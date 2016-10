NOTICE OF SALE PS ORANGECO, INC. 

PERSONAL PROPERTY CONSISTING OF COUCHES, BEDS, TV'S, CLOTHES, BOXES OF HOUSEHOLD GOODS & OTHER PERSONAL ITEMS USED IN THE HOME, OFFICE OR GARAGE WILL BE SOLD FOR CASH OR OTHERWISE DISPOSED OF AT PUBLIC SALES ONAT LOCATIONS & TIMES INDICATED BELOW, TO SATISFY OWNERS LIEN FOR RENT & FEES DUE IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUES, SELF STORAGE ACT, SECTIONS 83.806 AND 83.807. ALL ITEMS OR SPACES MAY NOT BE AVAILABLE AT THE TIME OF SALE. ORIGINAL RESALE CERTIFICATE FOR EACH SPACE PURCHASED IS REQUIRED.:0105 - DALTON, K.-0107 - RIVERA, S.-0115 -CHANDLER, C.-0121 - FAIR, K.-0135 - KEYSEAR, J.-0141 - SCHEBESTA, J.-0142 - GRACIA, M.-0148 - ADDERLEY, M.-0152 - ROMANSKY, L.J.-0158 - CHARLES, K.-0201 - DESIR, L.-0205 - SNEED, E.-0206 - BUCHANA, J.-0234 - MCDERMOTT, J.-0306 - CURRY, J.-0309 - ALEJANDRO, J.-0311 - OUSLEY, B.-0323 - JONES, L.-0325 - SPEARMON, P.-0326 - DRUMMER, M.-0327 - HERNANDEZ, C.-0340 - NIECE, D.-0349 - FRASER, C.-0422 - ABRAMS, C.-0435 - WILLIAMS, E.-0436 - AMEDEO, J.-0506 - BATTLES, B.-0514 - BROWN, T.-0529 - ELLIS, T.-0530 - HEREDIA, J.-0602 - GASKIN, H.-0605 - JOSEPH, D.-0608 - GERMAN, C.- 0622 - SMITH, G.-0623 - HANSHAW, E.-0706 - CAMERON, A.-0707 - RAMIREZ, J.-0711 - KNIGHT, M.-0815 - PATTERSON, D.- 0820 - PHERAI, D.-0824 - KARSHNER, B.-0828 - RIVERA, L.-0834 - JORDAN, G.-0835 - ALICEA, M.-0836 - ODOM, K.-0847 - STROUSE, A.-0903 - JACKSON, S.-0905 - ANDRE, G.-09102 - WILLIAMS, L.-0930 - COLLIE, C.-0932 - GARDNER, D.-0946 - ROBERTS, D.-0947 - PETERSON, J.-0949 - MITCHELL, R.-0965 - LYNN, K.-0976 - ROSARIO, J.-0990 - ISAAC, S.-0995 - VEGA, J.- 1024 - JOHNSON, J.-1033 - SMITH, C.-1049 - GORDON, P.-1061 - FRANCOIS, R.-1062 - DUBOCQ, L.-1069 - TSOUROUNIS, L.-1077 - WILLIS, F.-1082 - LOMAX, N.-1104 - THOMAS, S.-1115 - MONDESIR, J.-1116 - MCNEIL, Q.-1117 - KOTILIS, B.-1119 - FRYER, M.-1121 - JOHNSON, T.-1125 - BARGAINEER, M.-1126 - MILLER, L.-1133 - BLAKE, J.-1135 - PADILLA, A.-1137 - MCGUINNESS, H.-1167 - BRISKEY, B.-1171 - MARIN CRUZ, L.-1212 - CERIZIER, G.-1222 - NORELIA, D.-1243 - BUTLER, S.-1246 - COLEMAN, M.-1269 - TOWNSEND, Z.-1272 - ACEVEDO, C.-1308 - THOMAS, H.-1332 - ROUSSEAU, B.-1340 - EDWARDS-WRIGHT, T.-1361 - BROWN, I.-1362 - KERR, M.-1365 - SUTTON, FI.-1367 - CONTRERAS, J.-1379 - POWELL, K.