and time specified. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THESE CHILDREN. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS TO THE CHILDREN WHOSE INITIALS APPEAR ABOVE. "Pursuant to Sections 39.802(4)(d) and 63.082(6)(g), Florida Statutes, you are hereby informed of the availability of private placement with an adoption entity, as defined in Section 63.032(3), Florida Statutes." DISABILITIES NOTICE: If you are a person with a disability who needs any accommodation in order to participate in this proceeding, you are entitled, at no cost to you, to the provision of certain assistance. Please contact the ADA Coordinator, Court Administration, Osceola County Courthouse, 2 Courthouse Square, Suite 6300, Kissimmee, Florida, (407) 742-2417, at least 7 days before your scheduled court appearance, or immediately upon receiving this notification if the time before the scheduled appearance is less than 7 days; if you are hearing or voice impaired, call 711. WITNESS my hand as the Clerk of said Court and the Seal, this 13th day of February, 2023. CLERK OF THE CIRCUIT COURT (Court Seal) By: /s/ Deputy Clerk.IN THE CIRCUIT COURT OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR OSCEOLA COUNTY, FLORIDA DIVISION: 41. IN THE INTEREST OF: A.M. DOB: 01/06/2017, S.M. DOB: 11/28/2018, K.M. DOB: 08/06/2021, Minor children. NOTICE OF ACTION AND OF ADVISORY HEARING FOR TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS. STATE OF FLORIDA. TO:, Unknown Address. A Petition for Termination of Parental Rights under oath has been filed in this court regarding the above-referenced children; you are to appear before Judge Laura Shaffer, on April 6th, 2023, at 11:00am at the Osceola County Courthouse at 2 Courthouse Square, Courtroom 4C, Kissimmee, FL 34741, for a TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS ADVISORY HEARING. FAILURE TO PERSONALLY APPEAR AT THIS ADVISORY HEARING CONSTITUTES CONSENT TO THE TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS TO THIS CHILD. IF YOU FAIL TO APPEAR ON THE DATE AND TIME SPECIFIED YOU MAY LOSE ALL LEGAL RIGHTS TO THE CHILD WHOSE INITIALS APPEAR ABOVE. "Pursuant to Sections 39.802(4)(d) and 63.082(6)(g), Florida Statutes, you are hereby informed of the availability of private placement with an adoption entity, as defined in Section 63.032(3), Florida Statutes." WITNESS my hand as the Clerk of said Court and the Seal, this 23rd day of February, 2023. CLERK OF THE CIRCUIT COURT (Court Seal) By: /s/ Deputy Clerk.IN THE JUVENILE COURT OF MONROE COUNTY, GEORGIA. IN THE INTEREST OF: A. S., SEX F, AGE 10, DOB 02/2012,CHILD UNDER 18 YEARS OF AGE. TO WHOM IT MAY CONCERN JENNIFER ZELIK SMITH (mother); KEVIN SMITH (father); SANDRA CARTER (guardian); ANY UNKNOWN PUTATIVE FATHER; AND ANY ONE ELSE CLAIMING A PARENTAL INTEREST IN THE ABOVE CHILD You are notified that a Petition for Dependency concerning the above child was filed against you in said court on 02/09/23 and by reason of an Order for Service entered by the court on 02/07/23 YOU ARE COMMANDED AND REQUIRED TO BE AND APPEAR before the Monroe County Juvenile Court, for a hearing at the Monroe County Justice Center, Forsyth, Georgia on 02/22/23; and on 04/13/23 following service by publication. Serve an answer on Petitioner’s Attorney, James E. Patterson, P.O. Box 1006, Forsyth, Georgia 31029. You may obtain a copy of the petition by contacting the Monroe County Juvenile Court Clerk. WITNESS the Honorable Judges of this court, this 9th day of February, 2023. /s/ LINDSEY TAYLOR, CLERK, MONROE COUNTY JUVENILE COURT.NOTICE OF PUBLIC AUCTION FOR MONIES DUE ON STORAGE LOCKERS LOCATED AT UHAUL COMPANY FACILITIES. STORAGE LOCATIONS AND TIMES ARE LISTED BELOW. ALL GOODS SOLD ARE HOUSEHOLD CONTENTS, MISCELLANEOUS OR RECOVERED GOODS. ALL AUCTIONS ARE HELD TO SATISFY OWNER'S LIEN FOR RENT AND FEES IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807, STARTS AT 8:00am and RUNS CONTINOUSLY.: 1042 Marie Alvarez, 1610 Taylor Gill, AA6708H Diana Blandon, 2301 Muaz Nuruddin, 1932 Jovany Rodriguez, AA0543Q Michael Domke, 2143 Devontae Croskey, AB8665B Myla Ortiz, AA4128A Jamelia Gilliam, AA4628E Matthew Molin, AA5910M Carlos Santiago, 1524 Trent Flanagan, AA0567M Johnny Santos, AA0294D Cynthia Spicer, AA3827F Robert Benoit, 1267 Darrick Jones, AA5006E Jami Cline, AA6337K Samantha Tutor, 1832 Michael Rollerson, AA8876C Robert Benoit, 1626 Ashley Pugh, AA5129T Cynthia Spicer, AA6568N Nivea Perez, AA4201N Lawanda Ashton, AA5321P Joe Mackintosh, 1931 Nicole Shine, AA8212F Robret Benoit, 1532 Scott Bolin, AA3539C Diana Blandon, AA1804P Vincent Battaglia, AA5569M Lawanda Ashton, AA7535D Matthew Molin, 1125 Shadava Williams, AA9310M Matthew Pochatko, AA0030A Patricia Gabrysiak, AA6584F Robert Benoit, AA4157P Theodore Ingram, AA9312M Matthew Pochatko, AA4676E James Bernens, AA3987F Robert Benoit, AA1620Q Yovany M, Baguet Vazquez, AA3964P Samantha Tutor, AA2985Z Johnny Santos, AB5882A Todd Martin, AA1873C Samantha Tutor, 1936 Luis Rodan, AA6541E Theodore Ingram, AA3776F Diana Blandon.AA5570E Mary Lieffring, AA0220H Daniel Summers, C206 Vick Phillips, AA7764E Chaitra McCormick, D125 Angela Kidd, B214 Jeremiah Martinez-Medina, AA0657U Mary Lieffring, AA1684D Mary Lieffring, B125 Chris Beck, C170 Marvin Goodman, D210 Richard Valentin, B205 Chris Beck, C204 Michael Torres. U-Haul Goldenrod rd 3500 S. Orange ave Orlando Fl. 32806 04/04/2023: 325 Jenay Dorvilus, 318 Pedro Torres, 1601 Andre Gamble, 432 Hector Ramos, 329 Luis Maldonado, 507 Anthony Diaz, 322 Julian Pelaez, 316 Courtney Moore.To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below -listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:45PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1013 - Burke, Lilly; 1025 - Burke, Ryan; 1028 - Stewart Wolfe, Joni; 1136 - Dufrene, Tabitha; 1168 - Hope, Terence; 1191 - MAK Management Hedrick, Melissa; 1196 - Rich, Danielle; 2009 - Ortiz, Michelle; 2016 - Smith, Connie; 2024 - Jagtiani, Neeraj; 