NOTICE OF SALE PS ORANGECO, INC. 

PERSONAL PROPERTY CONSISTING OF COUCHES, BEDS, TV'S, CLOTHES, BOXES OF HOUSEHOLD GOODS & OTHER PERSONAL ITEMS USED IN THE HOME, OFFICE OR GARAGE WILL BE SOLD FOR CASH OR OTHERWISE DISPOSED OF AT PUBLIC SALES ONAT LOCATIONS & TIMES INDICATED BELOW, TO SATISFY OWNERS LIEN FOR RENT & FEES DUE IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807. ALL ITEMS OR SPACES MAY NOT BE AVAILABLE AT THE TIME OF SALE.B005 - BOWEN, DOUGLASS, B008 - GREEN, ARRIA, B025 - FADER, NICOLE, B032 - FERNANDEZ, MELVA, B047 - ROACH, CAPRI, B076 - NIEVES, DAMARIS, B099 - BENNEFIELD, ANITA, B116 - LECHTENBERG, SAMUEL, B123 - GOODWIN, MARCUS, B137 - ANGULO, WILLIAM, B146 - BELL, BRENDA, B150 - LANDIS, STOREY, B152 - QUINN, KAYLA, B156 - PETTIS, SHERIDON, B192 - PETTIT, BEN, B194 - TIMPANARO, THOMAS, B199 - HAWS, TARACITI, B209 - RAMSEUR, ROSS, C026 - GARDNER, LADAWN, C038 - DIAZ, JAN-PAUL, C044 - AHMAD, CHERYL, C047 - HOLT, JELENA, C076 - BARRETO, JASON, C084 - QUEVEDO, ADRIAN, C091 - DAVIS, CASSANDRA, D002 - STEPHENS, JERRISH, D014 - HILL, ELAINE, D017 - GROFFEL, CHRIS, D018 - SANCHEZ, JESUS, D031 - TOTARO, TIMOTHY, D036 - GREER, KEITH, D060 - REED, LISA, D066 - TULLOCH, JAMES, D068 - YATES, JESSICA, D071 - BENJAMIN, DANNY, D083 - BABER JR, AMOS, F028 - PARISI, MICHAEL: 0008 - BURNS, VICTOR, 0058 - MADDUX, MATTHEW, 0250 - THOMAS-BROWN, ALEXANDRE, 0318 - FLEMING, HELEN, 0422 - TAVARES, MELISSA, 0477 - MURIEL, ROSA, 0505 - LOGAN, KRISTOPHER, 1002 - HOLTON, SANDRA, 1017 - HARVELL, TONYA, 2048 - REYNOLDS, LISA, 2138 - ALCORN, PEYTON, 3022 - PLAZA ECHEVARRIA, FREDDIE, 3023 - ORTIZ, ANGEL, 3032 - GARZA JR, EFRAIN, 3091 - WINCHESTER, ED, 4001 - ROBINSON, CYNTHERIA, 4013 - CARABALLO, ILIANA, 4023 - LORENZO, ELIEZER, 4028 - GRISSETT SR, MAURICE, 5022 - CUNNINGHAM, MICHAEL, 6009 - MINCEY, SHAMYA0283 - MILES, DANIELLE, 0303 - ROTHWELL, CHIAKI, 0351 - MANZANO, JHON, 0357 - RAPHINO, DARLENE, 0541 - ROSARIO, ANGELICA, 0548 - MORT, RACHEL, 0641 - BUCKLEY, GREGORY, 0663 - RODRIGUEZ, DAVID, 0671 - NEWCOMB, KAREN, 0674 - BROOM SR., DUANE, 0729 - PETITTI, LAURA, 0768 - SANTOS, LOUIS, 0777 - BURHENNE, RONALD, 0782 - BURHENNE, RONALD, 0823 - GARFINKEL, SCOTT, 0836 - WILLIAMS, JEREMY, 0867 - CROSSMAN FLOORING, 0875 - CHADEAYNE, DONALD, 0906 - COWAN, MELISSA, 0928 - KUFUS, SCOTT, 0941 - DICK, MICHAEL, 0944 - WIRES, NOELLE: 1024 - MOORE, ANTONNETTE, 3021 - MANGUAL, ARIEL, 3032 - JOHNSON, LAMEKA, 4034 - WILLIAMS, ANGELA, 5057 - TODD, GEORGE, 5088 - VINCENT, JONATHAN, 5092 - MORALES, ANA, 5136 - CARMONA, SHANTAE, 5148 - KOSCINSKI, MATTHEW, 5161 - COTEY, SALVATORE, 5166 - THOMSEN, JACQUELINE, 6001 - HOLMES, ZETA, 6011 - EDWARDS, KRISTINA, 6028 - FRANCIS, KIRK, 6048 - AYALA, MARIA, 6076 - CUFF, GWENDOLYNN, 6101 - MARTIN, JOSEPH, 6146 - GONZALEZ, FRANKIE: 2011 - NOTTAGE, LEESA, 3017 - NIENSTEDT, LEEANN, 3032 - OLIVARES, ERIKA, 3044 - MUNOZ, MAGLADENA, 4066 - PETERSON JR., NORMAN (NORM), 4081 - ENRIQUEZ, JOSE, 5001 - NORMAN, CLIFTON, 5026 - ROSA, ABIGAIL, 5054 - ROBINSON, ANGEL, 5117 - GERRY, MATTHEW, 5122 - GRILLOS, MICHAEL, 6003 - SHAW, TONI, 6005 - SANTANA, LIZ, 6019 - SHEFFIELD, MATTHEW, 6093 - HAMMONDS, DOMINIQUE, 6192 - JALBERT, RONALD, 6201 - JALBERT, MEGHAN, 6202 - FRANK, JELDA, 6217 - SHROCK, DAVID, 7002 - ANDERSON, PENELOPEB017 - CARUSO, LORIE, B035 - CLARK, SHAKEANA, D032 - FLEMING, AUSHANTA, D065 - HALL, TRACEY, E009 - HARRIS, JOHN, H028 - POLINGO, KATHY, H052 - PETERS, EDWARD, NA03 - MILLER, CARL, NA04 - COLON, ALBERTO, NA07 - COSSAIRT, JASON,NA13 - WASHINGTON, KIMBERLY, NA16 - GRANT, KENNLEY, P096 - MOORE, HARLEY - VIN# 4X4FRLD23D1852513, S017 - HENRY, AESHA, S032 - COOPER, ANTHONY, T017 - GROVE, DONALD, U030 - MESSENGER, JEFFREY, V005 - BOLDEN, ANETRA, V016 - CAMPBELLS, JACQUELINE, X004 - REYES FLORES, ALEJANDRO0122 - APONTE, KENDRISH, 0124 - DURHAM, ARIKA, 0205 - VILLARINO, DAVID, 0304 - MILLER, JENNIFER, 0305 - PORTER, ROBIN, 0311 - HART, JEANNIE, 0313 - ACAJABON, KATHERINE, 0319 - HUMPHREY, JENNIFER, 0406 - SPEARS, MARILYN, 0423 - DAWSON, MARISA, 0511 - NEIL, ANTOINETTE, 0519 - EDWARDS, LADREAER, 0621 - LEWIS, BRITTANY, 0715 - LAWSON, LATOYA, 0801 - LONG, JEREMY, 0802 - GRIFFIN, ELIZABETH, 0816 - BASCOM, BENJAMIN, 0817 - JAMES, LATASHA, 0820 - BROWN, TONIQUE, 1008- WHITAKER, TIFFANY, 1104 - CALLAHAN, LARRY, 1124 - GOINS, ROGER, 1323 - HUGHLEY, JAMES, 1327 - BRATHWAITE, SHAWN, 1329 - LOPEZ, BRENDA, 1367 - WASHINGTON, TARCHELLE, 1388T - COBB, JAMAICA, 1484 - RIVERS JR, CALVIN, 1501 - WHEATLEY, HIEDE, 1503 - DAWSON, JOSHUA, 1526 - PRINCE, TEVIN, 1726 - BECKETT, RACKEL, 1735 - KUNKEL, BRANDONl 1741 - WORTHAM, BONITA, 1746 - LEE, DAVID, 1767 - LOWRY, MARK, 1770 - DAVIS-HILLWIG, CARISSA: 1209 - HYMAN, LISA, 1305 - JOHNSON, DUANE, 1353 - DELEON JR., JOSE, 1354 - DUBE, DUSTIN, 1408 - BEAVERS, DASHE, 1442 - RUCKER, LORNA, 1476 - ZUMAETA, VANESSA, 1508 - LEE, CAROL, 1606 - ZUMAETA, ADA, 1610 - BARRETT, CARLYON, 1617 - COLE, GINA, 1619 - FRAZIER, LA'TALYA, 1718 - LAWRENCE, DWIGHT, 2047 - VAZQUEZ, CHRISTIAN, 2163 - SCOTT, STERLE, 2170 - LOUISSANT, MARIE, 2212 - COLON, DEBORAH, 2233 - MARSHALL, ASHA, 2260 - CLARK, ARIELLE, 2291 - MONTERO, JOSE, 2307 - SANTIAGO, KATHRYN, 2331 - DONALDSON, NICOLE, 2422 - DE ST AUBIN, NICOLE, 3015 - CLARK, CARLOS, 3122 - MAURICE, CHOIZILIEN, 3123 - VARHOL ELECTRIC CO.: 1107 - BARNES, APOLLONIA, 1113 - SOBERS, DELESHA, 1311 - SUTHERLAND, ERICA, 1402 - SLATER, REBECCA, 1412 - SKALYO, ELAINE, 1509 - COOPER, SHEARICO, 1511 - WIGGINS, LISA, 1602 - FELLOWSHIP, ORLANDO BIBLE, 1605 - SMILEY, SHANICE, 1611 - SIMS, BEATRICE, 1702 - HORTON, THOMAS, 1808 - HERNANDEZ, MICHELLE, 1829 - HEADLEY, MARCIA, 1831 - NEAL, ANDRE, 1833 - LOUIS, NATASHA, 1907B - CLANCY, MISTY, 1908D - IWUAGWU, JANNELLE, 1909C - BANNISTER, TIMONT, 1912 - MASON, IRIS, 1915 - BILLINGSLEA LLL, ROBERT, 1917 - LOPEZ, KYLARIE, 1921 - WALTON, JAMILA, 1926 - ROSA, FRANCES, 2104 - WALLACE, DENISE, 2109 - CLAY, TARA, 2110 - GRIFFITH, LEONARD, 2230 - JENKINS, STACEY, 2315 - GWINN, SIMIYA, 2321 - PERCIVAL, DERELYN, 2502 - SKALYO, ELAINE, 2522 - CLAY, TARA, 2606 - JOHNSON, JANICE, 2615 - SMITH, PHEDRA, 2620 - LONGSTREET, CHARLEEN, 2704 - COCHRAN, MARGARET, 2721 - LOWE, CASSANDRA, 2724 - MCCALL, KONSTANCE, 2810 - DAVIS, SHANNON0007 - JONES, APRIL, 0015 - DENNISON, LATASHA, 0021 - OSORIO, JUSTIN, 0026 - CHAVOUS, HEATHER, 0029 - DESAUSSURE, CHARLIE, 0032 - SULLIVAN, JAMES, 0054 - HOLT, TERRENCE, 0086 - BYNUM, JAMES, 0110 - STEPHENS, KIMBERLY, 0117 - SMITH, EJIA'NEA, 0119 - PRUITT, AMINA, 0131 - HAIRSTON, JOHNNIE, 0151 - FORD, LATESHIA, 0166 - JACKSON, MALINDA, 0173 - GRIFFIN, IVY, 0176 - ROUSE, LA SHANDA, 0199 - PIRANT, MARY, 0208 - NORFLEET, NAPORSCHIA, 0233 - WHITE, CHARLOTTE, 0235 - POWELL, RAPHAEL, 0236 - BROWN, LATREVEOUS, 0237 - ANDERSON JR, DUDANE, 0255 - COLEMAN, ALVIN, 0259 - KELLY, VINCENT, 0263 - GIBSON, SHANTARA, 0265 - COAR, GEORGE, 0267 - SCHILT, RONALD, 0268 - GILMORE, ERNEST, 0271 - LACOMB, JOANNE, 0273 - GIBSON, SHARON, 0308 - LEEKS, RODRIGUEZ, 0310 - HARRIS, TAKITA, 0324 - CRUZ, JAVIER, 0332 - WRIGHT, TROY, 0338 - WHEELER, CHIQUITA, 0372 - TESTRA, MARIE, 0430 - SCHLAWIEDT, BRITTANY, 0436 - CUNNINGHAM, CRYSTAL, 0460 - HALL, CELESTE, 0474 - WESLEY, DARRIUS, 0475 - DADAILLE, PIERRE, 0491 - ORACUIS, MARIE, 0509 - RUTLAND, CORY, 0527 - ROBERTS, PATRICK, 0539 - VERDIEU, RICHARDSON, 0548 – HUDSON, DEBRA, 0555 - FRANCOIS, GUINOTTE, 0562 - FLETCHER, VERNITA, 0563 - ROBINSON, DEQUAN, 0566 - BOSCH, JOSE, 0573 - TORRES CALDERON, AILED, 0574 - SNELL, WILLIAM, 0577 - JOHNSON, LISA, 0586 - KILPATRICK, COURTNEY, 0614 - KING, DAVATTE, 0638 - ALLEN, JAIMIE, 0642 - CIPRIANI, BERYL, 0660- DAREUS, ROODLY, 0661 - HENKLE, JACK, 0672 - W.E FREEMAN OUTREACH CENTER OF CENTRAL FLORIDA, 0672 – GIBSON, JOHNNIE, 0724 - WOODS, HAROLD, 0736 - HURDLE, SHIRLEY, 0766 - WARRELL, MAKILA, 0772 - REESE, MILLICENT, 0786 - JACKSON, QUINCY, 0799 - WILLIAMS, LATOYA, 0813 - CHIN, DAVID, 0842 - JONES, OCTAVIA, 0866 - MARTINEZ, WENDY, 0869 - FIGUEROA -RUIZ, NEREIDA, 0893 - SERGILE, PATRICK, 0897 - JOHNSON, TANGELA, 0912 - WILLIAMS, BARBARA, 0914 - WATSON, BARBARA.