-1380 - SEABROOKS, V.A105 – A. FAIRLEY, A107 – K. BROXTON, A114 – R. POLLACK, A118 – J. WILLIAMS, A121 – A. MERRICKS, A123 – M. HARRISON, A125 – C. FRASER, A135 – B. MOORE, A193 – G. SIMPSON, B205 – K. SIMON, B221 – B. LORRAINE, B228 – A. DAVIS, B229 – L. JARRETT, B244 – A. RACHELLE, B260 – V. JOHNSON, B264 – B. MUNOZ, C305 – C. KAISER, C307 – W. PERLISH WILLIAMS, C308 – M. SAINUIL, C312 – J. WALDEN, C318 – C. FILKINS, C320 – S.NISBET, C326 – J. WALDEN, C327 – M. PASCAL, C328 – E. PIERRE, C331 – K. BARDEN, C333 –J. JORDAN, JENNAY, C381 – E. MATHIEU, C394 – A. FORTE, D409 – L. WOODSON, D411 – M. BELLEVUE, D421 – J. HAIR, D435 – F. ALBERTO, D440 – K. HAIRE, D441 – T. STORY, D445 – R. BRUN, E508 – A. WRIGHT, E528 –C. JACKSON JR, E534 – I. ALBURY, E536 – C. LOUDER, E541 – R. ANDERSON, E546 – V. FELIX, E560 – C. ARENAS, E581 – M. BECKFORD, F600 – C. FILKINS, F618 – K. MITCHELL, F644 – S. SIMMONS, F650 – E. WARREN JR., G710 – J. PHERAI, G724 – K. HECTOR, H804 – S. ARRINDELL, H822 – J. PEREZ, H832 – D. RODRIGUEZ, H846 – T. HAMILTON, J901 – N. HONORE, J907 – M. MERCIER, J910 – K. LEWIS, J915 – M. PEREZ,A137 – S. WILLIAMS, A148 – F. ORTIZ JR, A149 – F. BAILEY, A150 – C. SPENCE, B201 –W. JOLTEUS, B212 – S. DAVIS, B221 – K. ROSS, B227 – S. WATTLEY, B242 – L. COLLINS, C303 – D. HARRIS, C308 – S. CASTILLO, C321 – C. MUNIZ TORRES, D407 – M. NIEVES, D409 – J .RIVERA, D426 – L. DOUGLAS, E506 – F. REGIS, E511 – K. BLAZIER, E515 – J. JOHNSON, E529 – C. HYLTON, E533 – J. LOPEZ-NATAL, E539 – M. CADET, E545 – A. VENANT, F613 – M. ARIAS, F621 – J. SANTIESTEBAN, F623 – W. VAN HOVE, F630 – H. TENA, F636 – I. MARCELIN, G711 – R. DIAZ, G731 – C. ROSAS, G733 – F. BASTAR, H807 – C. THOMPSON, H812 – M. ROBINSON, H818 – J. LAZO ZUNIGA, H819 – C. WILKINSON HUGGINS, H831 – H. JONES, I925 – O. JOHNSON, J021 – J. ANGELES, K108 – M. DESTIN, K111 – T. RIGG, K135 – I. BATISTA, L221 – W. SHAW, L223 – J. MARGESON, M313 – J. HARDEN, M314 – J.P. SOLORZANO JERDUCA, N411 – D. HARDEE, N412 – J. ISRAEL, O515 – M. SEPULVEDA, P014 – J. ROMAN, P037 – K. TORRES, P040 – J. AVRIL, P054 –A.JACKSON JR,B041 – B. OLIVER, B049 – A. VEGA, C004 – K. CLANCEY, C048 – D. GREENWOOD, D006 – S. THOMPKINS, D009 – C. JEAN, D010 – L. HARLEY, D021 – V. CAMPOS, D028 – W. BELL, D030 – S. DUMBLETON, D032 – C. WHITE I I, D064 – W. GERLING, E012 – M. PHILLIPS, E041 – A. SALAZAR, E046 – L. HOLLAND, F009 – L. CORREA, G001 – O. PEREZ, G036 – E. LEBRON, G043 – S. DE MELO FARIA, G045 – T. JOHNSON, H013 – J. RYAN, H027 – C. WARD, J008 – T. JACKSON, J014 – C. CARTAXO, J032 – T. BROWN, J034 – E. GONZALEZ, J038 – B. ANTHONY, J049 – D. EDWARDS, J066 – S. JORDAN, J073 – S. KING, J. 082 – D. MATOS, J088 – K. FOSTER, J089 – D. JOHNSON, J092 – J. FORBES, J099 – M. GOMEZ, J104 – K. WILLIAMS, J116 – Y. KANARICK, J118 – M. DANZA, J131 – W. BRYANT, J160 – S. RIVERA, K011 – G. PETERS, K021 – D. SPURLING, K036 – J. ELLIS, K037 – E. PORRATA, K045 – A. MARQUEZ, K053 – V. WILSON, K066 – A. RODRIGUEZ, K075 – T. GARAY, K080 – S. PROPHETE, K087 – M. CATALA, K090 –J. JACKSON, K095 – S. BROWN, K103 – R. SHAM, K108 – O. RODRIGUEZ, K109 – M. DANZA, P002 – C. MARTINEZ, P005 – J. NOEL,0016 – D.ZUMBRENNEN, 0018 – D. ZUMBRENNEN, 0038 – E.GALAN, 0049 –B. BEVILL, 0171 – C.GREENE, 0212 – J.LEWIS, 0237 – F.ORLACH, 0239 – S.JONES, 0254 - STEFANO'S GRILL, 0254 – K.KURTZ, 0262 - STEFANO'S GRILL,0262 – K.KURTZ, 0388 – J.FETHERSON, 1020 – K.SURI, 1070 – E.PEREIRA, 2002 – W.JONES, 2102 – S.VOLMAR, 2149 – D.MCMICHAEL, 2150 – P.ZIMMER.: C163 – A.MORALES JR, C165 – L.BOYKIN, D096 – B.RUNKEL, D157 –J. MCGLASHAN, D175 – C.JONES, E222 – D.JACKSON, E231 – M.FINNERTY, E252 - TOWERS CONSTRUCTION, E252 – JESUS R.MARTINEZ.: 0314 – A.KENCOS-HAIEK, 0034 – N.WILLIAMS, 0501 – J.ROY, 0607 – J.CONCEPCION, 0611 – A.ENGRAM, 0810 – I.BONILLA, 0815 – D.JEFFERSON, 0906 – A.CADET, 1018 –J.RUTHFORD, 1106 – K.COSTA, 1206 – M.MARTINEZ, 1208 – J.WEXLER, 1218 – P.SAINT PIERRE, 1231 – C.REYES, 1303 – F.CARROLL 1325 – V.HODGES, 1416 – SUNSHINE VNTURES II LLC, 1416 – A.HERNANDEZ, 1418 – C.THOMPSON, 1433 – B.PAL.1107 – E.TOLIVER, 1109 – L.CHARLES, 1135 – M.MELENDEZ, 2213 - AKB ENTERTAINMENT GROUP INC.2213 – A.BRUNS, 2251 – J.OUAZZANI, 2266 – K.HAIR, 2272 – M.DICKS, 2284 – R.MCKNIGHT, 2297 –D. CORDEIRO, 2338 – M.SMITH, 2341 –T. SNULLIGAN.: 0003 – R. HATCHER, 0030 – J. JONES, 0037 – K. REYNOLDS, 0060 – L. SIMS, 0067 – M. SUFFRENA, 0076 – W. BABINGTON, 0082 – E. GRAY, 0086 – W. RODRIGUEZ, 0096 – Z. AKINS, 0100 – K. LUCAS, 0133 – P. SCHRECENGOST, 0161 – R. GRADY, 0162 – C. HAWKINS, 0203 – W. BENJAMIN, 0249 – L. ROBINSON, 0257 – T. BATES, 0315 – T. PELOQUIN, 0319 – E. SANTIAGO, 0328 – A. CARTER, 0346 – V. GOLD, 0401 – D. DA FONSECA, 0404 – B. HATCHER, 0418 – F. KELLY, 0420 – P. FEATHERMAN, 0425 – J. KELLY, 0426 – A. GAINEY, 0440 – T. LEWIS, 0446 – D. BULA, 0457 – M. CLOISEAU, 0491 – J. JOSEPH, 0499 – S. UPCHURCH, 0506 – A. STEVENS, 0535 – A. HERBERT, 0536 – J. HOWARD, 0574 – S. TOYA JONES,1501 – R. LOZIN, 1612 – B. DINKEL, 2116 – R. ROSS, 2507 – A. COOPER, 3107 – J. MENDEZ, 3112 – T. STIEBER, 3210 – S. AUSTIN, 3307 – R. SIMMONS, 3406 – R. VAZQUEZ, 3418 – D. HO, 4205 – M. ARROYO, 4603 – V. FLEMING, 5102 – J. WALKER, 7109 – F. MARTINEZ, 7110 – C. JACKSON, 7114 – S. JACOBSON, 8123 – S. DESROSIERS,