2033 - Dakai Company Taylor, Shaunte; 2051 - Kern, Robert; 2107 - Newton, Daelin; 2191 - Shetty, Priyanka; 2242 - Clayton, Kalen; 2294 - Poole, Tadashi; 2305 - Lozada, Janet; 2307 - Bray, Sergio; 2371 - Inglis, Kacy P; 2391 - Alberts, Kristin; 3007 - Murphy, Christion; 4012 - hall, britnie; 4044 - Williams, Katherine; 4141 - Reyes, Ivan; 4144 - Oquendo, Ralson; 4148 - Halle, Lisa; 4162 - DWJ Specialties Jones, Koretell; 4163 - Bell, Kristin; 4190 - Perez, Michael; 4200 - Rivera, Roberto; 5021 - Burke, Brennain; 5032 - Newberry, Charles; 5034 - Morales, Derrick; 5102 - Joseph, Hyanicque; 5109 - Risbrook, Emmanuel; 5118 - Llewellyn, Ricky E; 5134 - Battad, elizabeth; 5136 - Reid, Donna; 5153 - Pantazoglou, Alexus0203 - Boston, Krystle; 0218 - Newton, Wendie; 0245 - Carrier, Victoria; 0357 - Alexander, Loretta; 2024 - Santiago, Jorge; 5008 - Danish, Henry; 7023 - Thakur, Diana; 7061 - Kasner, Christopher; 7064 - Jackson, Johnnie; 7077 - Figueroa, Alexis; 7088 - Alexis, Myriam; 9024 - Nelson, Dustin0161 - Cederle, Lucille; 0165 - Areizaga, Alfredo; 0217 - Draine, Yolanda; 0222 - Benitez, Ashley; 0240 - Wade, Arlander; 0242 - Broederdorf, Jeffrey; 0253 - Monge, Christina; 0256 - Jimenez, Maribel; 0268 - Smith, Patrick; 0289 - Negron Jr, Alexis; 0293 - Vasquez, Prisilla; 1001 - White, Charie; 1006 - Velasco, Miriam; 1023 - Morris, Agnola; 2019 - Johnson, Eugene; 2023 - Gray, Michael; 3059 - Lewis, Heather; 4004 - Guzman, Modesto; 5024 - Rodriguez La Versa, Edsel; 6034 - Gutierrez, Sergio; 7011 - Miranda, Cindy; 7012 - Moon, Jessica; 7029 - Wharton, Jeanne; 7046 - Reese, Marcus; 7061 - McDaniel, Jasmine; 7074 - Borges, Angel; 7094 - Rios Marin, Juan; 7107 - Alvarez, Gebriel; 7125 - Miro Caparros, Antonio; 7128 - Campos, Luis; 7129 - Allende, Carmen; 7135 - Antonio Ortiz Reyes, Jose; 7141 - velazquez, Nanette; 7144 - Rodriguez, Daniel; 8006 - Cederle, Lucille; 8018 - Chilis Grill & Bar Velez, Anibal; 8041 - McCoy, Jami; 8042 - Thomas, Kara; 8043 - Ventura, Juan; 8118 - Aponte, Jorge; 8175 - Varney, Mackenzie; 8183 - Alvelo, Karen0126 - Bradley, Deserie; 0301 - Herman, Rhonda; 0492 - Blanco, Maxine; 0497 - Roush, Jason; 0524 - Thomas, Anthony; 0568 - Ingalls, Stephen; 0570 - Perez-Bourdoin, Jonathan; 2096 - Costopoulos, Sabrina; 2121 - Hodgetts, Stephen C; 3014 - Morales, Jacquelyn; 3017 - Jones, Gayle. 0004 - clark, shakeana; 0005 - Ayala, Sixnery Claudio; 0033 - Harvey, Earlene; 0041 - houston, Minnielle; 0102 - Ramos, Stephen; 0212 - laguer, Kevin; 0215 - Harvey, Laverne; 0229 - RIVAS, HALEY; 0240 - Lopez, Gustavo; 1015 - HENDRICKSON, EDWIN; 1023 - Green, Alexia; 1031 - Pitts, Tom; 2066 - thomas, Khiana; 2071 - Decarvalho, Rito; 2091 - Cartagena, Ely; 2094 - monet, robert; 2141 - Alcinord, John; 2142 - Kelly, Colleen; 4018 - santilli, Trisha; 4050 - Oreilly, James; 5026 - Green, Lori; 5038 - Lebedev, Alexei; 5060 - Daniels, Rodney; 5067 - Berrios, Margarita; 5163 - Miller, Gary; 6013 - Priest, Fred- Jason; 6026 - thomas, Khiana; 6044 - Dahill, Patrick; 7003 - stover, Richard; 7006 - palacios, dayron; 7027 - Martin, Michael; 9036 - Scoreboard Photos Cummings, Octavious. B003 - Gatson, Nina; B011 - Curry, Michael; B020 - Sola, Nanxyn; C004 - Medina, Tania; C009 - Figueroa, Yaiza; C025 - Thomas, Marcus; C037 - Kiser, Scott; C053 - Rivera, Elizabeth; C055 - Joachin, Marc; C067 - Parrott, Cori; C068 - Allman, Nicholas; C086 - Downie, Lynda; D016 - Percy, Gregory; D083 - Cummings, Barbara A; D142 - Williams, Alfred; D157 - Rodriguez, Henry; D163 - Alicea, Ruth; D166 - Cruzada, Joel; D195 - Sanchez Alvarez, Filiberto; D198 - HOLMES, PORSHA; D209 - Ewing, Simone; D213 - Martinez, Jose; D223 - ojeda, nelson; D231 - Gonzalez, Eduardo; E018 - Jackson, Tawandra; E028 - Alvarado, Cesar; E032 - Shaw, Debbie; E041 - Kheir, Mazin; E044 - Aguilar, Ivan; E079 - Furlow, Carlos; E093 - Ben, Manuel. 1038 - BONALES, JACOBI; 1058 - harrison, Patreesa; 1279 - goodwin, jacob; 2001 - Navarro, Marcela; 2020 - DELGADO, ALEX; 2069 - Alverado, Luz Marina; 2079 - Willis, Guy d.; 2124 - Ramos Velasco, Patricio; 2267 - whitmore, catherynne; 2301 - Brown, MarkAnthony; 2320 - Mcauliffe, Sue; 2327 - Hayes, Kari; 2408 - Moore, Payton; 3118 - Orange Avenue Dentistry Youssef, Nabil; 3123 - Santin, Alfonso; 3301 - Pascal, Cilian; 3326 - Stringfield, Desere; 3367 - Smith, Joshua; F363 - Smith, Johnathan; F374 - demaintenon, shelby; F379 - Pittman, Michael; F408 - Araiza, Jesus; G460 - Gerace, Madilyn; H556 - Nasridinov, Bakhodur; H563 - Wilton, Kipp; H572 - Pagan, Rafael; H611 - HOLMES, ANGELLECA; H624 - Paty, Pauline; I628 - Diaz, Jose Santiago; I634 - ruiz, michael; I674 - Koroitamudu, Adelaide; I675 - Clement, Vince; J700 - McKinney, Sequoia; J709 - Blanco, Natalio. 1119 - Nieves, Jose; 1125 - Weathers, Lorenzo; 1200 - morris, nishma; 1248 - Santiago, Isaiah; 1277 - Bradley, Ronald; 1303 - Streeter, Nicole; 1325 - Jones, Derius; 1333 - Rivera, Edgardo; 1340 - Muniz, Lorraine; 1401 - Rodriguez, Elsa; 1414 - Montanez, Hector; 1428 - Lafleur, Skyla; 1447 - Reed, Jermaine; 1720 - Toranzo, Christian; 1722 - Porro, Freddy; 1732 - Cabrera, Iris; 1773 - Santigo, Allison; 1788 - Buceta, Belinda; 1802 - Rowdy Roses Sierra, Paula; 2000 - Harriell, Jerrelle; 2009 - Lanh Lashes Out LLC Ho, Tracy; 2030 - Rivera, Selena; 2058 - Autry, Lamar; 2094 - Pizarro, Karen; 2099 - Stealey, Kristen; 2241 - Cordero, Nelson; 2282 - GOMANGO TAX SERVICES GOMANGO, RATIBU; 2296 - Weathers, Lorenzo; 2443 - Horvath, Leslie; 2458 - KEEFE III, WILLIAM; 2611 - Betancourt, Leon Orpheus. 