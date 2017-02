LOST OR ABANDONED PROPERTY FOUND OR RECOVERED WITHIN THE CITY LIMITS OF ORLANDO, FLORIDA. PROPERTY NOT CLAIMED WILL EITHER BE SURRENDERED TO THE FINDERS OR RETAINED FOR USE BY THE DEPARTMENT. CITY LIMITS OF ORLANDO, FLORIDA PICTURE IDENTIFICATION IS REQUIRED.1.Bike, La Costa/Semoran2. Bike, 5700 Blk St. Charles Prado3. Bike, 3700 Blk Millenia Bv4. Bike, 3700 Blk Millenia Bv5. Money, 3900 E. Colonial6. Money, Colonial/Bumby7. Bag, Princeton/Brengle8. Purse with BaG, 100 Blk George De Salvia9. Cell Phone, 5400 Blk N OBT10. KeyFob, 6200 Blk Pershing11. Cell Phone, Magnolia/South12. Walle,t 6400 Blk Raleigh St13. Keys, 3800 Blk S. Semoran14. Cell Phone, 3800 S Semoran15. Bag, 3800 Blk S. Semoran16. Headphones, 3800 Blk S. Semoran17. Sunglasses, 3800 Blk S Semoran18. Charger, 1200 Blk S Hiawassee19. Cell phone, Hughey/Central20. Cell Phone, 800 Blk Don Quixote21. Tablet, 700 Blk Hardman22. Clothes, 5400 Blk DelVerde23. Musical Instrument in case, 5400 Blk Del Verde24. Tool, 10000 Blk Granite Bay25. Cell Phone, Tampa/Washington26. WalkieTalkie, Hughey/Central27. Tablet and Keyboard, 1400 Blk Mt. Vernon28. Tablet, 6800 Blk EagleWAtch29. Cell phone, Colonial/Primrose30. Bag with misc Items, 4500 Blk Lake Martin Ln