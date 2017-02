NOTICE OF PUBLIC AUCTION 

FOR MONIES DUE ON STORAGE LOCKERS LOCATED AT UHAUL COMPANY FACILITIES. STORAGE LOCATIONS AND TIMES ARE LISTED BELOW. ALL GOODS SOLD ARE HOUSEHOLD CONTENTS, MISCELLANEOUS OR RECOVERED GOODS. ALL AUCTIONS ARE HELD TO SATISFY OWNER'S LIEN FOR RENT AND FEES IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807, STARTS AT 8 am and RUNS CONTINOUSLY.2073 Ronald Smith, 8021 Antonio Collins, 2099 Janashia Carter, 5003 Shavonda Campbell, 4010 Heidi Hornsby 2118 Kashmir Haley- Palmore 3067 Randy Harmon, 3003 Frederick Dauley, 1122 Elaina Jacobs, 3054 Torri Ray, 3002 Wanda Jones, 2074 Nick Bradford, 2120 Winston Fortune, 2034 Katrina Edwards, 1009 Joyce Trimble, 3015 Jamie Mcintosh, 2002 Christian Vazquez, 3094 Jacklyn Baker, 4026, Desiree Ortiz 2097 Wagner Alves, 2111 Stephanie- Orlando 1070 Dean Mosley, 1924 Matthew Nelson, 1704 Martha James, 1733 Natalie Graham, 2303 Rawn Haynes, 1210 Henry Roman, 1809 Oranusi Obiora, 1429 Michael Stefanavage, 1114 Susan Anderson, 1413 Patrick Skiffington, 1910 Reginald Hicks, 1837 Sam Pierre- D186 Maria Bordao, D213 Kayla Hamm, C144 Kamesha Burgess, C170 Dawn Gregor, C135 Rhyan Clark, B117 Christina Hinson, C102 Carla Perez, A121-22 Fernando Bouffard, A103 Dave Desormeau, B146 Kristal Stewart- 532 Neftali Perales Pena, 642 Yahaira Colon, 1301 Chris Talbert, 744 Olga Martinez Gomez, 507 James Ashbridge, 512 Greg Brown, 606 Marissa Betz, 230 Diana Capetillo, 211 Adrain Robinson, 741 Hector Natan, 333 Heriberto Morlas, 518 Fritchie Bayan, 506 Jared Sylvia, 739 Santiago W Saavedra, 510 Lizette Mcmillian,- 1113 Sacha Comrie, 1262 Jacey Nicholes, 1201 Tyler Benson, 1516 Steve Camargo, 1213 Eduardo Avila, 1132 Jennifer Johnson, 1908 Ashley Taylor.