1007 - Persaud, Ronald; 1101 - Kuilan, Jacklyn; 1208 - Guzman-Mateo, Esmeralda; 1210 - Burris, Erik; 1232 - Morales- Soto, Jose; 1409 - Paz jr, Michael; 2017 - Johnson, Michaele; 2032 - Johnson, Michaele; 2040 - Roman, Coraliz; 2047 - Montalvo, Ismael; 2051 - Ireland, Sarena; 2062 - Lemons, Shenae; 2068 - Trinidad, Christopher; 2221 - Amill, Amy; 2261 - Jackson, Denise; 2320 - Simmons, Anthony; 2325 - Parfait, Veline; 2327 - Williams, Karrieana; 2406 - Span, Mahogany; 2503 - Curtis, Earllie; 2530 - Johnson, Michaele; 2531D - Smith, Rodreakas; 2538 - Jimenez, Rosanna; 2560 - Nieve, Gregory; 2575 - Dunn, Cheyenne; 2583 - garcia, Diana; 2590 - Barrow, Lia; 2636 - Vick, Keenan; 2639 - Vaughn, Jimmy; 2645 - Jarrett, Rochelle; 2652 - Lozito, Tyler; 2664 - DeJesus, Efrain; 2696 - Roketa, Cathy; 2697 - Roketa, Cathy; 2699 - Chevere, Luis; 2700A - Henry, Tamara; 2702 - Pitre, Ashley; 2709D - Sullivan, Renee; 2731 - Johnson, Michaele. 0110 - Kinerson, Leonard; 0118 - Burnett, Kimberly; 0144 - Blanks, jonte; 0164 - Heeg, Frank; 0182 - Jimenez, Luis; 0187 - Hill, Dawn; 0200 - colon, Kristine; 0208 - Leon, Caterina; 0364 - Santiago, Gretchen; 0366 - Dei Aryee, Deborah; 0416 - Nunez, Marcos; 0420 - Quinones, Yolanda; 2018 - Petsinger, Jayson; 3008 - Paul, Brian; 3016 - Shepherd, Haleigh; 3030 - Stockard, Lester; 3066 - Paheco, Lizbeth; 3110 - Reyes, Samuel; 3117 - Henry, Melissa; 3121 - paulino, Fidelio; 4010 - Henry, Melissa; 4013 - Rivera, Javier; 4064 - Gulbronson, Ashley; 4079 - Cook, Elliott; 5004 - English, Pamela; 5024 - Kinerson, Leonard; 6022 - Rivers, Delores; 6045 - Muniz, Laura. A025 - Donohue, Judith; A068 - Rose, Emily; A093 - lopez, Karena; A116 - Maldonado, Maria; A127 - Mercado, Alexandra Torres; A134 - Perez, Arnica; A151 - Campos, Orsiris; A154 - Augustave, Desiree; A198 - Lozada, Maria; A224 - Kelly, Jurnee; A299 - Padilla, Migdalia; B311 - Reese, Sahara; B314 - Montanez, Alexander; C365 - Serrano, Justin; C369 - Green, Caylin; D408 - Maldonado, Juana; D420 - McIntire, Madison; D426 - Occimable, Nahomie; D446 - Bryant-Berry, Zaniyah; D458 - BADOSA, LEIDYS; D470 - Day, Ebony; D476 - Williams, Taysha; D482 - Mitchell, Karmaniki; E498 - Nuriel, Gabriel; E502 - rotundo, Brittany; E509 - Baker, Shannon; E513 - Rhymer, Renee; E521 - Parker, William. A006 - Russo, Michele; A007 - bradley, Kineisha; C088 - Rhodehamel, Codie; C129 - Thompkins, Natalie; C160 - Brown, Casey; D295 - Latimer, Victor; D307 - lumiere vive llc malary, danielle; D381 - Williams, Shanece. A134 - Heydorn, Brandon; B111 - Moronta, Natalia; B135 - henry, Joel; B149 - Klemme, Timo; B164 - king, rosalind; B191 - Whitner, Antonio; B201 - Vega, Juan; B202 - Lewis, Tanesia; B204 - Potts, Tasha; C103 - Gil, Manuel; C108 - Gonzalez, Nestor Miguel; C109 - Gainey, Rush; C122 - Orozco, Silvana; C129 - harper, Brittany; C161 - Maragh, Tracey; C162 - Barcliff, Markie; C167 - Mole, Frances; C181 - Lynch, Kelli; C190 - James, Trakaejhia; C207 - Mole, Frances; C209 - Chavez, Jessica. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 9:30AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. 1101 - errico, kristy; 1103 - Miller, Michelle; 1200 - Malcom, Dave; 1409 - Clark, Cheryl; 1602 - Britt, Stephen; 1700 - Rodgers, Rekeisha; 1800 - Blanc, John; 1803 - Hill, Tobian; 1808 - Howard, Diana; 1818 - Antoine, celinise; 1901 - Jones, Latoya; 1917 - White, Carla; 1929 - Cotton, Raveenne; 2104 - Dimanche, Djouly; 2117B - Howard, Diana; 2210 - Jackson, Malinda; 2326 - Peters, Nikirah; 2425 - Clay, Tara; 2501 - Fletcher, Damali; 2503 - clay, william; 2517 - Wells, Jasmine; 2519 - Farmer, Jerod; 2520 - Cooper, Shearico; 2522 - Slechta, Penny; 2523 - Dugger, Antonio; 2600 - Jenkins, Naushma; 2622 - Irizarry, Juan; 2711 - Tillman, Rosemary. 0056 - young, Arthur; 0089 - Braxton, Ricky; 0103 - Buckley, Alicia; 0129 - robinson, shanell; 0135 - Bloser, Jayson; 0264 - Scott, Hope; 0267 - Reina, Lauren; 0341 - Richards, Adam; 0391 - Rush, Kimberly; 0404 - Villamil, Araceli; 0421 - Oquendo, Nalia; 0602 - cerna, David; 2017 - Cort, Rhonda; 2021 - Moore, Ryan; 2041 - Howard, Tiedrick; 2054 - Vargas , Kayla ; 2061 - Howard, Quintrelle; 2069 - jordan, nathan; 3020 - Ibrahim, Mohamed; 3044 - Fuller, Courtney; 3045 - Berry, Laeldria; 3091 - Mejias, Ada; 3093 - Frias, Wendy; 4025 - Turner, Tracy; 4027 - Swinton, Chainer; 4030 - Pacheco-Pagan, Carlos; 5004 - Kufus, Scott A; 5010 - Hunter, Zikyra; 6007 - Gebregergis, Thomas. 1025 - Rivera, Marinellie; 2022 - Kwamina, Micah; 2038 - Taylor, Mindy; 3009 - Stephens, joshua; 4043 - Lee, Connie; 5062 - Celaschi, Maria; 6017 - Rodriguez, Maria; 6086 - Nienstedt, Mark; 6160 - Bell, Newton; 6182 - Yoo, June; 6203 - Simpkins, Debra; 6212 - Nadeau, Robert; 6227 - Sabin, Page; 7001 - Goddard, Kaleb; 8193 - Peetz, Aaron. 1006 - Thomas, Kimberly; 1018 - Brodie, Vincent; 1021 - Harris, Keara; 1028 - Fulton, Cori; 5006 - Coover, Omar; 5037 - Becker, Kristin; 5067 - Williams, Kizzie; 5079 - Canales, Anthony; 5115 - Wade, April; 5126 - Logue, Melanie; 5127 - Sumner, Kristine; 5141 - Dozier, Tiffany M. A109 - King, Nichole; A118 - Jones, Crystal; A130 - Atwell, Akina; A131 - Bankston, Martavious; A132 - Velasco, Joel; A135 - Callaghan, Robert; A157 - Stevens, Nina; B230 - Tobie, Sylma; B237 - Blair, Georgette; B249 - Aurelien, Ilane; B260 - CLAIR, SHIRLEY ST; B264 - Cmc seamless gutters llc Cofoid, Charles; B266 - Diaz, Alexandro; C303 - Martin, Shylonda; C324 - Ramirez Prado, Monica; C350 - Mercado, Richard; C354 - Engram, Curtisia; C355 - Dreamlife Center Johnson, Stephen; D445 - Urguette, Glaude; D449 - Ryan, Jabari; E002 - Robinson, Ecseta; E005 - Mathis, Glenn; E011 - Escarment, Wilder; E016 - TAYLOR, SHERYL; E021 - Zwiefka, Christeena; E025 - Barnes, Sheneka; E046 - stclair, Leslie; E068 - kesterson, Drake; E076 - Mathis, Deborah; E090 - Stanislaus, Gaphne; E111 - Ford, Michelle A; F620 - Robinson, Allison; F634 - Adebayo, Ida; F638 - Johnson, Devin; F640 - Leonard, Anthony; F645 - Jimenez, Audin; F648 - Duran Rodriguez, Rebecca; F651 - Thomas, Donavan; F654 - Johnson, Deborah; G715 - CACIQUE-PIERRE, Florine; G727 - Cathedral of Praise Sanctuary Roberts, Michael; G729 - Cathedral of Praise Sanctuary Roberts, Michael; H814A - Muehlenbruch, Elisa; J914 - Dreamlife Center Johnson, Steve; P010 - Wright, Jarick; P035 - Koren, Matthrew; P043 - HAYNES, COLEMAN. 