32 free shows happening in Orlando this week

click to enlarge Photo by Jen Cray for Orlando Weekly

Wet Nurse

10 pm at Lil Indies, 1036 N. Mills Ave.10:30 pm at Tanqueray's, 100 S. Orange Ave.8 pm at The Imperial at Washburn Imports, 1800 N. Orange Ave.10:30 pm at Tanqueray's, 100 S. Orange Ave.8 pm at Muldoon's Saloon, 7439 Aloma Ave., Winter Park.8 pm at Austin's Coffee, 929 W. Fairbanks Ave., Winter Park.10 pm at Lil Indies, 1036 N. Mills Ave.6:30 pm at Muddy Waters, 101 S. Eola Drive.6:30 pm at Festival Park, 2911 E. Robinson St.8 pm at Celine Orlando, 22 S. Magnolia Ave.8 pm at Blue Bamboo Center for the Arts, 1905 Kentucky Ave., Winter Park.8:30 pm at Iron Cow, 2438 E. Robinson St.8:30 pm at Fiddler's Green, 544 W. Fairbanks Ave., Winter Park.10:30 pm at Tanqueray's, 100 S. Orange Ave.10 pm at Barley and Vine Biergarten, 2406 E. Washington St.7 pm at PR's Taco Palace, 499 W. Fairbanks Ave., Winter Park.8:30 pm at Fiddler's Green, 544 W. Fairbanks Ave., Winter Park.9 pm at The Lucky Lure, 1427 N. Orange Ave.8 pm at The Imperial at Washburn Imports, 1800 N. Orange Ave.8 pm at House of Blues, Disney Springs, Lake Buena Vista.7 pm at West End Trading Company, 202 S. Sanford Ave., Sanford.10:30 pm at Tanqueray's, 100 S. Orange Ave.10 pm at Lil Indies, 1036 N. Mills Ave.5 pm at Fiddler's Green, 544 W. Fairbanks Ave., Winter Park.9:30 pm at Austin's Coffee, 929 W. Fairbanks Ave, Winter Park.6:30 pm at West End Trading Company, 202 S. Sanford Ave., Sanford.10:30 pm at Tanqueray's, 100 S. Orange Ave.9 pm at Vintage Lounge, 114 S. Orange Ave.7 pm at Cafe DaVinci, 112 W. Georgia Ave., DeLand.7:30 pm at Austin's Coffee, 929 W. Fairbanks Ave., Winter Park.10:30 pm at Tanqueray's, 100 S. Orange Ave.8 pm; Blue Bamboo Center for the Arts, 1905 Kentucky Ave., Winter Park.