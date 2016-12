NOTICE OF PUBLIC SALE 

PERSONAL PROPERTY OF THE FOLLOWING TENANTS WILL BE SOLD FOR CASH TO SATISFY RENTAL LIENS IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES,SELF STORAGE FACILITY ACT, SECTIONS 83-806 AND 83-807. CONTENTS MAY INCLUDE KITCHEN,HOUSEHOLD ITEMS,BEDDING,TOYS, GAMES,BOXES,BARRELS, GAMES, PACKED CARTONS, FURNITURE, TRUCKS, CARS, ETC. THERE IS NO TITLE FOR VEHICLES SOLD AT LIEN SALE. OWNERS RESERVE THE RIGHT TO BID ON UNITS. LIEN SALE TO BE HELD ONLINE ENDINGAT TIMES INDICATED BELOW. VIEWING AND BIDDING WILL ONLY BE AVAILABLE ONLINE AT www.storagetreasures.com , BEGINNING 5 DAYS PRIOR TO THE SCHEDULED SALE DATE AND TIME!: 0130 Mi Ryung Lee, 0131 Brandon Keith Mccaghren, 0204 Tomeka K Simmons Sanders, 0312 William Jerry Rich, 0610 Melissa Ann Lentz, 0631 Sharenee Walker, 0808 Demario Laron Mormon, 0932 Daniqua Kierra Leketa Shaun I Graham, 1109 Ebony Giselle Mitchell, 1213 Ramon Flores Torres, 1238 Christopher Douglas Devane Madison, 1502 Kimberly Medlock Henry, 1759 Neutral Arterial Lewis1027 Janet Cruz Brown, 1039 William James Sheketoff, 1046 Grace Janelle Willis, 1067 Audrey Rivera, 1078 Daniel O’Connor, 1095 D Adreinne Chardonnet Postell, 1098 Tena Talmadge, 1099 Charles Edward Moore Jr, 2022 Linda McKnight, 2076 Richard Anthony Rentz, 3065 Joanna Victoria Carter, 3215 Brian Deangelo Kirtsey, 3228 Avril Alleyne, 4033 Conchita Jones Baldwin, 4047 Phillip Aubrey Corbitt, 4054 Whitney Alexandria Mathis, 4055 Susan Miller, 4064 David Michael Casady, 4080 Tanisha Ina Piper, 4112 Vanette Nicola Hughley, 5003 Sarah E Foss, 5020 Jerrisa Denise Hopson, 5041 Dwight Green, 5050 Cnedra Machell Davis, 5057 Betty Curry Grant, 5064 Jonathan Crisp, 6002 Angel Vargas Rivera, 6039 Vilmarys Collado, 6047 Bruce Wayne Cooper Jr, 8007 Trevor Cobb Greater View Environmental Services.