1012 - Hunter, Terrance; 1103 - Hunter, Terrance; 1113 - RIOS, GERMAN; 1200A - Muller, Guerline; 1201 - Hall, George; 1314 - Jenkins, Anthony; 1327 - Patrick, Charles; 1329 - Birch, KIngsley; 1430 - Bess, James; 1444 - Starnes, Shanna; 1447 - L. K. Fashions Me LLC Davis, Keanna; 1480 - Lee, Carol; 1507 - Escobedo, Maria; 1509 - Duvermont, Gergens; 1621 - Richard, Tiffany; 2024 - Williams, Clarinda; 2030 - whittaker, Janaiyah; 2051 - Raymond, Rose; 2105 - Barden, Linda; 2122 - Walker, Kristoffer; 2148 - Brant, Tacaya; 2209 - Palomino, Jose; 2214 - mclean, Georgia; 2254 - Willis, Kenyetta; 2265 - Faulk, Jessica; 2269 - Paillant, Paul; 2292 - Louissaint, Henris; 2295 - Lorvanis, Sindy; 2304 - Odige, Jessica; 2306 - Brown, Sean; 2323 - Brown, Demontae; 2341 - Crawford, Laquisha; 2415 - Lorde, Eldric; 2454 - Pierrissaint, Virgilet; 2601 - Battle, Melisha; 2625 - Gwinn, Simiya; 3013 - East, Troy; 3109 - Mitchell, Sabrina; 3119 - Mitchell, Sabrina. A001 - Sanders, Arroyo; A009B - Screen, Michael; A017 - Perez, Jesus; B006B - Oliver, Reashone; B011B - Jackson, Tomeshia; B015 - Johnson, Goddest; B016B - Summerall, Carleen; B017 - Williams, Jasmine; B019B - Lee, Michael; B020A - Mariano, Melody; B023A - Mcmillan, Wilhelmina; B026A - Jones, Darlene; B030A - Dixon, Lindsey; B031A - Gordon, Christopher; B034A - Bryant, Hope; B035A - bull, Wendyjo; B061 - Jones, Alice; B070A - EPPS, Santa; B075A - King, Erika; B076B - Eady, Shantrise; B077A - Esperance, Ishmael; B090 - Henderson, Nikendra; B091 - Upshaw, Sierra; C031 - White, Paul; C068 - Carr, Brandy; C074 - Carbin, Juanita; C083 - Rowland, Beverly; C098 - Dixon, Latasha R; D021 - RAMIREZ, FRANCISCO; D051 - Lewis, James; D076 - Tabor, Jonathan; D081 - Lampkin, Lawrence; D088 - Brinson, Emonie; D092 - Anderson, Tamicka; D108 - Lafond, Lyndon; D113 - joly, Ralph; D124 - bingham, nick; D128 - Berry, Mitchell; D136 - Hammond, Justin Daniel; E006 - Cruz, Johnathan; E010 - Rayfield, Donna; E073 - Dejesus Rodriguez, Jose; E080 - Jenkins, Autumn; F024 - Rowland, Beverly; F036 - Murphy, Brittany; F055 - Jackson, Sandra; F062 - Jaggon, Patricia; F091 - Miller, Jamie; F092 - Williams, Theresa; G059 - Cadieux, Kesha; O016 - Young, James; O023 - Archer, Melinda0019 - Labady, Dominick; 0024 - Kelly, Hakeem; 0048 - Brown, Kobie; 0052 - Ayala, Anyssa; 0067 - Mosby, Casman; 0096 - Anderson, Tiffaney; 0104 - SANCHEZ, MATTHEW; 0126 - Thompson, Kastopheus; 0142 - terry, shelby; 0157 - Scott, Shana; 0161 - Renous, Gerais; 0166 - Jean-Philippe, Miquelange; 0169 - Hatcher, Nijee; 0174 - Rivera, Melissa; 0181 - gabriel, antonescu; 0191 - White, Deijah; 0251 - Leriche, Jennifer; 0259 - Longstreet, Charleen; 0272 - jenkins, Charles; 0305 - Key, Larry; 0328 - OConnor, Julia; 0332 - Gaspard, Sylnithe; 0335 - Durosier, Jean-Claude; 0336 - Pollard, Tiffany; 0339 - Mojica, Maria; 0341 - Wilson, Desiree; 0353 - Mccloud, Samuel; 0368 - Bernice, James; 0385 - Daniels, Shaheeda; 0394 - Joseph, Dullaine; 0412 - Jones, Dmauri; 0427 - baker, jacques; 0462 - Bell, Jada; 0484 - Mincy, Tiffany; 0485 - Gaskins, Christina; 0494 - Ellis, Marquisha; 0503 - Bell, Iesha; 0504 - Fair, Vivian; 0557 - White, Maria; 0568 - albrigo, Susan; 0593 - Longstreet, Charleen; 0599 - Colon, Vilma; 0600 - Marco, Sheena; 0608 - Middleton, Elijah; 0621 - Pinnock, Yvonne; 0627 - damali, Fletcher; 0628 - Henley, Leenisha; 0637 - Duffie, Sandrika; 0673 - Fortune, Woosdaline; 0680 - Baker, Shannon; 0691 - Jeanfrancois, Manoucheca; 0708 - Castillo, Andre; 0709 - Welfare, Roger; 0739 - Price, Eboni; 0748 - Downes, Tessa; 0763 - Douglas, Natasha; 0797 - Alexander, Tamarre; 0837 - Dugger, Antonio; 0875 - Singletary, Tony; 0880 - Nicolas, Angel; 0892 - Rainge, Lateishia. 0108 - Webb, Marcus; 0215 - Fitzgerald, Bernice; 0307 - james, Alfonso; 0324 - Rhodes, Eddie; 0616 - Ruiz, Norma; 0713 - GARCIA, GUADALUPE; 0720 - Kirby, Diane M; 1009 - Taylor, Brad; 1104 - Gallon, Christopher; 1110 - Wilcox- Christian, Zakarria; 1114 - Gilvin, David; 1211 - Ferguson, Laura; 1219 - Webb, Marcus; 1318 - Gray, Kedrick; 1326 - Costley, Elacia; 1344 - Zaragoza, Hugo; 1356T - Moore, Ashaunte; 1363 - Trammell, Heather; 1364T - rOSARIO, Christian; 1366B - Sangster, Anthony; 1369 - Dahn, Donald; 1371 - Pisco, Delisa; 1373 - Lamphere, Phillip; 1452 - Pinkerton, Allan; 1508 - Rhodes, Eddie; 1509 - delaine, Marquis; 1511 - Griggs, Marvin; 1606 - Cooke, Brandon; 1714 - Hancock, Carl; 1722 - Fielder Jr, Homer; 1726 - Lanter, Charlene; 1741 - Wortham, Bonita; 1753 - Swift, Corderal; 1772 - Ferguson, James; 1780 - Kendall, Kimberley; 1784 - roundtree, Virginia; 1785 - Myers, Ronnesia0210 - Bowen, Angela; 0305 - Tanzer, Betty; 0381 - bartz, Lacey; 0486 - Sabina, Melinda; 0698 - Siverson, Scott; 0770 - kerper, Austin; 0817 - Bradley, Bernadette; 0823 - Barr, Teresa; 0845 - Lopez, Rosa; 0858 - Cooper, Catherine; 0892 - Hermann, Marc; 0898 - Ferguson, Steven; 0918 - vanKeuren, Keith. 1032 - Campbell, Andre; 1082 - Ramos, Elemanuel; 1163 - hogaboom, Jonathan; 1170 - Sanchez, Daniel; 1172 - Breconidge, Laretta A; 1202 - Pollard, Tanisha; 1219 - Davis, Leshell; 1252 - Ortiz, Charlie; 1353 - Harris, Quiana; B037 - Bernhagen, Marlisa; C019 - Pinnock, Yvonne; C032 - Viola, Tammy; C033 - Rodriguez, Justin; D003 - Gilliam, Gloria; D012 - Battle, Anthony; D021 - Gonzalez, Mary; D050 - Williams, Stephanie; D065 - II, Larry Brown; D088 - Todd, Markis; D090 - Kelly, Tamicka; D101 - Anderson, Dorothy A; F012 - Taylor, Michael; G002 - Tanner, Shameka Johnson; G019 - Lake, Curtis; H007 - Naranjo, Nina; H010 - Baker, Gwendalyn; H025 - Maxwell, Kayla; NB06 - Martel, Tamika; NB08 - Umphrey, Allan; NB13 - king, Melody; P115 - Marriott, Cana; S009 - Wright, Robert; T002 - Coates, Kristi; U032 - Vasquez, Gabriel; U044 - Daniel, Bria; V009 - Polanco, Mayelin; W008 - Wyatt, Xanaiya. