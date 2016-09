NOTICE OF PUBLIC SALE 

PERSONAL PROPERTY OF THE FOLLOWING TENANTS WILL BE SOLD FOR CASH TO SATISFY RENTAL LIENS IN ACCORDANCE WITH FLORIDA STATUTES,SELF STORAGE FACILITY ACT, SECTIONS 83-806 AND 83-807. CONTENTS MAY INCLUDE KITCHEN,HOUSEHOLD ITEMS,BEDDING,TOYS, GAMES,BOXES,BARRELS, GAMES, PACKED CARTONS, FURNITURE, TRUCKS, CARS, ETC. THERE IS NO TITLE FOR VEHICLES SOLD AT LIEN SALE. OWNERS RESERVE THE RIGHT TO BID ON UNITS. LIEN SALE TO BE HELD ONLINE ENDINGAT TIMES INDICATED BELOW. VIEWING AND BIDDING WILL ONLY BE AVAILABLE ONLINE AT www.storagetreasures.com , BEGINNING 5 DAYS PRIOR TO THE SCHEDULED SALE DATE AND TIME!: 0203 DAVID ADRIEN; 0306 FRANCISCO SIVERIO; 0416 VALERIE ANITA JOHNSON; 0610 RONALD LAMAR DANIELS; 0711 KIMBERLY ANN HUDSON; 0911 TAMMY CORDOVA; 0925 CANDACE A DRESS; 0932 DANIQUA KIERRA LEKETA SHAUN I GRAHAM; 0945 KEISHA SUKHDEO; 0960 RONIKA RICHARDSON WRIGHT; 1109 EBONY GISELLE MITCHELL; 1201 NAIM HAKIYM JOHNSON; 1215 BRITTANY CHANLECIA WILLIAMS; 1238 CHRISTOPHER DOUGLAS DEVANE MADISON; 1239 ERIC GABRIEL DANIEL; 1317 LITIZIA TRASHAY CHARACTER; 1404 JOSHUA JAMAL CUMMINGS; 1628 VENETA HESLOP BROWN; 1756 MITCHELL POSTELL SCHUTT; 2136 DONALD L PARAMORE 2008 HOMEMADE FLAT BED TRAILER VIN #NOVIN0200671709 & 1995 CHEVY VAN VIN #1GAGG39K6SF187673; 2322 NICHOLAS AGOSTINO 1977 FORD PICKUP TRUCK VIN #F10BNY83180.: 1014 MATHEW TAVARUS WRIGHT-OLIVER; 1047 DAVID RYAN STRONG; 1070 TIMOTHY CHARLES THOMAS; 1111 JOHN LEE WATSON; 3099 DAVID RYAN STRONG; 3220 TERESA ANN JOHNSON; 4042 JOHN MONTANA; 4074 RONICHA DENISE DAVIS; 4082 JOHN NATHANIEL JOYNER; 4105 DAWONNE L BROWN; 5041 DWIGHT GREEN; 6050 TAMICA SHARTRICE FITZ; 8007 TREVOR COBB GREATER VIEW ENVIRONMENTAL SERVICES.