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 9:30AM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.. Williams, Stacey; 1418 - Johnson, Jerlin; 1423 - Fagan,Edward; 1424 - Jenkins, Faith; 1503 - White, Sheron; 2105 - funderburk, Zonia; 2115 - Gaines, Pirscilla; 2118 - Morse, Amy; 2127 - Oliver, Shadeana; 2207 - Mcarthy, Travis; 2216 - WHEELER, BRENDA; 2307 - Mitchell, Jayvon; 2415 - Lopez, Claudia; 2608 - Cowell, Okenio; 2709A - Holsey, Timothy; 3108 - Reyes, Ercilio; 3121 - Faison, Danette; 3122 - Borden Doctor, Toni; 3127 - Faison, Danette; 3205 - Byrne, Michael; 3210 - WASHINGTON, La’Shawn; 3211 - Napper, Shakeshia; 3212 - Gunn, Jerrod; 3311 - Stephens, Lamonte; 3524 - Johnson, William; 4106 - griffin, Lizetta; 4107 - Engram, Jshone; 4116 - White, Zuri; 4125 - Jaramillo-Caicedo, Ana Maria; 4320 - sitaram, Meshogn; 4323 - Ragoonanan, Sierra; 4416 - Cox, Bernetta; 4425 - Moore, Sharlette; 4514 - Pittman, Duwan; 4525 - Wright, Shana; 4607 - Hall, Brenda; 4609 - Levarity, Katrina; 7111 - white, john; 8113 - Galvez, Andrea; 8114 - Johnson, Imoni; 8123 - Morris, DiAna1406 - Posey, Linda; 1607 - Brown, Chelsea; 2414 - Mckenna, Patricia; 2501 - yanguas, alexendar; 2531 - Henderson, Christine; 3103 - CROCKETT, BRITTNEY; 3113 - GREGORY, DAIVION; 3210 - Harris, Maralis; 3230 - Cross, David; 3402 - Izegwire, Olu; 3419 - MEDINA, KRISTINA. 0006 - Bailey, Astley; 0037 - Albino, Marc; 0056 - Atkinson, Kimkichi; 0062 - Mack, Takira; 0075 - Babington, William; 0082 - Adonis, Jackson; 0085 - Anatole, Lainey; 0089 - Holmes Jr., Benjamin; 0105 - Bullard, Richard; 0109 - Lewis, Natalie; 0122 - Nombre, Natasha; 0124 Ð Petree, George; 0128 - Jean, Francis; 0134 - Woolfolk, Mary; 0173 - Hastings, Tasha; 0175 - Gist, Cassan; 0182 - Brown, Daneka; 0192 - Harris, Jonathan; 0207 - Ortiz, Hilari; 0220 - Maldonado, Yamilett; 0240 - Miller, Andre; 0243 - Geffrard, Madassa; 0269 - Ferreira, Derick; 0272 - Lupe and Bezel Llc Larimore, Austin; 0279 - Rials, Linda; 0291 - Giles, Jasmine; 0293 - Chapman, Paul; 0305 - Boffman, Sabrenna; 0323 - Baptiste, Jessica Jn; 0328 - Keith, Alan; 0333 - Mcdonald, Ramonda; 0337 - Monteiro, Cesar Luiz; 0344 - Chapman, Jamarr; 0393 - Paramore, Terrill; 0437 - Fisher, Amanda; 0442 - Berry, Mirlande; 0445 - Brady, Addesha; 0452 - Morrison, MONTRESS; 0459 - Logan, Christopher; 0466 - WILLIAMS, DERICK; 0472 - Taylor, Michael; 0478 - Christopher, Arthur; 0489 - Andrews, Byron; 0490 - Coleman, Rondell; 0494 - English, Tikia; 0500 - cavalcanti, Denizard; 0502 - Margras, Jean; 0504 - Francois, Regine; 0508 - Dale, Valana; 0512 - Blake, Tayari. 0126 - Gadd, Jessica; 0305 - Graham’s Estate Sales Graham, Beverly; 0378 - Graham’s Estate Sales Graham, Beverly; 1007 - Graham’s Estate Sales Graham, Beverly; 4012 - Paul, George. 0038 - Sanchez, Alfredo; 0137 - Williams, Tyetianna; 0204 - Mack, Cierra; 0322 - Manning, Rodney; 0502 - Johnson, William; 0522 - Barber, Richard; 0703 - Pittman, Latonya; 0824 - Vazquez, Lizbeth; 0834 - Flukers, Tarnecia; 0924 - Gochera, Gidion; 0929 - Plummer, Felicia; 1017 - Tous USA Inc Cruz Diaz, Juan Gabriel; 1024 - Wilson, Deon; 1111 - Fields, Milton; 1130 - Rawls-graham, Dequicia; 1222 - Rawls-graham, Dequicia; 1308 - Mixson, Niki; 1316 - Hutchison, CoCintheane; 1338 - Brown, Marcus1008 - Myers, Isiah; 2005 - Paul, Ryan; 2023 - Haygood, Patricia; 2038 - Barnes, Judy; 3002 - Morales, Stephaney; 3027 - Papadimitriou, Maria; 3080 - lopez, Jennypher rivera; 3087 - Custodio, Jason; 3088 - Custodio, Jason; 3125 - jimenez, Miguel; 4003 - Espinal, Franchesca; 4026 - Broxton, Andrew; 4077 - Sanders, Marcus; 4144 - Smith, Tony1096 - Cashion, Albert; 2030 - Rew-Sanchez, Lia; 2111 - Nigro, Nicole; 2113 - Jackson, Elaina; 2166 - colarossi, Lillian; 3163 - Amos, Carl; 3219 - OBrien, Catherine. 0201 - Rath, Mark; 0204 - Rath, Mark; 0303 - Jackson, Erica; 0408 - bruce, Derek; 1052 - Sullivan, Justin; 2116 - Dabney, Linda; 2117 - Terry, Kathy; 2150 - Cusano, Edward; 3030 - Gosnell, Kyle; 3126 - HOFF, TOBY; 3143 - Mercado, Francisco; 3195 - Terry, Javonte; 3209 - Irwin, Terry. A022 - Green, Anthony; A023 - Cedieu, Joseph; A030 - Wattree, Monique; B001 - Peterson, Anthony; B017 - Garza, Patricia; B026 - Kelly, Taiysha; B030 - Ross, Ernestine; B041 - Green, Simone; B047 - Figueroa, Samantha; B055 - Carr, Kyanna; B063 - Slaton, Dishika; B068 - Bowe, Xena; B069 - Alexis, Shanika S; C007 - Laguerre, Rachelle; C012 - Auguste, Daphne; C013 - JOHNSON, JACQUELINE; C025 - sastraline ramsaran, sastri; C043 - Lobin, Grace; C056 - Mitchell, Charnay; C069 - Robinson, Kadetra L; C074 - Peterson, Anthony; D001 - Bell, Hakeem; D005 - Walker, Temeika; D006 - mason, Kevin; D018 - Gray, Tammy; D027 - Cobb, Velma; D035 - Allen, Marcus; D048 - King, Rhianna; D071 - Pinnock, Latisha; D092 - Thomas, Herbert; D102 - Gaskill, Cade; D105 - Ndiaye, Antoine; D107 - Coleman, Anthony; D114 - Womack, LaQuisha; D115 - Lindsay, Shamika; D118 - evans, monica; D121 - Claudin, Rodney; D130 - White, Amanda; E013 - Johnson, Shamaya; E020 - Peets, Shallom; E026 - Sampson, Denise; F015 - Priester, Yvonne; F052 - Clark, Sherria1013 - Adkins, Rosetta; 2050 - Lopez, David; 5001 - Sostre, Joe; 5017 - Ryan Quinn, Celeta; 5049 - Laster, Patrick; 6102 - Davis, Carlos; 6108 - Ortiz, Nashali; 6112 - Morgan, Robert Thor; 6134 - Brown, Shabreah; 6209 - rojas, Alexsandra; 6323 - Badlani, Saagar; 6337 - White, Tonya; 6348 - Agosto, Jessica; 6403 - Linn, Devin; 6423 - Zwicker, Sandy; 6440 - Areizaga, Alfredo; 6449 - Nerette, Jean Emmanuel; 6539 - Laley, Brenda; 6549 - Barrington, Lakaila; 6610 - Miller, Kenneth; 6612 - Short, Heather; 6619 - Pryor, Marva. B041 - Aime, Madeleine Fils; B042 - lamar, yolanda; B048 - Mitchell, Tristan; C009 - Wideman, Kimiko; C028 - Jones, Cameron; D038 - Trendle, Josh; D041 - Zeller, Alicia; D044 - Caldwell, Kimberly; E014 - Sanjeepan, Narmatha; E031 - Zamulinsky, Katie; E075 - Wilson, Shelbie; E131 - Delgado, Bernice; E176 - Boyd, Eugene. C017 - Shaw, Richard; D003 - Dieudonne, Cameron; D008 - Poindexter, Jerry; E007 - Paraon, Veronica; E070 - Ellerbe, Gregory; F017 - Jones, Jessica; G013 - Williams, Brenda; G042 - Snead, Cynthia; J024 - Benoit, Peter. 1110 - Morales, Carelys; 1138 - stokes, devonta; 1155 - Curry, Rufus; 1160 - Johnson, Veronica Alexander; 1169 - Alexander, Shekelia; 2220 - Griffin, Belva; 2271 - Scot, Joe; 2300 - Rayner, Kelvin Ray; 2304 - Pagano, Dalton; 2309 - Oliveira, Tiago; 2310 - Hortas, Cesar; 2326 - Peterson, Anna. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080To satisfy the owner's storage lien, PS Orange Co. Inc. will sell at public lien sale on, the personal property in the below-listed units, which may include but are not limited to: household and personal items, office and other equipment. The public sale of these items will begin at 12:15PM and continue until all units are sold. The lien sale is to be held at the online auction website, www.storagetreasures.com , where indicated. For online lien sales, bids will be accepted until 2 hours after the time of the sale specified.1017 - Cabrera, Kiana; 1113 - Gomez, Eddie; 1120 - barsch, stanley; 1138 - Steinfeld, Scott; 1163 - mitchell, Elizabeth; 1186 - Abreu, Avik; 1204 - Theophile, Dephnie; 2001 - United Trucking and Transport Service Chepman, Murphy; 2036 - Erazo, Marcus; 2061 - Lafontaine, Jaime; 2239 - Llaca, Minerva; 2242 - Rickson, sean; 3013 - SANTIAGO, JESUS; 6016 - Rivera Ortiz, Shelly; 6116 - Diaz, Ashley; 6140 - Rosa Garcia, Pedro; 6141 - May, Donivan; 6153 - May, Donivan. 0124 - Siedsma, Michael; 0146 - Cleary, Theresa; 0189 - ACKERMAN, JASMIN; 0198 - Rios, Natalie; 0231 - Cabrera, John; 0256 - Cotto, Angela; 1043 - Welch, Christina; 2073 - Rodriguez, Evelyn; 3024 - Biggers, Hayley; 5013 - Zufelt, Christopher; 6009 - Jones, Sondra; 7053 - Beaubrun, Jim; 7058 - camilo, Ana; 7090 - Siedsma, Michael; 7147 - Chambers, Hugh; 7164 - Attia, Waleed; 8014 - Ruiz, Yoberth. A010 - Krauss, Jamie; C171 - Rene, Kathy; C173 - McNeal, Dallas; D140 - Lemmons, Dominique; D156 - Meralus, Abigail; D172 - Macahuachi, Luis; E210 - davis, Kahleem; E232 - Chapin, Matthew; E252 - Wallace, Kevin; H058 - Lassi, Nooribai; H061 - Lassi, Nooribai; H076 - Stoutamiire, Charles; H077 - Williams, Lester; P002 - Araujo, Rolando. B008 - Joseph, Will Jouse; B012 - Smith, Eric; B015 - Santiago, Cristian; B031 - Roger, Joel; B046 - Leatherwood, James; C001 - Johnson, Colette; C005 - gagnier, lance f; C007 - Neil, Gerald; C020 - Brooks, Nannette; C022 - Hernandez, Fabiana; C036 - Mercado, Marlyn; D029 - Jacques, Ludner; D045 - Drawdy, David; E020 - Thomas, Anthony; E037 - Rogers, Yakira; E048 - Hester, Kenneth; F028 - Fleurant, Cassandra; H021 - Williams, Annette; J002 - Matthew, Diniah; J004 - Deborja, Alex; J029 - Santiago, Nancy; J031 - vega, gilberto; J036 - Mcneil, Lamario; J039 - Vallier, Nathan; J040 - Ford, Rondy; J044 - Simpson, Anthony; J047 - Huber, Justin; J063 - Herman, Mareah; J065 - Cordero, Ruben Rey; J069 - Travis, Kenya; J080 - Metelus, Esnel; J086 - St Phorin, Jehovanka; J147 - Deborja, Alex; J172 - Figueroa Rivas, Deyaneira; K017 - Bretl, Mark; K019 - Zapata, Michelle; K023 - Perez, Rhetta; K025 - Benjamin, Sophia; K036 - Griffin, Lakeshia; K046 - Andino, Carmen; K086 - henry, Antavya; K089 - Sprauve, Michelle; K099 - grainger, Lance; K106 - diaz, emmanuel; K108 - Matos, Angel. A106 - Clark, Tina; A114 - Valle, LaChandra; A118 - Cracchiolo, Toni; A121 - Wilson, Felicia; A124 - Taylor, Michael; A129 - Vertus, Caciana; A131 - Marshall, Monique; A134 - rosales, Sochil; A139 - Vertus, Caciana; B202 - Nash, Ernest; B205 - Santos, Lakesha; B210 - Abelhadi, Fadli; B218 - Gesner, Erick; B222 - Griggs, Paula; B235 - Starks, Willie; B237 - Thompson, Quinton; B238 - phillips, Arviance; B242 - Rose, Richard; B248 - Fountain, Dieon; B264 - Clarke, Jahkeem; B293 - Mcneal, Tajiah Tarie; C317 - Pierre, Joseph; C328 - Ramirez, Nathalia; C329 - Bronson, Flor; C332 - Atkinson, Iesha; C383 - Valarie, Higley; D401 - Boyne, Cyle; D414 - Moore, Isaac; D435 - Knowles, Monique; D447 - Williams, Jasmine; E522 - Bradley, Shantoria; E530 - Gautier, Yasmine; E541 - moonsamy, Malaysia; E550 - Jackson, Regina; E552 - Haddock, Philip; E572 - Wiltsey, Casey; E581 - Moss, Carmen; F600 - Augustin, Rooldy; F610 - Patrick, Martin; F614 - Taylor, Derrick; F640 - Gracey, Troy; G714 - Louissaint, Andre; H838 - Marshall, Mae; H848 - Mitchell, Tyzoni; H850 - Graham, Adrienne; J901 - Cobb, Kendra Nicole; J907 - Emilien, Fedaime; J908 - Campbell, James, F624 Ð Genord, Theback,. A117 - Agosto, Melissa; A121 - Saddler, Timothy; A153 - Decembre, ALLEN; B207 - Sherman, Joyce; B213 - Palenzuela, Eddy; B226 - Petty, James; B230 - Devore, Kwajalyn; C307 - brown, lonnie; C309 - Mixson, Stepfina; C312 - Estremera, Tayra; C313 - Brinkley, Benita; C320 - Subero, Ruby; D412 - florimon, Carolina; D415 - Gittens, Duane; D429 - Dougan, Scott; E507 - Innocent, Lawanda; E515 - Ouazani, Jalil; E518 - Hayes, Tommie; E541 - Souza, Matheus; E542 - Garcia, Aracelis; F619 - Ramirez, Oscar; G707 - Semealdues, Elmase; G715 - Vega, Jycob; G722 - Fahlgren, David; H818 - Feliciano, ANTONIO; H822 - Thigpen, Keisha; H824 - Islam, Mussa; I908 - Espinal, Joel; I913 - Escobar, Jose; I914 - Lee, Cynthia; I932 - Luft, Brittany; J009 - Martinez, Lillybeth; J031 - McGarvin, Antoinette; J033 - Batista, Massiel; L215 - Maxie, Tyanna; L218 - Kraponick, Julieta; L232 - Ruiz, Jessica; M315 - Garris, Phillip; O502 - King, Trevon; O507 - perea, Carlos; O513 - Suevern, Hunter; O519 - Roques, Pedro; P072 - Godoy, Luis, K122 Kathleen Addkins,1002 - Butler, Elijah; 1014 - Trinidad, Mayra; 1023 - delgado, Tanya; 1060 - Robinson, Anthony; 1074 - Ann Johnson, Lori; 11005 - Gonzalez Cosme, Juana; 11009 - Gonzalez Fortes, Maria; 11032 - Garrett, Carey; 1109 - Perkins, John; 1117 - Wiencko, Dale; 11412 - Levenson, Brian; 11420 - Garcia, Eliezer; 1156 - Perez, Raquel; 1165 - Washington, Arkila; 1204 - Castro, Marlene; 12051 - Coachman, Tamara; 12112 - White, Rachael; 12121 - Orta, Brian; 12304 - Calzada, Leiamy; 12412 - Boone, Adrian; 1256 - Lamberty Velez, Julio; 1259 - Tillery, Timothy; 12604 - Santana, Charlotte; 12617 - Negron, Anexie; 1291 - Benson, Kassandra; 203 - Portela, Omar; 206 - Culbreath, Crystal; 393 - Torres, Angelica; 455 - Archibald, Briana; 596 - Oyola, Rotsenmary; 801 - williams, josie; 901 - Simon, Aron; 915 - Richards, Amanda. 010 - Rodriguez, Miguel; 086 - Shivers, Darren; 1004 - vidal, William; 139 - Rigolizzo Jr, Michael; 158 - Ortiz, Carmen; 227 - maldonado, Javier; 245 - rivera, francesyanis; 301 - Rowe, Sheryl; 308 - Gonzalez, Rebecca; 321 - Maldonado, Vivian; 361 - Phillips, Charles; 411 - Tineo, Sandino; 423 - Jackson, Capri; 454 - Rivera Trabal, Orlando; 455 - Encarnacion, Eric; 459 - Sanchez, Jan; 465 - Silliman, Melinda; 475 - Williams, Calvert; 494 - Trinidad, Angel; 505 - vidal Rivera, Victor; 518 - Santiago, Emily; 555 - Betancourt, Tony; 606 - Davis, Quearra; 612 - O'shea, Patricia; 824 - Sierra, Sandra; 831 - Maldonado, Juan; 844 - Fenesi, Geza; 865 - Castillo1, Juana. 01108 - Ortiz, Jazmine; 01131 - Velez Segui, Carlos; 01133 - Sanders, Bryon; 02110 - Plata, Mike; 02138 - CREQUE, LORNA L; 02437 - Mitchell, Richard; 02502 - Latserof Technologies GRP Inc Guerlens, Forestal; 02515 - Correa, Javier; 03105 - Torres, Miguel; 04116 - Amesty Corredor, Jeammy; 04312 - Draper, Natasha; 04401 - Rodriguez, Ivette; 04434 - Russell, Jennifer; 05140 - Del Rio Vega, Joel Manuel; 05165 - Gomez, Erika; 05183 - Ortiz luiggi, Jose; 05236 - Ludlam, Leslie; 05242 - Williams, Kelly; 05245 - santiago, Margarita; 05426 - Toledo, Javier; 21291 - Tucker, Shema. 1002 - RIVERA, CARLOS; 1026 - Fragozo Ramirez, Omar; 1110 - Schmick, Barbara; 1200 - Hunter, Brian; 1217 - Straw, Jody; 1228 - Olivares, Maria; 1244 - Seonath, Ravindranauth; 1428 - Villegas, Erbin; 1536 - Brown, Deianeira; 1539 - Jenkins, Sheri; 2000 - MURPHY, CARLA; 2033 - Maddox, Constance; 2037 - bradley, Carmen; 2049 - MURPHY, CARLA; 2055 - Fernandez, Monica; 2059 - Burke, Heather; 2061 - Rodriguez, Carlos; 2073 - Baptista Moriera, Evelino; 2077 - De Jesus, Luis; 2105 - Archer, Sykal; 2107 - Wilson, Shauna; 2108 - German, Lizmarie; 2160 - Quinones, Nellie; 2192D - lugo, Solay; 2208 - Turner, Chessirite; 2236 - Lozada Cardona, Angel; 2237 - Philipps, Rudy; 2246 - serrano, Alice; 2257 - Serrano, Alice; 2316 - Arregiocredito.com Salgado, Jesus; 2323 - Lopez, Jacqueline; 2405 - maldonado, Gabdiel; P10 - Ayala, Glory Ann. 0017 - Rodriguez, Anabelki; 0035 - DAVENPORT PRINS, JAMI; 0065 - Smith, Reyonda; 0095 - Torres Crespo, Luz; 0103 - Boyce, Anthony; 0114 - Arce, Melissa; 0128 - Mieses, Raymond; 0159 - Vargas, Olivia; 0172 - Nelson, Tocarra; 0175 - Lopez, Benjamin; 0304 - Olmo, Kumari; 1003 - Leon, Delaila; 1007 - Fernandez, Maricarmen; 1020 - Doyle, Troy; 1025 - escribano, Asbel; 1033 - Nieves, Wendimar; 2028 - Moak, Melisa; 2043 - Wilcox, Shakeila; 2083 - Alvira, Karylees; 2088 - Curts, Richard; 2089 - castro, Marina; 2095 - Mukuvi, Ronald; 4022 - Daniels, Paul; 4042 - Julio, Rigoberto; 6062 - Henderson, Gary; 6080 - Adams, Len; 6086 - Colon, Thaeliz; 6087 - Smith, Phyllis; 6102 - Jackson, Yolanda; 6108 - Dorsey, Terry; 6130 - Ramos, Rosa; 6144 - parra, Nalihel; 6165 - Rodriguez, V; 6176 - Demetro, Sonja; 6182 - Washington, Robert; 6186 - Connelly, Kim; 6193 - Fraticelly, Ashly; 6210 - white, Steve; 6216 - Stevenson, John; 6218 - Nascimento, Benedito; 8009 - Marcano Rosas, Gregory; 8014 - wilkins, Brenda; 8034 - Vega, Rafael; 8035 - Rivera, Miriam; 8051 - Largaespada, David; 8065 - Echegaray, Junior; 8070 - Moncada, Karen; 8071 - Miguel, Nacime. 0020 - Crouch, Christopher; 0022 - Mccoy, Shana; 0048 - Rivera Guillermety, Jose; 0078 - Tyler, LeQuan; 0149 - Livingston, Mackenzie; 0164 - Slate Resturant Ho, Kevan; 0209 - Lowry, Maria; 0220 - Quinta Camacho, Lourdes; 0246 - Torres, Anny; 0249 - Boutte, Lauramarie; 0253 - Pankey, Vanessa; 0259 - Richards, James; 0272 - Hayes, Caroline; 0301 - espinal, Bienvenido; 0318 - Goodale, Kimberly; 0348 - Lopez, Angela; 1035 - Patel, Kalpesh; 1046 - medina, Francisco; 1073 - Santana, Marcos; 1139 - Sculthorpe, Stephen; 2026 - Mitchell, Daniel; 2041 - Arroyo, Mariah; 2078 - Hall, Jennifer; 2142 - Henderson, Sequoya. 0105 - Mack, Cynthia; 0109 - rafael, Goitia; 0112 - smith, Ladae; 0123 - Smith, Mariah; 0130 - Hill, Von; 0131 - Cazarez, Marcos; 0138 - Warren, Shamajia; 0147 - carr, Shaanesha; 0157 - Jackson, Cornelius; 0203 - Gordon, Samantha; 0219 - Mulrain, Miles; 0225 - Rucker, Tammy; 0247 - Fajardo Rodriguez, Franklin; 0301 - Norris, Kenneth; 0311 - Moise, Benite; 0323 - Cody, Niesha; 0331 - Antoine, Carene; 0343 - Matin, Mehran; 0408 - Barnett, Abbigale; 0435 - Adams, Sheilitha; 0608 - Rodrguez, Germania; 0613 - Timpleton, Tasha; 0619 - Thornton, Danitra; 0623 - Pride, April; 0625 - Lee, Frederick; 0708 - Joseph, Schelda; 0710 - croker, ALEXUS; 0711 - Robbins, Mykia; 0714 - Binion, Gladys; 0730 - Ouassi, Basma; 0732 - Lopez, Mayra; 0821 - Hunter, Paula Denise; 0833 - Teal, Robert; 09102 - Smith, Isiah; 09103 - Robinson, Lesia; 09111 - Smith, Laticia; 0912 - Jackson, Brittany; 0930 - Dorvil, Jackie; 0964 - Freus, Dieula; 0973 - Jackson, Earnest; 0984 - Foster, Martinesha; 1013 - Spencer, Nicholas; 1064 - Williams, ClarAisha; 1109 - Peric, Mario Fontana; 1122 - cajour, Chamblain; 1133 - Vargas, Estephanie; 1139 - Jackson, Bennie; 1160 - Johnson, Takelia; 1184 - JONES, DEXTER; 1240 - Robinson, Rozetia; 1318 - Pratt, Steven; 1339 - Johnson, Joseph; 1367 - Nealy, Cassandra; 1386 - Pinchback, Naomi, 0837 Ð Grant, Crate, 1121 Ð Bruce, Dixon, 1173 Ð Victor, Parker. Public sale terms, rules, and regulations will be made available prior to the sale. All sales are subject to cancellation. We reserve the right to refuse any bid. Payment must be in cash or credit card-no checks. Buyers must secure the units with their own personal locks. To claim tax-exempt status, original RESALE certificates for each space purchased is required. By PS Orangeco, Inc., 701 Western Avenue, Glendale, CA 91201. (818) 244-8080.Notice is hereby given thatwill sell the contents of the storage units listed below at a public auction to satisfy a lien placed on the contents (pursuant to Chapter 83 of the Florida Statutes). The sales will take place on. The sale will be conducted under the direction of Christopher Rosa (AU4167) on behalf of the facilities management. Units will be available for viewing prior to the sale on www.storagetreasures.com . Contents will be sold for cash only to the highest bidder. A 10% buyer’s premium will be charged as well as a $50 cleaning deposit per unit. All sales are final. Seller reserves the right to withdraw the property at any time before the sale or to refuse any bids. No one under 16 years old is permitted to bid. The property to be sold is described as “General Household Items” “Personal Property” unless otherwise noted. Unit # Ð Name Ð Description. Value Store It 29 at 1251 Fountains West Blvd, Ocoee, FL 34761 will list storage units on www.storagetreasures.com atA115 Donel Richemond;B071 Tatia Shantae Moore;C054 Daniel Dealba/Daniel Abdias Dealba;C104 Gloria Gilliam/Gloria Rene Guilliam;C146 Gloria Guilliam/Gloria Rene GuilliamPursuant to F.S. 713.78 on, will sell the following vehicles and/or vessels. Seller reserves the right to bid. Sold as is, no warranty. Seller guarantees no title, terms cash. Seller reserves the right to refuse any or all bids;5YFBU4EE7CP0214772012 / TOYTJS1GN7FA7J21010582018 / SUZI1J4GK48K16W1316992006 / JEEP1C4RJFAG5CC2929142012 / JEEP3KPC24A63LE1034572020 / HYUN.NOTICE OF PUBLIC SALE:ADAM AYED ENTERPRISES LLC gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on 3/24/2023, 09:00 am at 9712 RECYCLE CENTER RD ORLANDO, FL 32824- 8146, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. ADAM AYED ENTERPRISES LLC reserves the right to accept or reject any and/or all bids.WB10439B32ZF461992002 BMW2FZMAZAV97AX268882007 STERLING1NXBU4EE4AZ3091622010 TOYT5E0AU1740EG5007012014 COTL1C4PJMASXGW3403292016 JEEP1FMCU0G75GUC494622016 FORD3AKJGLBG2GSHP26342016 FRHT3KPFL4A71HE0939262017 KIA5VGFL4332HL0029422017 KAUFMAN1FAHP2D84JG1202632018 FORD1FAHP2D87JG1124472018 FORD1FAHP2D8XJG1099322018 FORD1G1ZC5ST7KF2093302019 CHEV1HGCV1F19KA1251622019 HONDNOTICE OF PUBLIC SALE:CORTES TOWING SERVICE gives notice that on 3/24/2023 at 10:00 AM the following vehicles(s) may be sold by public sale at 245 ORANGE AVE., LONGWOOD, FL 32750 to satisfy the lien for the amount owed on each vehicle for any recovery, towing, or storage services charges and administrative fees allowed pursuant to Florida statute 713.78.3LN6L2GK1FR6130262015 LINC. gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.1GTEC14ZXPE5093611993 GMC1HGEJ8642YL0405242000 HONDA2C3CCAEG1LH1120492020 CHRY2GCEC19T0411661082004 CHEVJA32W8FV5EU0077442014 MITSWBAWL73528PX534202008 BMW1HGCM66503A0113282003 HONDKMHTC6AE0DU1008852013 HYUNJF1GD79666G5169992006 SUBAJS3TE9470742019932007 SUZINOTICE OF PUBLIC SALEgives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. NEW GENERATION TOWING AND RECOVERY, LLC. reserves the right to accept or reject any and/or all bids.1HGCP26399A1534092009 HOND1J4GR48K45C7197542005 JEEP5NPD84LF8HH0307662017 HYUNKNDJP3A51H74234432017 KIA1GCVKPEC7GZ2960372016 CHEV. gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates,, pursuant to subsection 713.78 of the Florida Statutes. Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:WBAVB73508KY63572BMW 20081HGCR2F59FA148069HOND 2015KNDMB233476138953KIA 2007WDDWF4JB0GR144658MERZ 201619UUA56803A063138ACUR 2003JTMZD32V676030729TOYT 2007WAUCD64B34N089181AUDI 20041N4AL21E79N500793NISS 2009KMHCT5AE5FU217374HYUN 2015JHLRE3H39AC011610HOND 2010YV4902DZ1B2214396VOLV 2011JM3TB2DA6B0307155MAZD 2011JS3TX92V024121517SUZI 20025N1AN08W06C561445NISS 20065NPD84LF3JH316997HYUN 20181GNDT13S822329054CHEV 2002WDDHF5KB7GB290464MERZ 2016Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller gives Notice of Foreclosure of Lien and intent to sell these vehicles on the following dates at 7AM. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:3KPF24AD5KE032496KIA 20193N1AB6AP7BL611911NISS 20111G6KD54Y61U227121CADI 20011FAHP3K28CL315376FORD 20121GGCS1442T8707387ISU 19962GTEC13T551112409GMC 2005JN1CV6FE5BM952446INFI 20113MYDLBYV4LY707523TOYT20201FTER4FH7LLA86829FORD 20205FNYF3H63CB036010HOND 20121FTSS3EL4EDA12093FORD 2014JN1AZ34D44M101682NISS 20041GDJG31U941912723GMC 20045N1AT2MV1HC732625NISS 2017ME3FAP20XPV300311ROEN 2023Vehicles will be sold as is, no warranty. Seller reserves the right to refuse any bid. Terms of bids are cash only. Buyer must have funds on hand at time of sale:2017 NissanVIN: JN8AF5MR1HT7010382007 PontiacVIN: 1G2ZH58N8742436082008 NissanVIN: 1N4BL24E68C1613252009 ChevroletVIN: 1G1ZG57B9941053182003 BuickVIN: 3G5DA03E23S5454171968 FordVIN: 8A31T2307451997 ToyotaVIN: 4T1BG22K7VU1807962013 HyundaiVIN: 5NPEB4AC2DH72596To be sold at auction at 8:00 am. on March 22, 2023 at 7301 Gardner Street, Winter Park, FL. 32792ORDER OF PUBLICATION, COMMONWEALTH OF VIRGINIA, Roanoke City Juvenile and Domestic Relations District Court Commonwealth of Virginia, in re: Ki’Yon Terell Casan Smith City of Roanoke DSS v. Kevin Grant Smith, Jr. The object of this suit is to: terminate the residual parental rights of Kevin Grant Smith, Jr pursuant to Virginia Code Sections 16.1-283(B) and 16.1-283(C) and Section 16.1-283(E). “Residual parental rights are defined by Section 16.1-228 of the Code of Virginia (1950) as amended as the rights and responsibilities remaining with a parent after the parent loses custody of a child, including, but not limited to the right to visitation, consent to adoption, the right to determine religious affiliation, and the responsibility for support. The termination of your residual parental rights will permanently end all of your rights and responsibilities to the child named in the petition. The ties between you and your child are severed forever and you become a legal stranger to the child.” It is ordered that the defendant Kevin Grant Smith, Jr. appear at the above-named Court to protect his or her interest on or before April 11, 2023 at 9:00 am. Case No. JJ050258-07-00 Michelle Exsparagoza, Clerk. 3/1, 3/ 8, 3/15, and 3/22/2023.